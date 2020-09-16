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Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)
16 сентября 09:31
автор: Александр Федоровский

Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)

Россиянин оформил 37 сэйвов.

Пациент скорее жив. С первой попытки «Тампа» не сумела пробиться в компанию к «Далласу». Напомним, что «Тампа» может выйти в финал Кубка Стэнли уже в третий раз за последние пять лет.

По сравнению с предыдущей игрой в составах произошли минимальные, но ощутимые изменения. Вторую игру в этой серии пропустил нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, а поскольку серия продолжится, то нет гарантий, что он сможет помочь команде в ближайшем матче. А у «Айлендерс» впервые за полтора месяца смог выйти на лед защитник Джонни Бойчук.

Райан Пулок незадолго до окончания первого периода дальним броском не только сумел открыть счет, но и использовать удаление Никиты Кучерова. Для лидера «Тампы» игра не слишком удалась: в середине второго периода он получил повреждение в борьбе с Броком Нельсоном, но смог продолжить встречу, а в овертайме атаковал с острого угла, но угодил в штангу.

Во втором отрезке ситуацию выровнял ломовой швед Виктор Хедман – он могуче накатил на отскок после броска справа по воротам Семена Варламова и вогнал шайбу в сетку. А спустя шесть минут Картер Верхаг вывел «Тампу» вперед, однако Барри Троц запросил просмотр на определение офсайда и не ошибся. Счет остался прежним, а «Айлендерс» сумели избежать удаления за затяжку игры.

Роскошный шанс войти в финал «Тампа» упустила на стыке третьего периода и овертайма, когда двойной малый штраф схватил Энтони Бьювилье в борьбе с Михаилом Сергачевым. Использовать это большинство не удалось, как и не удалось добавить шайбу в сетку уже во втором овертайме, когда Варламов, отражая бросок по центру, выронил шайбу себе за спину.

Развязка пятого матча случилась во время вбрасывания в зоне «Айлендерс», причем выигранного. Но на синей линии при попытке броска не сумел как следует попасть по шайбе Кевин Шэттенкирк на которого пулей вылетел Андерс Ли, и на пару с Джорданом Эберле организовал победный выход два в одного на пытающегося спасти положение Михаила Сергачева.

Семен Варламов одерживает 11 победу в плей-офф и становится первой звездой матча.

Андрей Василевский провел нормальный матч и если в первом случае еще можно поразмышлять на тему «выручил или нет», то во втором эпизоде спасти команду было весьма проблематично. Подтвердилась прямая речь вратаря перед игрой, что добыть четвертую победу будет самым трудным делом. В особенности, если твоя команда за четыре с половиной периода забрасывать всего однажды. Серия может затянуться. Шестая игра состоится в ночь на пятницу 18 сентября.

Полуфинал

«Тампа-Бэй» – «Айлендерс» – 1:2 ОТ

Голы: Пулок (Лэдди, Барзал) – 0:1. Хедман (Коулмэн, Шенн) – 1:1. Эберле (Ли) – 1:2.

Вратари: Василевский – Варламов

Броски: 37 – 24

Штраф: 6 (3/0) – 6 (3/1)

Счет в серии – 3:2

источник: «Советский спорт»
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