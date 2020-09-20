Гари Беттман: Следующий сезон НХЛ может начаться в январе, но он все равно будет полноценным

Оказывается, после рестарта сезона, как информирует официальный сайт НХЛ, сделано более 31 тысячи тестов на вирус – все отрицательные.

- У нас командный вид спорта, в нынешних условиях все сработали как одна команда, - констатировал комиссар перед первым матчем финала Кубка Стэнли «Тампа» - «Даллас». - Я благодарю всех, кто участвовал в этом процессе.

Эта игра стала 70-й в Эдмонтоне после возобновления 1 августа сезона, еще 55 принял Торонто – и ни одного зараженного за почти два месяца! Более того, игроки не только проявили идеальную медицинскую дисциплинированность в города-хабах, именно они инициировали полноценный формат Кубка Стэнли-2020!

- С самого начала, когда мы только стали обсуждать, как возобновить сезон, хоккеисты были не просто ключевыми партнерами проекта. Они были его движущей силой, вдохновляли нас, в итоге мы смогли все организовать, - пояснил Беттман. - Они как никогда ярко продемонстрировали приверженность игре, ее традициям в ситуации, когда им пришлось находиться вдали от семей в изоляции. Мы предлагали сократить серии первых двух раундов, но они отказались, заявив, что обладатель Кубка Стэнли должен определиться в рамках полноценного розыгрыша. Хоккеисты настаивали, чтобы все раунды состояли из серий до четырех побед.

Глава лиги уточнил, что от игроков паузу в плей-офф на 27, 28 августа в знак протеста против расизма и полицейской жестокости инициировали нападающий «Вегаса» Райан Ривз и защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк.