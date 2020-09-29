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Год от краха до триумфа. Как в «Тампе» собирали чемпионскую команду
29 сентября 15:17
автор: Виталий Славин

Год от краха до триумфа. Как в «Тампе» собирали чемпионскую команду

Хотя в споре за приз лучшему генеральному менеджеру регулярного чемпионата-2019/20 Жюльен Брисбуа уступил прожженному Лису «Айлендерс» Лу Ламорелло, именно босс «Тампы» - главный триумфатор сезона. Проследим за всеми его сделками после прошлогодней катастрофы.

16 апреля 2019 года

В отсутствие травмированного Хедмана и дисквалифицированного Кучерова «молнии» терпят четвертое кряду поражение от «Коламбуса» - 3:7 и сенсационно вылетают из плей-офф в первом же раунде.

3 мая

Продлен на год ($1,3 млн) контракт с защитником Яном Рутта.

22 июня

Отпущен в «Ванкувер» центрфорвард Джей-Ти Миллер.

1 июля

Не продлен контракт с защитником Антоном Строльманом, который ушел во «Флориду».

Подписан на год ($700 тысяч) защитник Люк Шенн из «Ванкувера».

5 июля

Продлен на два года ($3,3 млн) контракт с центрфорвардом Седриком Пакеттом.

Продлен на год ($700 тысяч) контракт с нападающим Картером Верхегом.

29 июля

Продлен на восемь лет ($76 млн) контракт с вратарем Андреем Василевским, который вступит в силу в сезоне-2020/21.

30 июля

Нападающий Райан Каллахан обменян в «Оттаву» на вратаря Майка Кондона.

5 августа

Подписан на год ($1,75 млн) защитник Кевин Шаттенкирк из «Рейнджерс», который выкупил контракт.

24 августа

Подписан на год ($900 тысяч) нападающий Патрик Марун из «Сент-Луиса».

20 сентября

Объявил о завершении карьеры защитник Дэн Джирарди, с которым «Тампа» не продлила контракт.

23 сентября

Продлен на три года ($20,25 млн) контракт с центрфорвардом Брейденом Пойнтом.

16 февраля 2020 года

Нападающий Нолан Фут и выбор в первом раунде драфта-2020 обменяны на форварда «Нью-Джерси» Блейка Коулмана.

24 февраля

Нападающий Энтони Греко обменян на форварда «Сан-Хосе» Барклая Гудроу.

Подписан на год ($1,3 млн) защитник Зак Богосян из «Баффало».

Это поразительно: Жюльен Брисбуа угадал абсолютно со всеми! Коулман (5 шайб + 8 передач), Шаттенкирк (3+10), Марун (1+5), Гудроу (1+5) отыграли от звонка до звонка все 25 матчей плей-офф. При этом Коулман и Гудроу с Гурдом в центре составили сильнейшее сдерживающее звено «Лайтнинг», выходившее, как правило, первым. Богосян (0+4) провел 20 игр, Шенн (0+2) – 11.

Впереди у Брисбуа напряженные дни: сразу у десяти игроков истекли контракты. Караул с обороной: подписаны лишь три защитника – Виктор Хедман, Райан Макдона и ветеран Брейдон Коберн. У Эрика Чернака и Михаила Сергачева закончились соглашения новичков. Оба, разумеется, потребуют прибавки. Вполне возможно, 22-летнему россиянину прилетит оффершит из «Детройта» от Стива Айзермана, который в 2016 году и задрафтовал нижнекамца. Тогда, чтобы сохранить Сергачева, «Тампе» придется раскошелиться миллионов на 7 – 8 за сезон.

источник: «Советский спорт»
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Год от краха до триумфа. Как в «Тампе» собирали чемпионскую команду
Год от краха до триумфа. Как в «Тампе» собирали чемпионскую команду
Хотя в споре за приз лучшему генеральному менеджеру регулярного чемпионата-2019/20 Жюльен Брисбуа уступил прожженному Лису «Айлендерс» Лу Ламорелло, именно босс «Тампы» - главный триумфатор сезона. Проследим за всеми его сделками после прошлогодней катастрофы.
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