Позор тебе, «Вашингтон», профукал такого тренера и торпедировал карьеру Овечкина

Да, в НХЛ подобное не проходит. Там нянчиться не принято. Контракт подписал – и вперед. Впрочем, теперь так и в России, что лично мне совершенно не нравится. Хотя резко омоложенный СКА сейчас пробует вернуться в благословенные времена расцвета отечественного хоккея. Посмотрим, что получится. Хватит ли у руководителей питерского клуба и одновременно сборной терпения, а у тренерского штаба – того самого умения, как говорил Тарасов, доводить полуфабрикаты до ума.

Вот так и пестовали советские наставники молодежь зачастую как собственных детей: Анатолий Тарасов – Анатолия Фирсова и Владимира Викулова, Владислава Третьяка и Валерия Харламова, Аркадий Чернышев – Александра Мальцева и Валерия Васильева , Всеволод Бобров – Александра Якушева и Владимира Шадрина , Борис Кулагин – Сергея Капустина и Юрия Лебедева , Виктор Тихонов – Андрея Хомутова и Алексея Касатонова , Павла Буре и Сергея Федорова и так далее. Об этом не устает напоминать наш обозреватель Евгений Ловчев , рассказывая, как с ним, зеленым пацаном, возился тренер «Спартака» Никита Симонян , когда сломался Анатолий Крутиков .

Уже второй сезон плотно наблюдая за новой командой Троца, с непреходящим удивлением поражаюсь мастерской работой триумфатора Кубка Стэнли-2018. Ведь в чем, по словам Анатолия Тарасова , отличие великого тренера от просто хорошего? В воспитании выдающихся игроков. Согласен, это больше подходит для советской хоккейной системы, когда тренер в клубе был царем и богом, верховодил минимум пятилетками, а то и десятками лет. Готовых легионеров купить было невозможно, а значит, о смене нужно было заботиться самому.

На весть о назначении новым главным тренером «Кэпиталз» матерого Питера Лавиолетта , в активе которого Кубок Стэнли-2006 и пара финалов, экс-коуч «столичных» Барри Троц ответил блестящим отыгрышем первого матчбола у «Тампы» - 2:1 во втором овертайме. «Айлендерс» сократили отставание в восточном финале до минимума - 2-3.

В НХЛ к оценке квалификации тренера, по моему мнению, применимо следующее: прогрессируют игроки или нет, а уж если кому-то удается перезапустить карьеру, как на наших глазах это происходит с Семеном Варламовым, вообще высший пилотаж. Потому я и восхищаюсь Троцем. Из еще пару лет назад мало кому известных игроков, кроме разве что поклонников «островитян», канадский, не побоюсь этого слова, волшебник слепил великолепную команду практически без слабых мест!

Не верите, прочитайте вслух фамилии защитников – сильнейшей линии ньюйоркцев.

Джонни Бойчук,

Ник Ледди,

Томас Хики,

Адам Пелек,

Райан Пулок,

Скотт Мейфилд,

Девон Тейвз,

Энди Грин.

Если вы мне скажете, что ранее что-то любопытное знали об этих ноунеймах, за исключением ветерана Грина, позвольте мне усомниться в вашей искренности.

В атаке веселее. Но кто довел до звездного уровня 23-летних Барзала и Бовилье – с одной стороны и 30-летних Бейли, Ли, 31-летнего Мартина, 28-летнего Нелсона – с другой? Опять же – это он, Барри Троц! А как он идеально вписал в состав новичков дедлайна Пажо и того же Грина!

История с героем сегодняшнего матча Эберле и вовсе заставила вспомнить Квебек-2008. Ведущий форвард с годовым окладом в 5,5 млн долларов в предыдущих 15 матчах плей-офф забросил единственную шайбу – аж на гол больше, чем было до финала ЧМ-2008 у Ковальчука. Однако Троц верил в Джордана так же, как Быков – в Илью. В итоге оба поставили победные точки в овертайме. Теперь Джону Куперу придется уделить особое внимание нейтрализации поймавшего кураж Эберле.

Неважно, как для «Айлендерс» завершится сезон. Троц уже сейчас все всем доказал. Прежде всего владельцу «Вашингтона» Теду Леонсису, который вопиющей недальновидностью и слепым доверим генменеджеру Маклеллану угробил два постчемпионских сезона Великой восьмерки.

Представляю, как сейчас Барри обидно. Во всех отношениях.

В профессиональном. Уверен, Троцу было жутко больно следить за тем, как неумеха Рирден разрушает все, что он за четыре сезона с таким трудом создал. Деградация поголовная. Кроме двух кремней – Ови и Карлссона. О том, что никто из молодых не прибавил, упоминать излишне.

В материальном. Чемпиону Троцу отказали в пятилетнем контракте на пять миллионов в год. Ничего не выигравшему с 2006 года Лавиолетту, с треском в январе выгнанному из «Нэшвилла», Леонсис – или Маклеллан? – легко подмахнули трехлетний договор на те же пять миллионов за сезон. По информации североамериканских инсайдеров, основной контракт американца рассчитан на 12 млн, еще около трех «Вашингтон» согласился заплатить вместо «Нэшвилла» за досрочно разорванное по инициативе клуба соглашение.

Иначе говоря, «Кэпиталз», оказавшись по вине Маклеллана у разбитого корыта, спустя два года вернулись к тому, что просил Троц абсолютно обоснованно после победы в Кубке Стэнли. Леонсису давно нужно было выгнать Маклеллана, который всю эту вакханалию учинил. Лучший тренер НХЛ соглашается в выстроенной им команде остаться еще на пять лет. То есть у тебе потенциальный шанс обзавестись золотой династией. Да Маклеллан должен был мертвой хваткой зацепиться за свое счастье или, как принято говорить в Америке, окно чемпионских возможностей! А он посылает Троца к Макару телят гонять, а теперь пальцы гнет: «Лавиолетт – то, Лавиолетт – се».

Вот только, подозреваю, Маклеллан окончательно добил «Вашингтон» своей январской чудо-юдо сделкой, когда в этом ноябре 33-летнему Бекстрему выкатил пятилетний контракт на сумасшедшие 46 млн долларов?! То есть в следующем сезоне шведский тихоход будет получать лишь на 338 тысяч меньше Овечкина – 9,2 млн против 9,538 млн. Тем самым Маклеллан окончательно умертвил платежку команды. Русскому капитану ничего не остается, кроме как требовать от Леонсиса нового соглашения не менее чем на 12 – 12,5 млн долларов в год. А как может быть иначе, если Александр играть хуже не стал, а значит, его разрыв в зарплате с Бекстремом должен остаться в тех же пределах. По закончившему контракту Никлас получал 6,7 млн в год, что уступало гонорару Ови почти три миллиона. Вот и считайте.

Завтра у Александра 35-й год рождения. Может, ему через годик в «Айлендерс» к Троцу махнуть? Даже на меньшие деньги. Ради второго Кубка Стэнли и рекорда Гретцки. На Лонг-Айленде к тому же новый суперстадион открывают. Самый популярный хоккеист мира поможет его заполнить. Как Овечкин делает это 15 лет в Вашингтоне. Овечкин, но не Бекстрем.