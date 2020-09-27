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Североамериканские старики-разбойники тормознули команду Кучерова
27 сентября 12:00
автор: Виталий Славин

Североамериканские старики-разбойники тормознули команду Кучерова

Александр Овечкин в минувший четверг с помпой отмечает в Москве 35-летие, а его ровесники Кори Перри и Джо Павелски творят историю в Кубке Стэнли.

35-летний канадец на пару с 36-летним американцем забили шесть последних голов «Далласа»! Сегодня интернациональный тандем отыграл первый матчбол «Тампы» - 3:2 во втором овертайме и 2-3 в финальной серии.

Великолепная игра ветеранов тем более удивительна, что впервые более чем в столетней истории НХЛ в финале Кубка Стэнли в этот уикенд провели два спаренных матча. Да еще с овертаймами! Правда, накануне невероятного нонсенса тренер «Лайтнинг» Джон Купер храбрился, дескать, тяжело, конечно, но зато никуда перелетать не надо: сыграли, вернулись в гостиницу, поспали и вечером встретились повторно – ничего страшного. Однако после поражения на 90-й минуте Купер заговорил иначе:

- Мы хорошо действовали. Думаю, наиграли на победу. Впрочем, уверен, наши оппоненты скажут то же самое. Если бы матч продолжался дальше, сомневаюсь, что кто-нибудь бы забил. Все жутко устали.

Вот так, Гари Беттман: вместо хоккея вы зачем-то устроили соревнование на выживание. Хотя босса лиги легко понять: телерейтинги финала близки к провальным. Первые игры главной битвы сезона в Канаде наблюдали не более миллиона человек. А ведь телекартинка при пандемии и соответственно пустых трибунах - основной источник доходов. Но как сохранить рекламодателей на следующий сезон при таких просмотрах?! Вот и приходится назначать матчи на самое популярное у болельщиков время – вечер пятницы и субботы.

Все это понятно и объяснимо, но хоккеисты – все же еще не роботы. По ходу игры камера несколько раз выхватывала лицо Кучерова на скамейке после смены: Никита опускал голову вниз и никак не мог отдышаться – запредельная нагрузка! А ведь он – режимщик, каких поискать. Из-за этого дикого утомления и ошибки, несвойственные виртуозному мастеру. Помните, как в первом овертайме Никита затянул с броском с идеальной позиции со среднего пятака? В нормальном состоянии Кучеров щелкает такие моменты, как орешки.

Ну а локальным антигероем оказался Палат. Пока был свежим, на 25-й минуте забил с подачи Кучерова гениальный гол: мгновенно ускорился, выкатил на пятак «Далласа» и резким движением клюшки переиграл Худобина. Стоило накушаться, в том же первом овертайме упустил отличный шанс завершить сезон, а во втором – подарил в средней зоне шайбу техасцам, которая через десяток секунд затрепыхалась в сетке Василевского. В этот миг на льду, помимо Палата, находились все остальные вожаки «молний» - Кучеров, Пойнт, Хедман, из-под носа которого Перри из площади ворот поразил цель. Сложилось впечатление, что из-за невиданного переутомления вся пятерка «Тампы» разом утратила ориентацию в пространстве.

Что ж, бывает! Кто-то теряет, кто-то находит. Но лично мне представляется, что в решающий отрезок Купер проиграл коллеге-оппоненту тактически. Он не уловил перемены в настроении «Далласа». Либо у его подопечных элементарно не осталось сил, чтобы адекватно ответить. А может, «звезды» убаюкали «молний» покладистостью в первом овертайме, когда лишь дважды потревожили Василевского.

Так или иначе, но Рик Боунесс сам озвучил секрет победы:

- В первом овертайме у нас не было нужного настроя. Нельзя бояться потерпеть поражение, а мы вышли на дополнительный период, чтобы не проиграть. После первого овертайма мы объяснили ребятам, что надо играть, чтобы победить.

Следующий подвиг «Далласа» по расписанию назначен на три часа ночи Москвы с понедельника на вторник. Дважды подряд в этом Кубке Стэнли «Тампа» еще не проигрывала.

Тампа – Даллас – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палат (КУЧЕРОВ), СЕРГАЧЕВ – Перри (2), Павелски

Счет в серии: 3-2

источник: «Советский спорт»
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