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Олег Знарок: Два центральных нападающих, которые у нас выбыли, очень много значат для команды
20 сентября 20:39
автор: Юлия Григорьевская

Олег Знарок: Два центральных нападающих, которые у нас выбыли, очень много значат для команды

После матча московского «Динамо» со «Спартаком» своим мнением поделились главные тренеры команд Владимир Крикунов и Олег Знарок.

- Лехтеря и Радил последний раз играли 9 числа. Какие прогнозы дает медицинский штаб на их выздоровление? - вопрос Знарку.
- 14 дней было по регламенту.

- Сейчас у вас пауза по календарю пять дней. Насколько вы довольны, что она сейчас будет, учитывая все проблемы с составом?
- Очень доволен.

- В прошлом сезоне «Спартак» по результатам начал примерно также, если смотреть статистику. Нынешняя ситуация отличается от прошлогодней? Или вы знаете, что команда на определенном этапе выйдет на какой-то уровень?
- В том сезоне мы провели полноценные сборы. Здесь этого не получилось. Плюс ситуация с вирусом. Сами понимаете, что два центральных нападающих очень много значат для команды.

«Мы сумели выстоять в первом периоде, и нам это помогло»

- Мы готовились к этой игре, но начали не очень хорошо, получили два удаления, - сказал Воробьев. - Хорошо, что сумели выстоять, и это нам помогло. Потом мы забросили одну шайбу, вторую. Стало немного полегче. А так ребята молодцы, все хорошо отработали. Мы уступили в первой матче, поэтому не могли во втором дома не могли проигрывать, потому что дальше у нас две встречи на площадке «Спартака». Поэтому мы настраивались и отработали хорошо.

- Вы впервые попробовали Кагарлицкого в звене с двумя легионерами. Насколько вы довольны тем, как у них получилось?
- Забросили две шайбы, неплохо. Посмотрим, как будет дальше. Это первая игра. Еще есть время. Поживем - увидим.

- Сейчас состав «Динам» близок к оптимальному. А насколько к оптимальной близка игра?
- Я думаю, она еще не такая хорошая. Моментами бывает, вроде мы играем, но еще есть над чем работать.

- Вопрос по второму звену, по Линдбергу и Пулккинену. Они вышли на свои обороты или пока еще на пути?
- Как сказать? Они неплохо играют, но когда с ними будет третий игрок в этом звене вместе с ними работать, тогда посмотрим. Вот Кагарлицкого попробовали. Посмотрим, как будет.

- Вам не кажется, что Брюквин, который оказался в третье звене, разозлился и показал, что он может больше?
- Может быть.

- Почему в последних трех матчах вы вернулись к практики Кузнецова в роли второго голкипера? Если у первого не пойдет игра, не слишком ли велик риск с Кузнецовым на лавке?
- Он сейчас хорошо выглядит. Можно было его сегодня и поставить даже, дать сыграть хотя бы минут десять.

источник: «Советский спорт»
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