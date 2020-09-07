«Шипачева никто не заставляет столько находится на льду»

Звено Шипачева, которое носит звание лучшего в КХЛ разыгрывало, конечно, красиво. Яшкин стремительно врывался в чужую зону, Кагарлицкий «вышивал кружева» вокруг Беспалова, но счет на табло это не изменило. Поэтому второй период Дмитрий Яшкин начал мощным броском – целился в ворота, попал в шлем Беспалова.

Имел отличную возможность, поймавшийся динамовцев на неаккуратной смене и убежавший на рандеву с Бочаровым Робин Ганзл , но переиграть голкипера хозяев ему не удалось.

Начали команды бодро, особенно наседал «Спартак» - уже спустя минуту Бочарову пришлось растянуться в шпагате, чтобы не дать шайбе залететь в ворота. Активные действия красно-белых привели к тому, что хозяева начали нарушать правила. Сначала присел отдохнуть Муранов, а потом к нему и Кулемин присоединился. Подопечные Олега Знарка имели полминуты численного преимущества аж 5:3, но не реализовали его.

А пока бело-голубые, заполнив арену на разрешенные 25%, стартуют. Матч начался с минуты молчания в память о трагедии, случившейся 9 лет назад в Ярославле с командой «Локомотив». 7 сентября 2011 навсегда останется черной датой в истории российского хоккея.

К первому домашнему матчу сезона 2020/21 динамовцы подготовились как надо. Перед стартом матча на кубе появился промо-ролик, из которого болельщики узнали слоган команды. «Разбуди в себе волка!» - так звучит победный девиз бело-голубых. Далее, как в литературных произведениях, организаторы закольцевали композицию воспоминанием, что именно «Спартак» был последним соперником в прошлом плей-офф. Поверженным соперником. Владимир Крикунов с куба посетовал, что видел в глазах своих ребят жажду побед и имел козыри, чтобы обыграть ЦСКА. Что ж, может они пригодятся «Динамо» в матчах нового сезона.

Но автором первого гола стал не участник капитанского звена бело-голубых. Владислав Ефремов и его рабочее третье звено разыграло красивую многоходовку, и шайба прошла под щитками голкипера красно-белых.

«Тут надо партнеров благодарить, - сказал нападающий бело-голубых, - Зайцев зону закрыл, Алексеев классно в касание бросил, мне нужно было лишь накатиться».

РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ

В начале третьего периода «Спартаку» нужно было предпринимать какие-то решительные действия. Толчком для команды стала драка. Бойков и Соколов сцепились в углу площадки. В итоге гости остались в меньшинстве и…забили. Ошибка капитана «Динамо» при выводе шайбы привела к тому, что Дмитрий Вишневский просто «расстрелял» Бочарова. «Спартак», в последнее время, часто забрасывает в неравных составах. Следующая и решающая шайба была отправлена в ворота Бочарова защитников Йори Лехтеря в большинстве.

«Был ли гол Вишневского ключевым моментом? «Когда мы повели в счете, тогда и ключевой момент», - сказал Олег Знарок, главный тренер «Спартака», - игра хорошая. Если бы меньше удалялись было вообще отлично. Радует, что физическое состояние улучшается, но до оптимального нам еще далеко. Играем острее в большинстве? Да на сборах не всегда получалось давать нагрузки, а вот розыгрышу лишнего уделили много времени».

Оставшиеся десять минут матча динамовцы пытались спасти ситуацию. Капитан Вадим Шипачев то я дело заряжал атаки. К слову, он провел практически 22 минуты на льду. Но снова распечатать ворота Никиты Беспалова не удалось. Напоследок, Лукаш Радил отправил третью шайбу в пустые ворота «Динамо»:

«Нам психологически было очень важно выиграть этот матч. Были поражения, а теперь легче дышится. Разница КХЛ и НХЛ? Тут больше площадка и хоккей техничнее. Там все игроки стараются лезть на ворота, тут же все стараются разыгрывать комбинации», - поделился своими впечатлениями нападающий «Спартака».

«Долго не могли забить и в прошлых играх, и в этой. Здорово, что нам удалось переломить ход игры. Почемумы постоянно забрасываем лишь в неравных составах? Мало лезем на ворота, агрессии не хватает пока. Но думаю, что не стоит паниковать. В следующей игре забьем в равных», - пообещал капитан красно-белых Анатолий Никонцев.



ОДНА ШАЙБА

«Динамо», конечно, прибывало не в таком хорошем расположении духа. Весь матч они практически вели по игре, но третий период полностью изменил ход встречи:

«Игра интересная, но забили всего одну шайбу. Ключевой момент, когда мы пропустили, находясь в большинстве. Много моментов было у ребят, но не забивает ты – забивают тебе. Один гол для победы слишком мало, - посетовал Владимир Крикунов, главный тренер «Динамо». Много ли нагрузки на Шипачеве? Сказалось ли это на его ошибках? Его никто не заставляет столько играть, нужно просто раньше меняться. Не хватает ли сил у команды на третий период? Ребята, которые пропустили определенную часть подготовки, пока в себя никак не придут. Надо недели полторы-две».

- Когда ждать Линдберга?– спросили журналисты.

- На выездных матчах. Пулккинен тоже будет, думаю.

«Спартак» выиграл первую игру в новом сезоне. «Динамо» проиграл вторую. Следующую встречу команда Владимира Крикунова проведет против «Локомотива». Ярославль на ходу, звено Владимира Ткачева может составить неплохую конкуренцию связке Шипачева. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Матч состоится в среду, 9 сентября.