Радулов объяснил и показал, как завершать выигранные серии. «Вегас» и «Айлендерс» ответили делом

Перед седьмым матчем «Колорадо» - «Даллас» сайт НХЛ покопался в цифрах прошлого и выдал:

- Сейчас инициатива принадлежит «Колорадо». Команды, выигравшие пятый и шестой матчи при счете в серии 1-3, чаще одерживают победы в серии - 29 побед против 28 поражений (50,8%).

На что Александр Радулов отреагировал предельно лаконично:

- Мы должны измениться.

ВАСЯ, БЕРЕГИСЬ…

И слово свое, как водится, Тасманский дьявол сдержал. Тем более, что результаты «Далласа» впрямую зависят именно от уральца. Стоило ему после двух подряд победных голов в ворота «лавин» в матчах №1 и №2 взять пару отгулов на игры №5 и №6 – 0 очков, «минус 3», как команды вернулись на исходные позиции – 3-3 в серии. Стоило Александру засучить рукава - лови, «Колорадо», дубль от Радулова плюс хет-трик от финского ноунейма и бай-бай, Маккиннон и Ко. Кстати, этот чертик из табакерки «Старз» - не простая штучка. Йоэль Кивиранта – чемпион мира-2019, причем именно он помог Антилле на 51-й минуте братиславского полуфинала забить единственный гол Василевскому. Теперь совсем не исключено, что они сойдутся в финале Кубка Стэнли-2020.

Кардинально преобразились в решающих поединках и «Айлендерс» с «Вегасом». Еще один ноунейм - второй голкипер «Ванкувера» Тетчер Демко, когда при счете 1-3 в западном полуфинале «Кэнакс» зависли над бездной, вдруг выдал сухую серию в 138 минут 40 секунд. Последний в нынешнем плей-офф канадский клуб почти спасся – 2:1 и 4:0 в играх №5 и №6. Кубковый дебютант и в седьмой встрече был бесподобен – удостоился даже первой звезды, однако на 54-й минуте в меньшинстве перед Теодором все-таки капитулировал. После чего «рыцари» еще дважды расстреляли пустую рамку «Ванкувера».

…ВАРЛИ, ГОТОВЬСЯ!

Ну да, голкипер может все, кроме как забивать: шайбы через все поле в пустые ворота - забавные недоразумения. Вопросы прежде всего к хваленым Хорвату, Петтерссону, Бесеру, Миллеру, Тоффоли, Пирсону, Виртанену, Хьюзу, Майерсу, которые пятиминутное удаление Ривза при нулевом счете на границе второго и третьего периодов ознаменовали жалким одним броском в створ Ленера. А всего шведа за 60 минут потревожили смешные 14 раз против 34 у Демко.