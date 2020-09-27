«Северсталь» прерывает победную серию «Ак Барса»

Аномально теплым воскресным вечером сентября череповецкая команда встречала гостей из Казани. Для «Северстали» домашняя серия началась с одного из лидеров восточной конференции. «Ак барс» не проигрывал уже семь матчей подряд. Чуть было не оступился дома с «Авангардом» и в Петербурге, где молодежно-экспериментальный состав СКА под руководством Романа Ротенберга сумел вытащить матч на последних минутах и уступить «белым барсам» лишь в буллитной перестрелке. Казалось, что помню об этом казанцы не должны допускать и мысли о недонастрое на матч. Тем более, что желто-черные хотя и не имеют в своем составе ярко выраженных лидеров и звезд лиги, но славятся своей боевитостью и упорностью. Обиженные разгромным, не по игре, счетом в крайней встрече против ЦСКА, подопечные Андрея Разина наверняка готовы предпринять попытку отыграться на прибывшем сопернике.

Сразу на старте матча команды задали сумасшедший темп. Шайба перемещалась от одних ворот к другим, атаки шли на встречных курсах и сыпались как из рога изобилия. Все же стоит отметить, что хозяева «кусались» агрессивнее – Рейдеборну пришлось потрудится.

Подъяпольскому тоже не давали скучать. Но вратари надежно держали оборону.

Второй период прошел на таких же высоких скоростях. Команды то и дело обменивались опасными атаками. К середине периода «Северстали» стало тяжеловато в физическом плане. Главный тренер Андрей Разин даже взял тайм-аут, чтобы команда перевела дух. И передышка пошла на пользу – Егор Морозов наплел кружев в углу площадки, стянув на себя нескольких игроков «Ак Барса», а потом отдал четкую передачу в центр на Абдула. Йиндржих хлестким броском поразил ворота гостей.

Не обошлось и без драки – выяснить отношения на кулаках решили Даниил Вовченко и Дмитрий Юдин. Оба получили большой дисциплинарный и смотрели концовку второго и начало третьего периода из бокса штрафников.