Василевский нацелился на рекорд НХЛ, который невозможно будет побить

Сегодняшняя победа над «Айлендерс» (4:1) стала для Василевского 13-й в нынешнем Кубке Стэнли. До вечного допандемийного рекорда, который достигнут 24 раза, осталось всего-то три виктории.

Об этом я плотно подумал еще в начале лета, когда НХЛ обнародовала схему доигровки сезона. Лига уточнила, что вся индивидуальная статистика игроков уже с квалификационного этапа пойдет по разделу кубковой. Конечно, на дворе не идиотские 80-е с хоккеем в НХЛ без обороны, вратарей, лучших европейцев и липовыми героями типа самого распиаренного спортсмена Земли под номером 100-1. Но замахнуться на железобетонные исторические рекорды новая система вполне позволяла. Все-таки три лишних матча у клубов топ-4 Запада и Востока в турнирах посева, а также от трех до пяти у 16 участников плей-ин.

Опять же всем ясно, что 47 (17+30) кубковых очков из другой жизни/другого хоккея игрока под номером 100-1 и 44 (16+28) величайшего Марио будут жить в веках. Однако в глубине души я все-таки верил, что кто-то из россиян хотя бы примерится к отечественному рекорду Евгения Малкина – 36 (14+22) очков в 24 матчах в его топовом в карьере сезоне-2008/09.

К счастью, надежда все еще теплится. У Никиты Кучерова после двух сегодняшних ассистов 25 (6+19) баллов в 17 играх. Впрочем, если даже Куч обойдет Малыча, это будет достижение местного пошиба. На повестке событие реально эпохальное!

Поствирусный кубковый формат открыл невероятные горизонты прежде всего для вратарей. Никогда они даже теоретически не могли выиграть больше 16 матчей за один Кубок Стэнли. Ну-да, при четырех раундах из семи матчей иначе и быть не может.