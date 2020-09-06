ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Радулов объяснил и показал, как завершать выигранные серии. «Вегас» и «Айлендерс» ответили делом
06 сентября 15:00
автор: Виталий Славин

Радулов объяснил и показал, как завершать выигранные серии. «Вегас» и «Айлендерс» ответили делом

Если сезон уникальный, то он необычен во всем. Кто мог представить, что в полуфиналах конференций три из четырех клубов, уступая в серии 1-3, сумеют отыграться? И уж точно никто не мог предположить, что для «Колорадо», «Ванкувера», «Филадельфии» вопреки исторической статистике эта погоня увенчается пшиком.

Перед седьмым матчем «Колорадо» - «Даллас» сайт НХЛ покопался в цифрах прошлого и выдал:
- Сейчас инициатива принадлежит «Колорадо». Команды, выигравшие пятый и шестой матчи при счете в серии 1-3, чаще одерживают победы в серии - 29 побед против 28 поражений (50,8%).

На что Александр Радулов отреагировал предельно лаконично:
- Мы должны измениться.

ВАСЯ, БЕРЕГИСЬ…

И слово свое, как водится, Тасманский дьявол сдержал. Тем более, что результаты «Далласа» впрямую зависят именно от уральца. Стоило ему после двух подряд победных голов в ворота «лавин» в матчах №1 и №2 взять пару отгулов на игры №5 и №6 – 0 очков, «минус 3», как команды вернулись на исходные позиции – 3-3 в серии. Стоило Александру засучить рукава - лови, «Колорадо», дубль от Радулова плюс хет-трик от финского ноунейма и бай-бай, Маккиннон и Ко. Кстати, этот чертик из табакерки «Старз» - не простая штучка. Йоэль Кивиранта – чемпион мира-2019, причем именно он помог Антилле на 51-й минуте братиславского полуфинала забить единственный гол Василевскому. Теперь совсем не исключено, что они сойдутся в финале Кубка Стэнли-2020.

Кардинально преобразились в решающих поединках и «Айлендерс» с «Вегасом». Еще один ноунейм - второй голкипер «Ванкувера» Тетчер Демко, когда при счете 1-3 в западном полуфинале «Кэнакс» зависли над бездной, вдруг выдал сухую серию в 138 минут 40 секунд. Последний в нынешнем плей-офф канадский клуб почти спасся – 2:1 и 4:0 в играх №5 и №6. Кубковый дебютант и в седьмой встрече был бесподобен – удостоился даже первой звезды, однако на 54-й минуте в меньшинстве перед Теодором все-таки капитулировал. После чего «рыцари» еще дважды расстреляли пустую рамку «Ванкувера».

…ВАРЛИ, ГОТОВЬСЯ!

Ну да, голкипер может все, кроме как забивать: шайбы через все поле в пустые ворота - забавные недоразумения. Вопросы прежде всего к хваленым Хорвату, Петтерссону, Бесеру, Миллеру, Тоффоли, Пирсону, Виртанену, Хьюзу, Майерсу, которые пятиминутное удаление Ривза при нулевом счете на границе второго и третьего периодов ознаменовали жалким одним броском в створ Ленера. А всего шведа за 60 минут потревожили смешные 14 раз против 34 у Демко.

В похожем стиле «Филадельфию» удушили «островитяне», которым тоже, судя по всему, все равно, кто защищает ворота – Варламов или Грайсс. На сей раз пост номер один доверили немцу, а тот без особого напряга справился со всеми 16 наскоками «Филли» - 4:0 в итоге. Разница лишь в том, что «летчики», в отличие от «кануков», сложили лапки еще в стартовой трети, запустив две легкие шайбы от защитников-домоседов Мейфилда и Грина. По тому как ньюйоркцы оба раза издевательски раскатали обороняющуюся пятерку в ее зоне, стало понятно: сил у «Флайерз» после двух подряд вытащенных овертаймов не осталось. Что второй период с тремя позорными бросками «Филадельфии» и зафиксировал.

Кто там говорил, что инициатива у отыгравшихся с 1-3, а выражается это «аж» в 50,8 проценте? Враки! После трех противоположных случаев у сравнявших счет теперь 48,3% итоговых побед. Что, впрочем, тоже немало.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Находке из-за мощного тайфуна "Майсак" ввели режим ЧСНачало осени принесло россиянам подорожание автомобилейУстанавливаем правильное давление в шинах автомобиля: летом и зимойВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКомментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Радулов объяснил и показал, как завершать выигранные серии. «Вегас» и «Айлендерс» ответили делом
Радулов объяснил и показал, как завершать выигранные серии. «Вегас» и «Айлендерс» ответили делом
Если сезон уникальный, то он необычен во всем. Кто мог представить, что в полуфиналах конференций три из четырех клубов, уступая в серии 1-3, сумеют отыграться? И уж точно никто не мог предположить, что для «Колорадо», «Ванкувера», «Филадельфии» вопреки исторической статистике эта погоня увенчается пшиком.
06.09.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ (видео)
Футбольный гол, неувядаемый Волшебник, триумф канадских тренеров. Обзор дня в КХЛ (видео)
Московское «Динамо» стартовало с поражения от «Авангарда» 1:2, а «Спартак» уступил второй раз подряд (0:1 в Екатеринбурге). Матч в Балашихе не стыдно показать и в НХЛ.
05.09.2020 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика
Задоров, Ничушкин, Наместников исполнили роли безмолвных статуй в погорелом театре Сакика
Генменеджер «Колорадо» Джо Сакик, как и ранее Кайл Дубас в «Торонто», не смог опровергнуть кубковую аксиому: крен в сторону атаки хорош в регулярке, но в Кубке Стэнли оборачивается фиаско.
05.09.2020 16:19
Хоккей
автор: Виталий Славин
Русская бойня в Эдмонтоне. «Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Запада (видео)
Русская бойня в Эдмонтоне. «Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Запада (видео)
Хет-трик Жоэля Кивиранты обеспечил «Старз» победу в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли.
05.09.2020 06:24
Хоккей
автор: Александр Федоровский
Пробили «шведскую стену». Как ЦСКА победил ХК «Сочи»
Пробили «шведскую стену». Как ЦСКА победил ХК «Сочи»
После обидного поражения от «Ак Барса» в матче за Кубок открытия (2:3 ОТ) московские армейцы одержали волевую победу над ХК «Сочи» 3:1, подобрав ключи к воротам вратаря-новичка «леопардов» Юэля Лассинантти.
04.09.2020 22:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)
Иван Грозный не пощадил островитян. Обзор НХЛ (видео)
Впервые с 2014 года во втором раунде Кубка Стэнли будет сразу три семиматчевые серии.
04.09.2020 09:29
Хоккей
автор: Александр Федоровский
«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)
«Локо» так хорош или «Спартак» болен? Скабелка разгромил Знарка (видео)
Премьера сезона в Ярославле завершилась разгромом «Спартака» «Локомотивом» (7:2). Премьера нового главного тренера железнодорожников Андрея Скабелки прошла на ура.
03.09.2020 22:00
Хоккей
автор: Дмитрий Кузнецов
«Шуты» сорвали матч в Минске. КХЛ ответила «баранкой»
«Шуты» сорвали матч в Минске. КХЛ ответила «баранкой»
Матч между минским «Динамо» и «Йокеритом» не состоялся. Финны не вылетели в столицу Белоруссии. А КХЛ приняла единственно правильное решение – засчитала «шутам» техническое поражение.
03.09.2020 16:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Радулов и другие миллионеры «Далласа» стреляют себе в ногу второй матч подряд (видео)
Радулов и другие миллионеры «Далласа» стреляют себе в ногу второй матч подряд (видео)
«Колорадо» отыграл второй матчбол: с перевесом в три шайбы выиграл у «Далласа» пятый и шестой матчи (6:3 и 4:1) четвертьфинала Кубка Стэнли.
03.09.2020 14:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Назло рекордам. «Колорадо» тащит серию с «Далласом» (видео)
Назло рекордам. «Колорадо» тащит серию с «Далласом» (видео)
«Советский спорт» продолжает следить за скорой развязкой второго раунда Кубка Стэнли.
03.09.2020 09:00
Хоккей
автор: Александр Федоровский
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика