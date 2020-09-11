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СКА бьет Скабелку. Обзор игрового дня в КХЛ
11 сентября 23:06
автор: Владислав Домрачев

СКА бьет Скабелку. Обзор игрового дня в КХЛ

В пятницу в чемпионате КХЛ сыграны три матча вместо пяти. Встречи в Риге и Хельсинки с участием «Нефтехимика» и «Ак Барса» перенесены. СКА победил «Локомотив» 4:2, «Авангард» - «Металлург» 4:0, а «Торпедо» - «Автомобилист» 4:3Б.

Сразу сообщаем: КХЛ перенесла пять ближайших матчей «Йокерита», севшего на карантин, а также встречу рижского «Динамо» с «Нефтехимиком». Интересно, как найдут окна в плотном календаре.

«Магнитка» по-прежнему обходится без травмированных Мозякина и Кулемина. У «Авангарда» отсутствовал центрфорвард первого звена Найт. У хозяев неудачно сыграл вратарь-новичок Олкинуора (пусть и среагировал на бросок в пустой угол Зернова), после трех пропущенных шайб финн уступил ворота Кошечкину. Он дважды выигрывал ближний бой после выходов один на один и оставил «сталеваров» в игре. Но без заброшенных шайб побед не бывает. У «ястребов» хвалим их новобранца Толчинского, набравшего 3 (2+1) очка. Может, напрасно его отпустил в Балашиху ЦСКА? Приехавший ему на смену из системы «Ванкувера» Голдобин зажигал на Кубке мэра, а на старте регулярки «молчит» 2(0+2) за четыре матча.

Второй «сухарь» засушил Гарипов, играющий без замен. Его сменщик Бобков ждет шанса на лавке.

СКА не забыл поражений от «Локомотива» на турнире в Сочи, там соперники встретились четырежды (!), как только не надоели друг другу. Новый наставник Ярославля Андрей Скабелка решил бросить под фаворита Запада запасного вратаря Исаева. Может, тренеру подсказали, что год назад в Ярославле этот молодой голкипер остановил питерских армейцев (4:3ОТ). Автор этих строк смотрел тот матч с «Арены-2000» и готов засвидетельствовать: игра превратилась в обмен вратарскими ошибками – новичка армейцев Самонова и Исаева.

После быстро пропущенных шайб от Кузьменко и Бурдасова Скабелка заменил Исаева на Коновалова, обретающего былую уверенность. Его распечатали лишь единожды (четвертая шайба влетела в пустые ворота), но, как говорится, поезд уже ушел. Железнодорожники сократили разрыв в счете – 2:3, только и всего. В решающий момент автор первого гола ярославец Алексеев трижды подряд проиграл вбрасывание Кемппайнену.

Отметим нового капитана СКА Бурдасова и Кузьменко. Резерв питерцев – первое звено, где опять не вышел В.Э. Ткачев. А на Швеце-Роговом далеко не уедешь. В свою очередь «Локомотив» решился шведа Пяярви-Свенссона, признанного лигой лучшим нападающим первой игровой недели. Его в тройке с В.А. Ткачевым и Коршковым заменил Красковский. Старая связка КК, наводившая ужас на соперников в плей-офф-2017, уже не столь грозная, как три года назад. Третьим у них тогда был Полунин, который ныне в «Амуре» и готов встретить в субботу чемпиона ЦСКА. То ярославское звено выглядело даже сильнее, чем питерское молодежное Подколзин – Морозов – К.Марченко.

Первый домашний матч СКА собрал рекордную для 13-го коронавирусного сезона зрительскую аудиторию – 6681 человека. Это ровно половина вместительности «Ледового Дворца».

В Екатеринбурге «Автомобилист» неожиданно уступил по буллитам «Торпедо» 3:4. Единственный гол в серии бросков забил… нет, не Волшебник Дацюк, а ветеран автозаводцев Варнаков, эффектно перехитривший лучшего вратаря первой игровой недели Коваржа.

источник: «Советский спорт»
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СКА бьет Скабелку. Обзор игрового дня в КХЛ
СКА бьет Скабелку. Обзор игрового дня в КХЛ
В пятницу в чемпионате КХЛ сыграны три матча вместо пяти. Встречи в Риге и Хельсинки с участием «Нефтехимика» и «Ак Барса» перенесены. СКА победил «Локомотив» 4:2, «Авангард» - «Металлург» 4:0, а «Торпедо» - «Автомобилист» 4:3Б.
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