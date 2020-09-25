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«Питерский детский сад» настиг «барсов». Но уступил им по буллитам
25 сентября 23:00
автор: Владислав Домрачев

«Питерский детский сад» настиг «барсов». Но уступил им по буллитам

Экспериментальные составы СКА и «Локомотива» не оконфузились.

В Санкт-Петербурге армейцы, уступая 0:2, сравняли счет, могли вырвать победу в овертайме, но все-таки проиграли по буллитам 2:3 Б. В Ярославле железнодорожники, в последний момент решившие выйти на лед, на равных сражались с «нефтехимиками» из Нижнекамска, но отыграться не смогли – 2:3. В Екатеринбурге минское «Динамо» одержало четвертую победу подряд – 4:3.

Недавний матч в Казани «Ак Барса» и СКА завершился победой 3:2 в овертайме хозяев. В третьем периоде они вели 2:0, однако позволили армейцам, у которых зажигал Андрей Кузьменко, срвывнять счет. Равновесие в дополнительной пятиминутке нарушил суперснайпер Найджел Доус.

Сегодня вечером сюжет почти повторился. Казанцы вели 2:0, однако в конце третьего периода питерцы ответили двумя шайбами. Огненный овертайм, на который вполне можно было продавать отдельные билеты, голов не принес и превратился в бенефис вратарей – Михаила Бердина и Тимура Билялова. В серии буллитов соперники разразились только одной результативной попыткой. Первый же бросок «барсов» в исполнении Александра Бурмистрова стал голевым.

На лавке СКА не оказалось тренера Андрей Корзырева, который в отсутствие заболевшего Валерия Брагина вел игры против «Нефтехимика» и «Сибири». Пришлось бразды правления брать в свои руки вице-президенту клуба Роману Ротенбергу, которому ассистировали Лев Бердичевский и Альберт Лещев.

Первый период прошел под знаком «детского сада» (10 дебютантов, не считая нового тренера). Показалось, что гости не настроились на серьезную борьбу.

Дровишек в огонь подкинули Никита Дыняк и Василий Подколзин, скинувшие перчатки, но не шлемы. В кулачном поединке питерец, у которого не клеится игра, перевел соперника в партер.

Трижды хозяева безуспешно разыгрывали лишнего, однако не хватало последнего штриха. Сбился прицел у Владимира Ткачева, но эта напасть временная.

Когда после мягкого наброса на пятачок защитника Микаэля Викстранда шайба от конька форварда Спиридонова заползла в сетку, показалось, что все в этом матче встает на свои места.

Но ведь моменты у казанских ворот возникали. Молодогвардеец Марат Хуснутдинов убежал один на один с Биляловым, но не совладал со скоростью. А потом отправился в штрафной бокс.

Джастину Азеведо и Патрису Кормье только дай шансик… Первый с левого фланга щелкнул по воротам, а второй незаметным движением крюка с лета перевел шайбу в девятку. Занавес?

«Нет», - решительно ответила лавка СКА.

Хотя замкни штангу Данис Зарипов, все закончилось бы. Капитан «Ак Барса» и самый титулованный игрок лиги отправил шайбу в запястье левой руки Бердина. А Миро Аалтонен проиграл ближний бой Билялову.

На за без малого 7 минут до сирены центрфорвард Иван Морозов хлестким кистевым броском заставил-таки капитулировать голкипера сборной. Это его второй гол подряд (в игре с «Сибирью» он реализовал буллит).

А на последних секундах хозяева преуспели в большинстве: Ткачев нашел на дальнем пятачке Андрея Кузьменко, у которого было время принять и обработать шайбу, прицелиться и отправить ее в сетку. Остается только гадать, что в этом момент делали опытные «меньшевики» Кормье и Азеведо.

Доус, Подколзин, Ткачев, Дыняк, снова Доус, Кузьменко… Это не полный список, упустивших волшебные моменты в овертайме. О серии буллитов мы уже рассказали. Билялов отразил все четыре броска, Бердин же капитулировал перед Бурмистровым.

После финальной сирены главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов удовольствия не выказал. Сдержанно похвалив «молодых ребят» (надо полагать у соперника), он добавил: «В своей команде могу выделить только одного игрока – того, кто был в воротах».

Думается, глава штаба сборной оценил голкипера «Ак Барса». Смотрины Билялова прошли на ура.

В Ярославле хозяева смогли выставить основного вратаря Илью Коновалова и тройку кандидатов в сборную Кудрявцев – Алексеев – Коршков. Уступая 1:3, железнодорожники усилиями Дарьина (героя турнира в Сочи) сократили счет и в большинстве организовали финальный штурм. В толчее у ворот Евгения Иванникова Коршков смахнул шлем с головы белорусского защитника гостей Романа Граборенко, тот убежать на лавку явно не успевал и ценой спасения ворот получил заслуженный малый штраф «за нарушение экипировки». Однако отыграться в ситуации «6 на 3» ярославцам не удалось. Времени не хватило.

Победе «Авангарда» над «Куньлунем» 3:1 в Балашихе вряд ли стоит удивляться. Отметим лишь удачный дебют у «ястребов» вернувшегося из-за океана Клима Костина (у него ассистентский балл) и голевой почин в КХЛ 19-летнего Егора Чинахова.

источник: «Советский спорт»
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