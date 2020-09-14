У ЦСКА украли гол, но не победу. Чемпион выиграл у «Барыса»

...На излете первого периода 20-летний нападающий гостей Максим Соркин ворвался в зону «Барыса» и бросил из обводки, шайба затрепыхалась в сетке с сиреной на перерыв. Судьи отправились в «кино» и гол отменили. Потому что время якобы истекло. Прямо как том историческом матче ЦСКА – «Спартак» от 11 мая 1969 года в Лужниках. В том, что гол не засчитают, сомнений не было. Болельщикам у телевизоров пришлось поверить в вердикт на слово. Потому что в трансляции на «Матч ТВ» спорный момент с таящими долями секунды не показали. Только через два часа видео оказалось доступно на официальном сайте КХЛ.

Для Соркина этот гол стал бы первым в КХЛ. Он, кстати, забивал Канаде в финале МЧМ-2020 в Остраве, его шайба могла принести золотые медали, но увы…

Во втором периоде хозяева, лишившиеся травмированного капитана Дица (в предыдущем матче с московским «Динамо» этот защитник оформил дубль), реализовали численное преимущество. Армеец Блажиевский в который раз выказал безответственность и отправился в штрафной бокс, а Киселевич (это его дебют в сезоне) помешал вратарю Шарыченкову отразить бросок Михайлиса в ближний угол. Гол назревал, дважды хозяева промахивались по пустым воротам.

Казалось, армейцам не хватает свежести после перелета из Хабаровска, они не лезли на пятак, а из углов и от бортов шайбы залетают в сетку крайне редко. Но в третьем периоде красно-синие прибавили и создали несколько моментов у ворот Карлссона, заменившего неудачно сыгравшего с «Динамо» Ортио. Не смог перехитрить вратаря в ближним бою Мамин - попытался просунуть шайбу в домик и угодил в «гитару».