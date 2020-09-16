Варламов не пускает Тампу в финал. Обзор пятого матча серии (видео)

Пациент скорее жив. С первой попытки «Тампа» не сумела пробиться в компанию к «Далласу». Напомним, что «Тампа» может выйти в финал Кубка Стэнли уже в третий раз за последние пять лет.

По сравнению с предыдущей игрой в составах произошли минимальные, но ощутимые изменения. Вторую игру в этой серии пропустил нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, а поскольку серия продолжится, то нет гарантий, что он сможет помочь команде в ближайшем матче. А у «Айлендерс» впервые за полтора месяца смог выйти на лед защитник Джонни Бойчук.

Райан Пулок незадолго до окончания первого периода дальним броском не только сумел открыть счет, но и использовать удаление Никиты Кучерова. Для лидера «Тампы» игра не слишком удалась: в середине второго периода он получил повреждение в борьбе с Броком Нельсоном, но смог продолжить встречу, а в овертайме атаковал с острого угла, но угодил в штангу.

Во втором отрезке ситуацию выровнял ломовой швед Виктор Хедман – он могуче накатил на отскок после броска справа по воротам Семена Варламова и вогнал шайбу в сетку. А спустя шесть минут Картер Верхаг вывел «Тампу» вперед, однако Барри Троц запросил просмотр на определение офсайда и не ошибся. Счет остался прежним, а «Айлендерс» сумели избежать удаления за затяжку игры.

Роскошный шанс войти в финал «Тампа» упустила на стыке третьего периода и овертайма, когда двойной малый штраф схватил Энтони Бьювилье в борьбе с Михаилом Сергачевым. Использовать это большинство не удалось, как и не удалось добавить шайбу в сетку уже во втором овертайме, когда Варламов, отражая бросок по центру, выронил шайбу себе за спину.