Они правят бал в КХЛ. Но лучше бы их в нашей лиге не было

Чуть более успешен за океаном был Гранлунд, поигравший за «Калгари», «Ванкувер» и «Эдмонтон», но это если сравнивать с партнером по уфимскому звену. А так тоже был на третьих ролях, и последний сезон в составе «Ойлерз» Маркус провалил. 34 матча и всего 4 (3+1) очка, в три раза меньше, чем у него в «Салавате»-2020/21. За взрослую сборную не отмечался, 10 лет назад выиграл бронзу юниорского ЧМ. На этом все. Молча завидует своему более успешному брату Микаэлю.

Хартикайнену уже 30. Никогда не считался даже потенциальной звездой. На драфте НХЛ ушел под 163-м номером, провел за «Эдмонтон» 52 матча, набрав в сумме очков меньше – 13 (6+7), чем со старта нынешнего сезона. В прошлом чемпионате КХЛ у него 36 очков в 57 матчах (0,63 за игру). За сборную Финляндии выступал на ЧМ-2015 и ОИ-2018, но те турниры для Суоми прошли неудачно. Вот и все достижения главной звезды нашего чемпионата. Не густо согласитесь, однако это не мешает Хартикайнену феерить ныне на российском льду.

В лучших бомбардирах КХЛ ходят уфимские финны. Перед матчем «Сибири» с «Автомобилистом» (6:4) они занимали три первые позиции. Теему Хартикайнен набрал в 9 матчах 14 (7+7) очков. Его партнеры по ведущей тройке «Салавата» Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен – по 12. У первого 8 игр и 6+6, у второго – 11 и 3+9. Столько же – по 12 - в понедельник вечером стало у екатеринбуржских форвардов Павла Дацюка и Алексея Макеева , сумевших эту чудо-тройку разбавить, но тенденцию это не отменяет.

В мировом масштабе никакие они не звезды, а таковыми становятся в нашей лиге, уровень которой с каждым годом катится вниз. Достаточно посмотреть на резюме тех, кто оккупировал первые места по голам и передачам.

Легионеры давно обжились в нашей хлебосольной лиге. Если бы совсем не отрабатывали свои пухленькие зарплаты, которые им нигде в мире больше не предложат, вряд ли бы их звали даже в наш чемпионат, готовый распахнуть двери для всех. Но пора обратить внимание на качество этих зарубежных звезд.

Лишь Маннинен носит гордое имя чемпиона мира, причем действующего. Финны, напомним, выиграли ЧМ-2019, совершенно сенсационно, обойдясь на том турнире без энхаэловских звезд, а мировое первенство 2020-го отменили из-за пандемии. Маннинен провел хороший турнир в Словакии, после чего был обменян из «Йокерита» в «Салават» за права на двух финских игроков НХЛ — защитника Миро Хейсканена и нападающего Хенрика Боргстрема, а также денежную компенсацию.

Сакари поправляет имидж первого легионерского квартета среди бомбардиров КХЛ, имея в активе международное золото. Каспарс Даугавиньш, у которого 11 (4+7) очков, всегда считался неплохим игроком, но не более того. 32-летний латыш в НХЛ был задрафтован под 91-й номером и сыграл в лиге столько же матчей. Большую часть – за «Оттаву» и 6 игр за «Бостон», отметившись единственной передачей в составе «мишек». А всего у бывшего лучшего снайпера московского «Динамо» лишь 15 (6+9) энхаэловских очков (0,16 за матч). На один балл меньше, чем у Никиты Сошникова из «Салавата» – 16 (8+8) в 82 играх за «Торонто» и «Сент-Луис». Сейчас уфимец идет седьмым по очкам – 2+9.

Так подробно пришлось описать энхаэловскую статистику сегодняшних лидеров КХЛ, чтобы почувствовать уровень нашего турнира. Тон в нем задают, по сути, неинтересные большому хоккейному бизнесу персонажи. И что вдвойне обидно – преимущественно не россияне. Перчика списку добавляет нахождение на четвертом бомбардирском месте (3+9) суперветерана Павла Дацюка. Перед Волшебником, конечно, надо снять шляпу, отдавая дань уважения неувядающему мастерству и стойкости. Но вряд ли один из величайших хоккеистов в истории нашего хоккея сильно рад тому, что в свои 42 года с 12 очками стоит вровень с лучшим из «молодых» россиян. Макееву в ноябре стукнет 29, ничего выдающегося в его карьере не было и в помине, а своей нынешней статистике в «Автомобилисте» он во многом обязан Павлу. А где, извините, наши новые звезды? Ау!

Это очень плохой показатель, когда второсортные в мировом масштабе легионеры правят бал в нашем хоккее. Среди защитников-бомбардиров ситуация еще хуже. В восьмерке лишь один россиянин, питерский армеец Игорь Ожиганов с 7-ю (2+5) очками расположился на пятой позиции. Такая же история у защитников-снайперов, где семь первых мест занимают иностранцы.

Со всем этим надо что-то делать. Надежда в первую очередь на ФХР. Федерации, пожалуй, пришло время обратить внимание на то, что российские игроки КХЛ стали уступать абсолютно беззвездным легионерам в нашей лиге. Одно дело, когда в ней играли фигуры масштаба Яромира Ягра, Доминика Гашека, Павола Демитры, на которых молодежь смотрела с открытым ртом, и другое, когда игровое время и места в первых тройках пожирают немолодые иностранцы среднего уровня.

Зачем они нашему чемпионату? Какую серьезную задачу решает наш хоккей, приглашая этих мастеров? В футболе ситуация ясна, там ведущие российские клубы выступают в еврокубках, зарабатывая от участия в этих турнирах немалые деньги. РПЛ не в состоянии обойтись без большого числа легионеров. Плюс игра на международной арене, как ни крути, отражается на имидже страны, что тоже принимается во внимание. Но хоккейные клубы, которые сами отказались от еврокубковых противостояний, вполне могут умерить свои легионерские аппетиты. Тем более что сборная страны на крупнейших турнирах формируется в основном за счет звезд НХЛ.

А лучше было бы создать систему, при которой командам выгодно было доводить до ума своего необстрелянного юношу, чем брать готового средненького гастарбайтера. Владислав Третьяк в свое время обложил клубы серьезным налогом на иностранных вратарей. Они не исчезли с радаров нашей лиги, но приглашать их массово стало просто накладно. Благодаря этому места в основе получили многие талантливые российские голкиперы, и Россия сегодня стала лидером во вратарском вопросе. Три наших стража ворот в полуфиналах Кубка Стэнли-2020, один из которых точно возьмет главный трофей НХЛ, – это плоды политики президента ФХР. Пора вводить такой же налог на полевых игроков. А заодно ввести дополнительные критерии получения рабочей визы для иностранных хоккеистов, учитывая их предыдущие достижения.

Лет десять назад имена зарубежных топ-игроков в КХЛ были не чета нынешним. Да, времена были денежные, не то что сегодня, но так или иначе это были самые настоящие лидеры европейских сборных. В последние годы легионерская планка упала в Континентальной лиге слишком низко. Но даже это не мешает варягам теснить аборигенов по всем показателям, за исключением вратарской позиции, где наработана хорошая кадровая база.

Пора такую же политику протекционизма вводить по отношению к защитникам и нападающим. Тогда через несколько лет мы получим другую статистику в списках лучших бомбардиров и снайперов нашего чемпионата.