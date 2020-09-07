Худобин переиграл Флери (видео)

Столь скромный результат первой встречи совершенно не должен удивлять тех, кто внимательно или хотя бы на уровне обзоров смотрели все матчи предыдущей стадии с участием обеих команд. «Вегас» вроде бы приплющил дерзкий «Ванкувер», повел в серии 3:1, но противник вдруг достал из широких штанин великолепного Тэтчера Демко и тот начал пить кровь «Вегаса», несмотря на ядерный ливень из бросков по своим воротам. В конечном итоге «рыцари» сумели-таки согнуть последний канадский клуб в розыгрыше, но сил и нервов было потрачено изрядно.

«Даллас» тоже вел в серии у «Колорадо», но доигрался до седьмого матча, в котором был в трех минутах от вылета из Кубка. Спас Йоэль Кивиранта, разразившийся хет-триком и сумевший сперва затащить уже тлеющий «Даллас» в овертайм, а затем прибив очень симпатичный «Колорадо».

Отталкиваясь от всех этих переживаний, не выглядело чем-то удивительным, что добрую половину матча команды прокатались если не на прямых ногах, то на чем-то близком к этому. Особенно это касалось «Вегаса».

Защитник Нэйт Шмидт прямо так и сказал: Мы совсем не играли в начале матча и вообще нам могли загрузить полную авоську, много раз и по полной программе.

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