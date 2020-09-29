Шаман Фурх или минское «Динамо» продолжает победную серию

Минское «Динамо» приятно удивляет на старте сезона. Подопечные Крейга Вудкрофта не только выдают победную серию, насчитывающую уже 5 матчей, но и демонстрируют классную результативность. Пока лишь «Трактор» сумел пропустить от «зубров» менее трех шайб в основное время. Остальным соперникам приходилось вытаскивать из «авоськи» большее количество «подарков» от минских снайперов.

Но очередного оппонента динамовцев, череповецкую «Северсталь» чередой удачных игр не удивить – на характере и воле к победе подопечные Андрея Разина пару дней назад довели до победы и прервали серию топ-клуба из Казани.

И как обычно, Минск начал бодро. Хотя «Северсталь» и старалась не отставать, но свой шанс гости-таки использовали. Уже на 2-й минуте ворота Подъяпольского распечатал Владислав Колячонок. Ассистировали ему легионеры Козун и Клинкхаммер. Атаки посыпались на хозяев, желто-черному голкиперу даже пришлось демонстрировать идеальны шпагат.

Ответ «Северстали» подоспел в виде контратаки от звена Кодолы – на пятачке около Фурха было жарко. Сам Владислав «стрелял» практически в упор, но Доминик справился.

Шанс реализовать лишнего за первый отрезок был у обоих команд. Опасное большинство было у «Северстали». Шайба после броска Вовченко буквально прошла по ленточке за спиной Фурха, но, видимо, спина голкипера Минска отличается магическими способностями – в Челябинске буллит отрикошетил прямо за нее, не попав в створ. В Череповце вновь – уже почти в воротах, и даже Алексеев пытался ее выскрести и засунуть в ворота. Но нет. Спина Фурха или фортуна не подвела.