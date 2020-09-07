Панихида в Ярославле, мемориальные зоны, пост Овечкина. В КХЛ сегодня вспоминают погибший «Локомотив

Нападающий Александр Галимов погиб не сразу. Он скончался спустя пять дней после трагедии. Выжил только один член экипажа – бортпроводник Александр Сизов.

Самолет должен был лететь в Минск, где у железнодорожников был запланирован матч с местным «Динамо».В той катастрофе погибло 44 человека. Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, ПаволДемитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, КарлисСкрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.

День памяти в Ярославле начался в понедельник на Леонтьевском кладбище. Там похоронено большинство хоккеистов и членов клуба. По ежегодной уже традиции трагически ушедших игроков, тренеров и сотрудников клуба поминали в Успенском соборе, где состоялась Божественная литургия и панихида по погибшим.

Далее в программе траурных мероприятий было возложение цветов к памятнику «Хоккейное братство» возле Арены-2000. В хоккей в Ярославле 7 сентября не играют.Ранее без матчей в этот день обходилась и КХЛ, но потом отошла от правила. Все пять игр сегодняшнего дня начнутся с минуты молчания. На аренах будут установлены мемориальные зоны, игроки выйдут на лед со специальными шевронами. Кроме того, будут выделены места на трибунах, на которых разложат 44 шарфа с логотипом «Локомотива» – по количеству погибших 7 сентября 2011 года.

Болью отдается трагедия девятилетней давности и в Минске, куда направлялся злополучный рейс. Белоруссия потеряла в той катастрофе одного из лучших хоккеистов в своей истории – защитника РусланаСалея, а также молодого талантливого нападающего Сергея Остапчука и тренера Николая Кривоносова. Сегодняшняя игра минского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» станет матчем памяти.

В фойе трибуны «А» разместится мемориал, посвященный годовщине трагедии в Ярославле. Каждый болельщик сможет возложить там цветы и еще раз вспомнить ту команду.Также будет выставлен Кубок Салея, выигранный «зубрами» 30 августа.

Первый президент КХЛ Александр Медведев, нынешний гендиректор футбольного питерского «Зенита», которому девять лет назад выпала нелегкая доля сообщать о горе, прервав матч «Салават Юлаев» - «Атлант», отметил, что клубы и лига не могли не сделать выводы из этого горького и трагического урока. «Поэтому теперь к чартерным перевозкам привлекаются только те компании, у которых есть современный авиапарк и предприняты все меры безопасности. Лучше бы таких уроков не было! Теперь уже никто не поступается интересами безопасности, никто не должен допускать этого ни в мелочах, ни в больших делах.Мы помним «Локомотив»! Это незаживающая рана», - сказал Медведев.

Почтил память погибших коллег и товарищей капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В своем профиле в инстаграме он разместил фото всех погибших и подписал публикацию одним словом: «Помним».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Помним🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 7 Сен 2020 в 2:51 PDT

Помним и мы…