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Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала
18 сентября 07:58
автор: Александр Федоровский

Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала

Сегодня одним пузырем в НХЛ стало меньше. «Тампа» со второй попытки закрывает серию и в финале Кубка Стэнли сыграет с «Далласом». Матчи пройдут в Эдмонтоне.

Событие номер один в матче номер шесть – возвращение в строй Брэйдена Пойнта. Из шести матчей полуфинала лидер атаки «Тампы» смог принять участие лишь в трех, включая сегодня. Однако именно Пойнт чуть не уследил за Дэвоном Тейвзом и тот сумел открыть счет в матче. Впрочем, «Тампа» в этом розыгрыше уже всех приучила к мгновенным ответным реакциям на пропущенные шайбы.

Далее небольшое отступление. На мой взгляд, не Андрей Василевский и не Никита Кучеров являются лучшими игроками команды в этой серии. И даже не Пойнт, если бы он играл без замен.

Виктор Хедман – вот кто главный уничтожитель-лесоруб, главное воплощение ада для «Айлендерс» и вестник всего светлого и прекрасного для болельщиков «Тампы». Какого игрока в свое время упустил «Барыс»! Сейчас бы сидел Виктор Хедман на карантине и курил бамбук, а вместо этого приходится рассекать по каким-то там пузырям и ломиться в финал никому неизвестного кубка...

Что за дурная привычка хватать все подряд! Хедман прикоснулся к Кубку за победу в конференции и теперь очевидно, что у «Тампы» в финале нет никаких шансов. Можно даже и не начинать. Ну, говорили же с детства – не тащи грязные пальцы в рот! «Вегас» вот тоже потрогал два года тому назад и что вышло? Эх!

Вернемся в игру. Роскошное (очередное!) подключение двухметровой шведской башни завершилось взятием ворот Семена Варламова спустя всего две с лишним минуты после гола Тэйвза.

Про Семена стоит сказать отдельно. Варламов провел выдающийся матч, все сделал для своей команды и не случайно был признан второй звездой встречи, но одной шайбы против такой машины как «Тампа» - оскорбительно мало. Надо было забивать больше, но проще это сказать, чем сделать. Противник залил собой зону атаки и фаршировал Варламова шайбами от начала и до самого конца. И при этом нельзя сказать, что у «Айлендерс» не было шансов затащить и эту игру…

На рубеже третьего периода и овертайма случилось точное повторение предыдущей встречи. Снова фол со стороны игрока «Айлендерс», снова двойной малый штраф и снова за игру высоко поднятой клюшкой. Но и на этот раз «Тампа» не сумела использовать лишнего игрока, а в овертайме прогремел тот самый, как позднее выяснилось, последний для «островитян» шанс вырвать победу и сыграть седьмой матч.

Брок Нельсон на синей линии в зоне атаки перехватил шайбу у Тайлера Джонсона, отправился один на один с Василевским, но не сумел поднять шайбу над голкипером, угодив ему в плечо.

Других шансов команде Барри Троца не представилось.

«Тампа» третий раз в своей истории добирается до финала Кубка Стэнли. Впервые это произошло в 2004 году, когда был переигран «Калгари» (4:3), а в 2015 году сильнее оказался «Чикаго» (4:2). Отметим, что с момента последнего выхода в финал в команде осталась серьезная обойма игроков, а именно: вратарь Андрей Василевский, защитники Виктор Хедман и Брэйден Коберн и нападающие Никита Кучеров, Тайлер Джонсон, Онджей Палат, Алекс Киллорн и Седрик Пакетт.

Финал вполне можно назвать русским, ведь в нем примут участие сразу шесть российских хоккеистов. Последний раз подобное случалось 20 лет тому назад, когда в финале рубились «Нью-Джерси» и «Даллас». Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный и Сергей Немчинов против Сергея Зубова и Романа Ляшенко.

Полуфинал

«Айлендерс» - «Тампа» - 1:2 ОТ

Голы: Тэйвз (Ли, Барзал) – 1:0. Хедман (Чернак, Кучеров) – 1:1. Чирелли (Гудроу, Киллорн) – 1:2

Вратари: Варламов – Василевский

Броски: 27 – 48

Штраф: 10 (2/0) – 4 (5/0)

Три звезды: Чирелли, Варламов, Кучеров

Счет в серии – 2:4

Расписание финала

20 сентября «Тампа» - «Даллас» 02:30 мск

22 сентября «Тампа» - «Даллас» 03:00 мск

24 сентября «Даллас» - «Тампа» 03:00 мск

26 сентября «Даллас» - «Тампа» 03:00 мск

источник: «Советский спорт»
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Потрогав Кубок, Хедман сделал Даллас фаворитом финала
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