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У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»
14 сентября 20:24
автор: Владислав Домрачев

У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»

Московские армейцы завершили самое тяжелое турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан волевой победой по буллитам в столице Казахстана 2:1 над «Барысом». ЦСКА возвращается в Москву с шестью очками и в субботу будет принимать «Магнитку».

...На излете первого периода 20-летний нападающий гостей Максим Соркин ворвался в зону «Барыса» и бросил из обводки, шайба затрепыхалась в сетке с сиреной на перерыв. Судьи отправились в «кино» и гол отменили. Потому что время якобы истекло. Прямо как том историческом матче ЦСКА – «Спартак» от 11 мая 1969 года в Лужниках. В том, что гол не засчитают, сомнений не было. Болельщикам у телевизоров пришлось поверить в вердикт на слово. Потому что в трансляции на «Матч ТВ» спорный момент с таящими долями секунды не показали. Только через два часа видео оказалось доступно на официальном сайте КХЛ.

Для Соркина этот гол стал бы первым в КХЛ. Он, кстати, забивал Канаде в финале МЧМ-2020 в Остраве, его шайба могла принести золотые медали, но увы…

Во втором периоде хозяева, лишившиеся травмированного капитана Дица (в предыдущем матче с московским «Динамо» этот защитник оформил дубль), реализовали численное преимущество. Армеец Блажиевский в который раз выказал безответственность и отправился в штрафной бокс, а Киселевич (это его дебют в сезоне) помешал вратарю Шарыченкову отразить бросок Михайлиса в ближний угол. Гол назревал, дважды хозяева промахивались по пустым воротам.

Казалось, армейцам не хватает свежести после перелета из Хабаровска, они не лезли на пятак, а из углов и от бортов шайбы залетают в сетку крайне редко. Но в третьем периоде красно-синие прибавили и создали несколько моментов у ворот Карлссона, заменившего неудачно сыгравшего с «Динамо» Ортио. Не смог перехитрить вратаря в ближним бою Мамин - попытался просунуть шайбу в домик и угодил в «гитару».

Хозяева, как и в матче с «Динамо», были близки к победе, но упустили ее. Выручил гостей 40-летний Попов. За 2,5 минуты до сирены ветеран выкатился из-за ворот и с кистей неотразимо бросил в ближнюю девятку. Карлссон не выручил.

За 27 секунд до конца основного времени судьи придумали фол со стороны Киселевича. Он на чистом льду вел борьбу с помощью рук с форвардом Шестаковым, однако люди в полосатых рубашках обнаружили криминал только в действиях армейца.

Хозяева в большинстве не преуспели. Но самое интересное в другом – 5-минутный овертайм прошел без остановок. Соперники так и не сыграли «три на три».

В серии буллитом хозяева дважды выходили вперед, но гости и здесь показали волю к победе. Решающим оказался шестой бросок – технарь Окулов, переложив шайбу под неудобную руку, уложил шайбу в девятку. А ветеран Старченко не смог переиграть Шарыченкова.

Как и в Новосибирске, армейцы взяли верх благодаря буллитам.

Также отметим вторую подряд волевую победу московского «Динамо» (в Хабаровске над «Амуром» 4:2) и победный гол его капитана Шипачева. А также хет-трик финна Пуустинена, который помог «Сибири» отыграть отставание в три шайбы от рижского «Динамо» и превратить 0:3 в 4:3ОТ. К слову, накануне три гола в ворота «Нефтехимика» забил армеец из Питера Аалтонен. Так что пока хет-трики в новом сезоне удаются только финнам.

источник: «Советский спорт»
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У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»
У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»
Московские армейцы завершили самое тяжелое турне по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Нур-Султан волевой победой по буллитам в столице Казахстана 2:1 над «Барысом». ЦСКА возвращается в Москву с шестью очками и в субботу будет принимать «Магнитку».
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