Олег Знарок: 400-я победа в КХЛ? Я молодец

«Нам не нравится, как играет «Динамо», хотя со стороны это может смотреться неплохо»

- Начали мы не очень собранно. Немного расхлябано, поэтому и проигрывали 1:4, - рассказал Крикунов. - Потом собрались. Казалось, вытащили игру, в овертайме имели три хороших момента, чтобы закончить этот матч. Но не забили и в итоге проиграли. Но ребята молодцы, сражались, вылезли из очень сложной ситуации, проявили волю. Но забило только первое звено.

- У вас очень опытная команда, вы опытный тренер. Почему начинаете допускать столько ошибок? Особенно отличился Чайковски. Удаления получались не нужные. Вы штрафуете за это хоккеистов?

- Не штрафуем. Чайковски у нас отличился – да. Три удаления в одном периоде, это перебор.

- Вы сказали, что начали матч неудачно. Что происходит? Вторую игру подряд проблемы в первом периоде. Почему так долго входите в игру?

- Сложно сказать. В первом периоде были моменты, по броскам мы его даже выиграли. Но нам не очень нравится, как играет команда. Хотя со стороны может это и не так плохо смотрится.

- Вы сказали, что забивает только первое звено. Когда ждать прорыва?

- Этот вопрос относится больше к остальным игрокам.

«Вторая пропущенная шайба надломила «Спартак»

- Хорошо, что взяли два очка, но такие матчи надо выигрывать в основное время, - рассказал Знарок.