Олег Знарок: Два центральных нападающих, которые у нас выбыли, очень много значат для команды

- Лехтеря и Радил последний раз играли 9 числа. Какие прогнозы дает медицинский штаб на их выздоровление? - вопрос Знарку.

- 14 дней было по регламенту.

- Сейчас у вас пауза по календарю пять дней. Насколько вы довольны, что она сейчас будет, учитывая все проблемы с составом?

- Очень доволен.

- В прошлом сезоне «Спартак» по результатам начал примерно также, если смотреть статистику. Нынешняя ситуация отличается от прошлогодней? Или вы знаете, что команда на определенном этапе выйдет на какой-то уровень?

- В том сезоне мы провели полноценные сборы. Здесь этого не получилось. Плюс ситуация с вирусом. Сами понимаете, что два центральных нападающих очень много значат для команды.

«Мы сумели выстоять в первом периоде, и нам это помогло»

- Мы готовились к этой игре, но начали не очень хорошо, получили два удаления, - сказал Воробьев. - Хорошо, что сумели выстоять, и это нам помогло. Потом мы забросили одну шайбу, вторую. Стало немного полегче. А так ребята молодцы, все хорошо отработали. Мы уступили в первой матче, поэтому не могли во втором дома не могли проигрывать, потому что дальше у нас две встречи на площадке «Спартака». Поэтому мы настраивались и отработали хорошо.

- Вы впервые попробовали Кагарлицкого в звене с двумя легионерами. Насколько вы довольны тем, как у них получилось?

- Забросили две шайбы, неплохо. Посмотрим, как будет дальше. Это первая игра. Еще есть время. Поживем - увидим.