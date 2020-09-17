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Овечкин и «Вашингтон»: уйти нельзя остаться
17 сентября 21:00
автор: Виталий Славин

Овечкин и «Вашингтон»: уйти нельзя остаться

В день 35-летия «Советский спорт» желает Великой восьмерке не ошибиться с тем, куда поставить запятую

«Наше все» в НХЛ сегодня отмечает 35-летие. Даже как-то не верится, что Александр Овечкин из тех россиян, кто сейчас на контракте, самый возрастной в лиге. Но сколько еще дел впереди!

Хотя, если разобраться, их не так уж и много. Но каков масштаб! Через полтора года выиграть наконец Олимпиаду, пусть она в Пекине пройдет даже в пузыре. Еще лучше! Ничто не будет отвлекать от достижения цели спортивной жизни. А потом через два – три года сокрушить жутко надоевший всему миру рекорд результативности Гретцки.

Всего-то навсего.

Однако прежде чем заняться высокой поэзией, капитану «Вашингтона» придется разобраться с тривиальной прозой. А именно: заключить, скорее всего, последний мультисезонный контракт в НХЛ. Пример 43-летнего Здено Хары у всех перед глазами. На пятом десятке вполне можно оформлять годовые договоры будучи капитаном одного из сильнейших клубов лиги и припеваючи жить-играть.

Вопрос, как я понимаю, стоит ребром: оставаться в «Вашингтоне» на меньшие по рынку деньги, ибо 12 – 12,5 млн долларов, сколько реально стоит Великая восьмерка, торпедируют платежную ведомость «Кэпиталз». Либо выходить через год на трансферный базар и диктовать свои условия. Никаких признаков усталости металла у Ови близко нет. Спрос на самого популярного хоккеиста планеты и параллельно лучшего снайпера современности наверняка будет.

Почему бы, скажем, не рассмотреть вариант с любимым тренером Троцем и его «Айлендерс»? В прошлом году они готовы были Панарину 12 – 12,5 млн выложить на семь лет. На такой срок рассчитывать вряд ли можно. Но по деньгам… На сегодня в сезоне-2021/22 у «островитян» суммарные контракты на 62,9 млн. То есть под потолком свободны почти 20 млн. Правда, Лу Ламорелло этой осенью нужно подписать 23-летнего Барзала, а это минимум 6 – 7 млн годовых.

Стоит ли через год в 36 лет круто менять привычный уклад и куда-то срываться с насиженного места? Да и нет. В каждом случае все строго индивидуально.

Сергей Федоров в 33 года с радостью свалил в «Анахайм» из вечно унижавшего его «Детройта» - и провалился. Статистика рухнула. В итоге «Анахайм» избавился от стареющего нападающего, обменяв его в «Коламбус». Далее в русском «Вашингтоне» в окружении молодых Овечкина и Семина Сергей вроде ожил, чемпионат мира-2008 выиграл. Но на Кубок Стэнли даже не замахивался, хотя в «Детройте» борьба за чашу была нормой его жизни.

Обратная история тоже связана с «Детройтом», причем она куда более громкая. Летом 1994 года Вячеслав Фетисов вдруг оказался безработным. «Нью-Джерси» не стал продлевать контракт с 36-летним защитником, а тут еще и разразился первый в НХЛ локаут. Позже Ламорелло вернул-таки россиянина в «Дэвилз». В укороченной до 48 туров регулярке он провел за «рогатых» 4 матча. Однако перед самым дедлайном Фетисова обменяли в «Детройт», где Скотти Боумен собирал Русскую пятерку.

В «Уингз» лучшему защитнику в истории отечественного хоккея разрешили играть так, как он привык в ЦСКА и сборной СССР. Как результат – 14 (3+11) очков в 14 играх. Однако плей-офф принес жуткое разочарование: в финале «Крылья» в одну калитку уступили… «Нью-Джерси».

Через год – новое испытание. Вылет в западном финале от «Колорадо» после феноменальной регулярки, в которой «Детройт» установил рекорд НХЛ по победам – 62. Лишь в 1997 году все сошлось. В 39 лет Фетисов взял свой первый Кубок Стэнли. Еще через год «Крылья» повторили успех, посвятив его Константинову и Мнацаканову. После чего в 40 лет Вячеслав Александрович с гордо поднятой головой карьеру завершил – в хоккее он выиграл все.

Игорь Ларионов, к слову, добыл свой третий и последний Кубок Стэнли в «Детройте» еще позже – в 41 год, попутно капитанил на бронзовой Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. А ведь до «Уингз» у Профессора в НХЛ тоже не очень-то ладилось. Что в «Ванкувере», что в «Сан-Хосе», что во «Флориде»…

Короче говоря, мое пожелание имениннику будет предельно лаконичным:

- Не промахнись, Александр!

источник: «Советский спорт»
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