«Северсталь» прерывает победную серию «Ак Барса»

Аномально теплым воскресным вечером сентября череповецкая команда встречала гостей из Казани. Для «Северстали» домашняя серия началась с одного из лидеров восточной конференции. «Ак барс» не проигрывал уже семь матчей подряд. Чуть было не оступился дома с «Авангардом» и в Петербурге, где молодежно-экспериментальный состав СКА под руководством Романа Ротенберга сумел вытащить матч на последних минутах и уступить «белым барсам» лишь в буллитной перестрелке. Казалось, что помню об этом казанцы не должны допускать и мысли о недонастрое на матч. Тем более, что желто-черные хотя и не имеют в своем составе ярко выраженных лидеров и звезд лиги, но славятся своей боевитостью и упорностью. Обиженные разгромным, не по игре, счетом в крайней встрече против ЦСКА, подопечные Андрея Разина наверняка готовы предпринять попытку отыграться на прибывшем сопернике.
Сразу на старте матча команды задали сумасшедший темп. Шайба перемещалась от одних ворот к другим, атаки шли на встречных курсах и сыпались как из рога изобилия. Все же стоит отметить, что хозяева «кусались» агрессивнее – Рейдеборну пришлось потрудится.
Подъяпольскому тоже не давали скучать. Но вратари надежно держали оборону.
Второй период прошел на таких же высоких скоростях. Команды то и дело обменивались опасными атаками. К середине периода «Северстали» стало тяжеловато в физическом плане. Главный тренер Андрей Разин даже взял тайм-аут, чтобы команда перевела дух. И передышка пошла на пользу – Егор Морозов наплел кружев в углу площадки, стянув на себя нескольких игроков «Ак Барса», а потом отдал четкую передачу в центр на Абдула. Йиндржих хлестким броском поразил ворота гостей.
Не обошлось и без драки – выяснить отношения на кулаках решили Даниил Вовченко и Дмитрий Юдин. Оба получили большой дисциплинарный и смотрели концовку второго и начало третьего периода из бокса штрафников.
В третьем периоде гости пытались отыграться, но нарвались на контратаку. Глухову пришлось фолить, делая подножку летящему на всех парах нападающему желто-черных. Но удаление в итоге вылилось в шайбу «Ак барса». Но шайбе Михаила Фисенко предшествовал опасный силовой прием Азеведо – он буквально снес Абдула. Со льда форвард «Северстали» поднимался с помощью партнеров и врача.
Вернемся к счету. Фисенко сравнял с передачи Петрова, сумевшего обокрасть хоккеистов «Северстали». 1:1
За 9 минут до конца свою команду выводит вперед Даниил Вовченко, которому ассистировал Владислав Кодола.
Но в концовке «Ак Барс» просто обрушился на Подъяпольского, и шайба предательски прошла между штангой и щитком голкипера «Северстали». 2:2
Игра перетекла в овертайм. Розыгрыш «три на три» лучше удавался хозяевам. «Северсталь» была в зоне Рейдеборна чаще, атаковала острее. И хоккейный бог наградил череповчан за стремление к победе. Даниил Вовченко ставит точку в этом матче. 3:2 (ОТ)
Примечательно, что именно на Вовченко клал глаз тренерский штаб казанского клуба в межсезонье. Ходили слухи, что он перейдет в «Ак барс» в обмен на Кару, но в итоге за последнего отдали лишь денежный эквивалент, сохранив череповецкого воспитанника.
После матча тренеры поделились впечатлением:
«На очко-то мы сегодня наиграли, хотя сама игра наша мне не очень понравилась. Сегодня не хватило нам агрессии какой-то, злости, но это и не свойственно наше команде. Как оценю силовой Азеведо на Абдуле? Думаю, что там ничего умышленного не было. Такое случается в хоккее», - сказал Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Ак Барса».
«Играли с командой с большими задачами и хорошими мастерами. Я рад, что мы выдержали давление, силовую борьбу, забили классные голы. С большинством, конечно, беда. Но уж лучше такое большинство, но победа в конце», - подвел итог Андрей Разин, главный тренер «Северстали».
В чем причина победы желто-черных? Команда Разина имела отличный настрой на матч. Они и с ЦСКА играли неплохо, 5:0 – не по игре. С «Ак барсом» они доказали, что хоккей - командная игра, и если каждый из них отрабатывает максимум в свой отрезок, то результат обязательно будет.
Почему проиграл «Ак Барс»? В плохом настрое команду Квартальнова не обвинить. Казанцы играли мощно и классно, в своем стиле – силовой, быстрый хоккей. Возможно, сказалась некоторая усталость, и скорее даже эмоциональная. Победные серии, знаете, просто не даются. Вот и прервалась она в Череповце.
Следующий матч ХК «Северсталь» проведет 29 сентября, соперников станет минское «Динамо». Казанский «Ак Барс» сыграет в этот же день в Нижнем Новгороде против «Торпедо».