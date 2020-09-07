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Вот теперь бы Третьяку заставить КХЛ ввести запрет в наших клубах на иностранных центрфорвардов
07 сентября 14:03
автор: Виталий Славин

Вот теперь бы Третьяку заставить КХЛ ввести запрет в наших клубах на иностранных центрфорвардов

Впервые в истории НХЛ в полуфиналах Кубка Стэнли в роли основных сразу три российских голкипера. Худобин сегодня закрыл наглухо ворота «Далласа» (1:0 с «Вегасом») - очередь за Василевским («Тампа») и Варламовым («Айлендерс»).

Как же меня достали разномастные дилетанты, костерящие лимит в российских спортивных лигах, живущих на наши с вами деньги! Была бы моя воля, я бы вообще закрыл государственные российские клубы от легионеров навсегда. Как в золотые для отечественного спорта советские годы, когда у нас были исключительно свои игроки и тренеры. Оттого процветала во всех дисциплинах и собственная ни на кого не похожая школа, стабильно дававшая результат. Даже в футболе мы неоднократно становились олимпийскими чемпионами, чемпионами и вице-чемпионами Европы. Клубы без единого иностранца брали европейские трофеи. Баскетболисты умудрились взять две Олимпиады, а женщины тут во главе с Ульяной Семеновой вообще были вне конкуренции.

Теперь у нас почти везде выжженное поле, заросшее борщевиком легионерского хлама. Советские традиции разбазарили, новых при шальном капитализме не обрели. Разве что хоккей еще как-то держится. Несмотря ни на какие ухищрения эффективных топ-менеджеров, исправно поставляет на мировой рынок конкурентоспособный товар по высшим меркам.

Вот только где бы мы, наша сборная и «Тампа», «Даллас», «Айлендерс» сейчас были, если бы чуть более 10 лет назад новый президент ФХР Владислав Третьяк не ввел драконовский налог на вратарей-варягов?! Заметьте, не запретил, как это позже в отношении европейских голкиперов провернули в канадских молодежных лигах, а всего лишь на всего поставил российских клубных транжир народных денег на счетчик. Хотите иноземца? Нет вопросов! Но заплатите кругленькую сумму федерации, а она пустит эти деньги на воспитание нашей вратарской молодежи. Ну а куда Третьяку было деваться, если в рамку сборной попросту некого было ставить, кроме ветерана Соколова?

Ход отчаяния лучшего вратаря всех времен сработал на все сто. А то, что дорогу в большой хоккей им открыло именно волевое решение Владислава Александровича, не раз подтверждали сами Варламов и Бобровский. Теперь вот мы дожили до невероятного еще пяток лет назад момента, когда ворота трех из четырех лучших клубов Кубка Стэнли-2020, а значит – мира, защищают россияне! Уму непостижимо…

Но хватит фанфар. Теперь о другом, что аршином общим не измерить. Как думаете, во всех 24 командах НХЛ, допущенных к рестарту, сколько наших центрфорвардов? Не номинальных, а реальных, плюс способных сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине, а главное – сколько они очков-то набрали?

Вы не поверите, но таковых на 170 центральных нападающих, сыгравших после возобновления сезона, лишь двое – Барбашев из «Сент-Луиса» и сами знаете кто из «Питтсбурга»!!! А набрали они, жутко молвить, целое ОДНО очко…

Ну да, формально есть еще парочка. Однако вашингтонец Кузнецов (три гола, две передачи) дисквалифицирован ИИХФ до 2023 года, а денверец Наместников (4+1) при живых Маккинноне, Кадри, Белмаре, Джосте в основном играет в «Колорадо» на краю.

Вот потому я настойчиво и призываю руководство ФХР гнать всех легов-центров из российских государственных клубов в шею. Далеко и надолго. Сделайте, пожалуйста, паузу хотя бы годика в три, а лучше – в пять. Дайте нашим пацанам возможность и время опериться, взять на себя заглавные роли в командах, подирижировать в большинстве и меньшинстве, набить собственные шишки, понять, что можно делать, а что – никогда. Чтобы приходить в сборную более или менее готовыми. А главное – выйти на мировой рынок, заставить акул НХЛ гоняться за собой, как это было с крайками Капризовым и Свечниковым, Панариным и Тарасенко, Кучеровым и Радуловым.

Иначе, помяните мое слово, придется менее чем через полтора года в преддверии Игр в Китае слезно упрашивать вернуться в сборную 43-летнего Волшебника. А что, Игорь Ларионов в бронзовом Солт-Лейк-Сити-2002 в 41 год даже капитаном был. Но неужели мы начнем шевелиться только тогда, когда на ключевое амплуа в хоккее вообще ставить в сборной будет некого?! Неужели история с вратарями ничему не научила…

источник: «Советский спорт»
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Вот теперь бы Третьяку заставить КХЛ ввести запрет в наших клубах на иностранных центрфорвардов
Вот теперь бы Третьяку заставить КХЛ ввести запрет в наших клубах на иностранных центрфорвардов
Впервые в истории НХЛ в полуфиналах Кубка Стэнли в роли основных сразу три российских голкипера. Худобин сегодня закрыл наглухо ворота «Далласа» (1:0 с «Вегасом») - очередь за Василевским («Тампа») и Варламовым («Айлендерс»).
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