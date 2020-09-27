Североамериканские старики-разбойники тормознули команду Кучерова

35-летний канадец на пару с 36-летним американцем забили шесть последних голов «Далласа»! Сегодня интернациональный тандем отыграл первый матчбол «Тампы» - 3:2 во втором овертайме и 2-3 в финальной серии.

Великолепная игра ветеранов тем более удивительна, что впервые более чем в столетней истории НХЛ в финале Кубка Стэнли в этот уикенд провели два спаренных матча. Да еще с овертаймами! Правда, накануне невероятного нонсенса тренер «Лайтнинг» Джон Купер храбрился, дескать, тяжело, конечно, но зато никуда перелетать не надо: сыграли, вернулись в гостиницу, поспали и вечером встретились повторно – ничего страшного. Однако после поражения на 90-й минуте Купер заговорил иначе:

- Мы хорошо действовали. Думаю, наиграли на победу. Впрочем, уверен, наши оппоненты скажут то же самое. Если бы матч продолжался дальше, сомневаюсь, что кто-нибудь бы забил. Все жутко устали.

Вот так, Гари Беттман: вместо хоккея вы зачем-то устроили соревнование на выживание. Хотя босса лиги легко понять: телерейтинги финала близки к провальным. Первые игры главной битвы сезона в Канаде наблюдали не более миллиона человек. А ведь телекартинка при пандемии и соответственно пустых трибунах - основной источник доходов. Но как сохранить рекламодателей на следующий сезон при таких просмотрах?! Вот и приходится назначать матчи на самое популярное у болельщиков время – вечер пятницы и субботы.

Все это понятно и объяснимо, но хоккеисты – все же еще не роботы. По ходу игры камера несколько раз выхватывала лицо Кучерова на скамейке после смены: Никита опускал голову вниз и никак не мог отдышаться – запредельная нагрузка! А ведь он – режимщик, каких поискать. Из-за этого дикого утомления и ошибки, несвойственные виртуозному мастеру. Помните, как в первом овертайме Никита затянул с броском с идеальной позиции со среднего пятака? В нормальном состоянии Кучеров щелкает такие моменты, как орешки.