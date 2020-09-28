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Олег Знарок: 400-я победа в КХЛ? Я молодец
28 сентября 23:53
автор: Юлия Григорьевская

Олег Знарок: 400-я победа в КХЛ? Я молодец

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Динамо» (5:4Б), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Владимир Крикунов и Олег Знарок.

«Нам не нравится, как играет «Динамо», хотя со стороны это может смотреться неплохо»

- Начали мы не очень собранно. Немного расхлябано, поэтому и проигрывали 1:4, - рассказал Крикунов. - Потом собрались. Казалось, вытащили игру, в овертайме имели три хороших момента, чтобы закончить этот матч. Но не забили и в итоге проиграли. Но ребята молодцы, сражались, вылезли из очень сложной ситуации, проявили волю. Но забило только первое звено.

- У вас очень опытная команда, вы опытный тренер. Почему начинаете допускать столько ошибок? Особенно отличился Чайковски. Удаления получались не нужные. Вы штрафуете за это хоккеистов?
- Не штрафуем. Чайковски у нас отличился – да. Три удаления в одном периоде, это перебор.

- Вы сказали, что начали матч неудачно. Что происходит? Вторую игру подряд проблемы в первом периоде. Почему так долго входите в игру?
- Сложно сказать. В первом периоде были моменты, по броскам мы его даже выиграли. Но нам не очень нравится, как играет команда. Хотя со стороны может это и не так плохо смотрится.

- Вы сказали, что забивает только первое звено. Когда ждать прорыва?
- Этот вопрос относится больше к остальным игрокам.

«Вторая пропущенная шайба надломила «Спартак»

- Хорошо, что взяли два очка, но такие матчи надо выигрывать в основное время, - рассказал Знарок.

- Что случилось в третьем периоде?
- Немного неправильно сыграли. Вторая пропущенная шайба подломила. Есть моменты, в которых у нас неправильно сыграли крайние нападающие. Разберемся. Два очка для нас очень важны

- Самым сильным оружием «Спартака» в этом матче было большинство. Оно вернулось вместе с иностранцами?
- Наверное, так. Мы много времени уделяли большинству на летних сборах. Так как у нас не было полного состава, многие болели. Чтобы извлечь пользу из сборов, мы занимались большинством. Оно пока не до конца налажено. Два игрока 14 дней сидели на карантине. Потом еще один. Сейчас немного восстанавливаемся. Но для нас большинство это важный момент

- Выход Кутейкина на пятый бросок – экспромт?
- Да. У меня был запланирован другой игрок. Я помню, на олимпиаде было также.

- В чем была разницы по сравнению с последним дерби, когда у «Спартака» ничего не получалось? Сейчас перезагрузились и команда была совершенно другой.
- Вы помните, каким составом мы тогда играли? Хотя не снимаю с себя ответственность. В этот раз у нас получилось больше.

- Как оцените игру Пивцакина? У него есть шансы остаться в основе?
- Неплохо играл. Обученный защитник. Сегодня я им очень доволен.

- Важный рубеж - 400 победа в КХЛ. Вы как относитесь к своим достижениям?
- Я вообще не в курсе. Хорошо, что напомнили. Даже не знал. Это здорово. Я молодец!

- Вы вторым преодолели этот рубеж. А знаете, кто был первым?
- Нет.
- Квартальнов.

- Прокомментируйте потерю Юсы в овертайме, который ни с того ни с сего просто отдал шайбу Тарасову?
- Можно говорить что угодно. Странный вопрос. Все ошибаются. Может лед был плохой, может шайба, а может клюшка.

источник: «Советский спорт»
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Олег Знарок: 400-я победа в КХЛ? Я молодец
Олег Знарок: 400-я победа в КХЛ? Я молодец
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