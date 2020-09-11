СКА бьет Скабелку. Обзор игрового дня в КХЛ

Сразу сообщаем: КХЛ перенесла пять ближайших матчей «Йокерита», севшего на карантин, а также встречу рижского «Динамо» с «Нефтехимиком». Интересно, как найдут окна в плотном календаре.

«Магнитка» по-прежнему обходится без травмированных Мозякина и Кулемина. У «Авангарда» отсутствовал центрфорвард первого звена Найт. У хозяев неудачно сыграл вратарь-новичок Олкинуора (пусть и среагировал на бросок в пустой угол Зернова), после трех пропущенных шайб финн уступил ворота Кошечкину. Он дважды выигрывал ближний бой после выходов один на один и оставил «сталеваров» в игре. Но без заброшенных шайб побед не бывает. У «ястребов» хвалим их новобранца Толчинского, набравшего 3 (2+1) очка. Может, напрасно его отпустил в Балашиху ЦСКА? Приехавший ему на смену из системы «Ванкувера» Голдобин зажигал на Кубке мэра, а на старте регулярки «молчит» 2(0+2) за четыре матча.

Второй «сухарь» засушил Гарипов, играющий без замен. Его сменщик Бобков ждет шанса на лавке.

СКА не забыл поражений от «Локомотива» на турнире в Сочи, там соперники встретились четырежды (!), как только не надоели друг другу. Новый наставник Ярославля Андрей Скабелка решил бросить под фаворита Запада запасного вратаря Исаева. Может, тренеру подсказали, что год назад в Ярославле этот молодой голкипер остановил питерских армейцев (4:3ОТ). Автор этих строк смотрел тот матч с «Арены-2000» и готов засвидетельствовать: игра превратилась в обмен вратарскими ошибками – новичка армейцев Самонова и Исаева.

После быстро пропущенных шайб от Кузьменко и Бурдасова Скабелка заменил Исаева на Коновалова, обретающего былую уверенность. Его распечатали лишь единожды (четвертая шайба влетела в пустые ворота), но, как говорится, поезд уже ушел. Железнодорожники сократили разрыв в счете – 2:3, только и всего. В решающий момент автор первого гола ярославец Алексеев трижды подряд проиграл вбрасывание Кемппайнену.