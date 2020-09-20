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Гари Беттман: Следующий сезон НХЛ может начаться в январе, но он все равно будет полноценным
20 сентября 17:47
автор: Виталий Славин

Гари Беттман: Следующий сезон НХЛ может начаться в январе, но он все равно будет полноценным

Президент НХЛ Гари Беттман дал заочную пресс-конференцию, на которой рассказал массу интересного.

Оказывается, после рестарта сезона, как информирует официальный сайт НХЛ, сделано более 31 тысячи тестов на вирус – все отрицательные.

- У нас командный вид спорта, в нынешних условиях все сработали как одна команда, - констатировал комиссар перед первым матчем финала Кубка Стэнли «Тампа» - «Даллас». - Я благодарю всех, кто участвовал в этом процессе.

Эта игра стала 70-й в Эдмонтоне после возобновления 1 августа сезона, еще 55 принял Торонто – и ни одного зараженного за почти два месяца! Более того, игроки не только проявили идеальную медицинскую дисциплинированность в города-хабах, именно они инициировали полноценный формат Кубка Стэнли-2020!

- С самого начала, когда мы только стали обсуждать, как возобновить сезон, хоккеисты были не просто ключевыми партнерами проекта. Они были его движущей силой, вдохновляли нас, в итоге мы смогли все организовать, - пояснил Беттман. - Они как никогда ярко продемонстрировали приверженность игре, ее традициям в ситуации, когда им пришлось находиться вдали от семей в изоляции. Мы предлагали сократить серии первых двух раундов, но они отказались, заявив, что обладатель Кубка Стэнли должен определиться в рамках полноценного розыгрыша. Хоккеисты настаивали, чтобы все раунды состояли из серий до четырех побед.

Глава лиги уточнил, что от игроков паузу в плей-офф на 27, 28 августа в знак протеста против расизма и полицейской жестокости инициировали нападающий «Вегаса» Райан Ривз и защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк.

В следующем сезоне НХЛ нацелена на полноценную регулярку (82 тура) и привычный Кубок Стэнли (4 раунда до четырех побед). Не исключен старт чемпионата не 1 декабря, как планировалось ранее, а в конце года и даже в январе. При этом лига сделает все, чтобы не залезть далеко в лето.

- Я бы хотел, чтобы лето оставалось максимально свободным, - подчеркнул Беттман. - Обычно НХЛ смотрят осенью, зимой и весной. Мы всегда стремились к тому, чтобы завершить сезон к концу июня. В этом году для нас было принципиально важно играть в конце июля, августе и сентябре. Нам очень бы хотелось избежать игр летом, и мы обязательно их сократим, если появится возможность. Но сейчас слишком много неизвестного. Никто не может сказать мне, будет ли открыта граница между США и Канадой к определенной дате. Никто не знает, какой будет ситуация с пандемией. Никто не может сказать мне, сможем ли мы провести матчи на наших стадионах со зрителями с соблюдением социальной дистанции или они смогут посещать стадионы без ограничений.

Тем не менее НХЛ, по словам президента, готова начать сезон без зрителей, а затем постепенно заполнять трибуны вплоть до снятия всяческих ограничений.

- Мы можем открыть сезон в одном формате, но совсем не обязательно, что мы так и завершим его, - сказал он.

Беттман отметил, что продажа билетов дает около 50 процентов всех доходов лиги. Тем не менее «финансовое положение клубов как никогда прочное»:

- Сейчас доходов нет, но владельцам все равно приходится оплачивать счета и покрывать расходы. Но клубы справятся с этим и станут еще сильнее.

источник: «Советский спорт»
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