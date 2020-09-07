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Худобин переиграл Флери (видео)
07 сентября 09:20
автор: Александр Федоровский

Худобин переиграл Флери (видео)

Российский голкипер играет «на ноль» в первом матче полуфинала. «Советский спорт» продолжает следить за приближающейся развязкой в Кубке Стэнли.

Столь скромный результат первой встречи совершенно не должен удивлять тех, кто внимательно или хотя бы на уровне обзоров смотрели все матчи предыдущей стадии с участием обеих команд. «Вегас» вроде бы приплющил дерзкий «Ванкувер», повел в серии 3:1, но противник вдруг достал из широких штанин великолепного Тэтчера Демко и тот начал пить кровь «Вегаса», несмотря на ядерный ливень из бросков по своим воротам. В конечном итоге «рыцари» сумели-таки согнуть последний канадский клуб в розыгрыше, но сил и нервов было потрачено изрядно.

«Даллас» тоже вел в серии у «Колорадо», но доигрался до седьмого матча, в котором был в трех минутах от вылета из Кубка. Спас Йоэль Кивиранта, разразившийся хет-триком и сумевший сперва затащить уже тлеющий «Даллас» в овертайм, а затем прибив очень симпатичный «Колорадо».

Отталкиваясь от всех этих переживаний, не выглядело чем-то удивительным, что добрую половину матча команды прокатались если не на прямых ногах, то на чем-то близком к этому. Особенно это касалось «Вегаса».

Защитник Нэйт Шмидт прямо так и сказал: Мы совсем не играли в начале матча и вообще нам могли загрузить полную авоську, много раз и по полной программе.

Конец цитаты.

В самом начале встречи защитник «Старз» Йон Клинберг удачно поддержал атаку своей команды и с дальнего пятака опечалил Марка-Андре Флери, который все реже пробивается в стартовый состав «Вегаса» - уж больно хорош Робин Ленер. Как выяснилось позже, этого вполне хватило для первой победы в серии.

Что до Антона Худобина, то нужно просто поздравить нашего голкипера – россиянин впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф. Не сказать, что Антон стоял весь матч на ушах и ловил шайбу бровями, но попыхтеть довелось. По крайней мере, его игра сегодня и в седьмом матче против «Колорадо» - это небо и земля.

Следующая победа Худобина станет сотой в его тернистой карьере в НХЛ.

Денис Гурьянов и Александр Радулов в сумме нанесли пять бросков по воротам Флери. Денис добавил к этой статистике еще три силовых приема и один блок. Его, как и Антона Худобина, тоже можно поздравить с небольшим праздником. Гурьянов был включен в топ-5 открытий этого плей-офф по версии издания The Score. Компанию россиянину составили одноклубник по «Далласу» Йоэль Кивиранта, голкиперы Тэтчер Демко и Йонас Корписало из «Ванкувера» и «Коламбуса» соответственно, а также нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик.

Но вообще по командной статистике это был очередной железо-бетонный матч, в котором ни одна из команд не имела явного перевеса над другой. Нет никаких сомнений в том, что основная жаровня впереди.

Полуфинал

«Вегас» – «Даллас» – 0:1

Голы: Клинберг (Бенн, Факса)
Вратари: Флери – Худобин

Счет в серии – 0:1.

Вторая игра серии состоится 9 сентября. Начало в 3:00 МСК.

источник: «Советский спорт»
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Худобин переиграл Флери (видео)
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