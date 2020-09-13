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Битва в Подольске: «Витязь» и «Северсталь» выдали матч, достойный дерби
13 сентября 23:27
автор: Елена Кузютина

Битва в Подольске: «Витязь» и «Северсталь» выдали матч, достойный дерби

Шайб было мало, но эмоций через край…

Подольский «Витязь» начал первую домашнюю серию с победы. В буллитной серии была повержена «Северсталь». 2:1 (Б)

Кто бы мог подумать, что воскресный матч в Подмосковье будет таким боевым! Обычно встречи «Северстали» и «Витязя» проходят в вязком, тягучем режиме. Но сегодня было не так.

ПОХОЖЕ НА ДЕРБИ

На выезде команда Михаила Кравеца феерично стартанула с сухой победы над «Ак Барсом», а потом дважды обидно проиграла в одну шайбу «Нефтехимику» и рижскому «Динамо». Естественно, дома подольской команде хотелось прервать неудачи.

Хозяева начали активно и смогли открыть счет уже на второй минуте матча. Святослав Гребенщиков завершил неплохую комбинацию. Но не успели трибуны завершить празднование первого гола, как защитник «Северстали» Антон Сизов сравнял счет.

А затем началась череда удалений, которая продолжалась на протяжении всей игры. Нападающий череповчан Александр Петунин присел на 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Казалось бы, за это время «Витязь» может обеспечить себе спокойное продолжение игры, ведя в счете. Но форвард гостей Давид Думбадзе пошел в атаку и заставил капитана «Витязя» нарушить правила. Следом в бокс штрафников отправился и Ержабек.

Однако, большинство гостей чуть не вышло им боком – один в ноль убежал Джастин Дэнфорт, но на надежность Подъяпольского он проверил не шайбой, а собой – просто снес голкипера «Северстали» вместе с воротами.

Концовка первого периода шайбами не отметилась. Лишь небольшой потасовкой.

ПОДОЛЬСК В ОГНЕ

Второй период прошел в основном под диктовку команды Андрея Разина. Желто-черные буквально обосновались в зоне соперника и атаковали, не давая «Витязю» вздохнуть. Михаил Кравец даже взял таймаут, чтобы дать подопечным перевести дух. При такой доминирующей игре желто-черным все равно не удалось реализовать кучу моментов. Казалось, что если сейчас «Северсталь» поймают на контратаке, то команда может психологически просесть – уж очень хороши они были, на гол точно наиграли. Но Подъяпольскийне допустил взятия своих ворот, к которым, хотя и нечасто, но делали вылазки хозяева.

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Третий период вышел обоюдоострый. Скучать не приходилось ни Ежову, ни Подъяпольскому – пятерки перемещались из зоны в зону со скоростью ветра. Один раз шайба звонко чиркнула по штанге ворот «Северстали» - привет от Маттиаса Теденбю. Он и поставит точку в этом поединке, но позже. Трибуны насладятся хоккеем в полной мере – матч перетек в овертайм. Моментов завершить игру в дополнительное время было чуть больше у желто-черных, но Ежов отставлял «Витязь» на плаву.

И вот буллиты – как лотерея. И в этот раз «джек-пот» достался хозяевам. Павел Варфоломеев и МаттиасТеденбю отличились заброшенными шайбами. Хоккеистам Череповца в послематчевых бросках распечатать ворота Ежова не удалось.

2:1(Б) – победа «Витязя».

«Нам трудно далась эта победа. «Северсталь» играла очень хорошо, -отдал должное сопернику главный тренер хозяев Михаил Кравец, - но через такие трудности и закаляется характер команды».

Наставник череповецкого клуба тоже поделился впечатлением от матча:

«Хорошая, боевая игра. Первые два периода мы доминировали. Третий отрезок матча не сложился, выстояли в овертайме. На буллитах не получилось, но забрать очко у прямого конкурента на их территории тоже нормальный результат», - резюмировал Андрей Разин.

Форвард желто-черных Адам Лишка попробовал найти причины поражения:

«У «Витязя» была первая домашняя игра в сезоне, поэтому настрой был запредельный. Моментов много было и нас, и у них. Все продемонстрировали хороший хоккей, вот только результат у хозяев лучше. Почему не получилось в буллитной серии? Мы тренируем буллиты, и в следующий раз все удастся. Конечно, мы хотели победить, но пока берем лишь одно очко», - поделился впечатлением от матча Адам Лишка, нападающий «Северстали».

Впрочем, никому из игроков, как «Северстали», так и «Витязя» не стоит посыпать голову пеплом – матч был отличный, хоккей быстрый, эмоции через край. Выходившие из Ледового дворца люди обсуждали то, какую захватывающую игру они посмотрели. Удивлены? Конечно. Приятно? Еще бы.

Следующий матч ХК «Витязь» проведет во вторник, 15 сентября. Соперник – минское «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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