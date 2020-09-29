Шаман Фурх или минское «Динамо» продолжает победную серию

Минское «Динамо» приятно удивляет на старте сезона. Подопечные Крейга Вудкрофта не только выдают победную серию, насчитывающую уже 5 матчей, но и демонстрируют классную результативность. Пока лишь «Трактор» сумел пропустить от «зубров» менее трех шайб в основное время. Остальным соперникам приходилось вытаскивать из «авоськи» большее количество «подарков» от минских снайперов.
Но очередного оппонента динамовцев, череповецкую «Северсталь» чередой удачных игр не удивить – на характере и воле к победе подопечные Андрея Разина пару дней назад довели до победы и прервали серию топ-клуба из Казани.
И как обычно, Минск начал бодро. Хотя «Северсталь» и старалась не отставать, но свой шанс гости-таки использовали. Уже на 2-й минуте ворота Подъяпольского распечатал Владислав Колячонок. Ассистировали ему легионеры Козун и Клинкхаммер. Атаки посыпались на хозяев, желто-черному голкиперу даже пришлось демонстрировать идеальны шпагат.
Ответ «Северстали» подоспел в виде контратаки от звена Кодолы – на пятачке около Фурха было жарко. Сам Владислав «стрелял» практически в упор, но Доминик справился.
Шанс реализовать лишнего за первый отрезок был у обоих команд. Опасное большинство было у «Северстали». Шайба после броска Вовченко буквально прошла по ленточке за спиной Фурха, но, видимо, спина голкипера Минска отличается магическими способностями – в Челябинске буллит отрикошетил прямо за нее, не попав в створ. В Череповце вновь – уже почти в воротах, и даже Алексеев пытался ее выскрести и засунуть в ворота. Но нет. Спина Фурха или фортуна не подвела.
Да и вообще, во втором периоде складывалось чувство, что вратарь «Динамо» заколдовал свои ворота. Ведь практически весь этот отрезок игры проходил на пятачке гостей. У подопечных Разина даже было преимущество «пять на три», но какую бы карусель не устраивали желто-черные в зоне минчан – все было напрасно. Доминик ловил или отбивал все. А под занавес периода динамовцы еще и смогли отличиться Принс выцарапал шайбу у борта в своей зоне и отдал на Колячонку, а тот убегающему вперед Шаранговичу. 2:0.
Справятся ли с такой пощечиной «Северсталь»? То, что команда Разина наиграла минимум на одну, а то и на две шайбы сомнению не подвергается.
В начале третьего периода, сверх нормы проявил свое рвение форвард «Северсталь» Даниил Вовченко – схлопотал удаление. И если одну яростную атаку Подъяпольский сумел нейтрализовать, снова растянувшись в шпагате, но уже в полете, то последовавший спустя минуту сумбур у ворот разобрать не смог. Им воспользовались минчане, реализовав «свою программу» - не меньше трех шайб за матч. Роб Клинкхаммер увеличил преимущество. 3:0
Реализовали большинство и череповчане. Капитан Денис Вихарев сумел «доесть» момент во время пожарища у ворот Фурха. 3:1 и для камбэка есть чуть меньше 7 минут.
Но совершить его, отдавшие так много как физических, так и эмоциональных сил череповчане не сумели. А сняв в концовке вратаря, получили еще и 4-ю шайбу.
Минское «Динамо» продолжает свою победную серию, шестой матч подряд. Команда Вудкрофта смотрится очень неплохо, это совсем не тот клуб, что мы видели на протяжении пары прошлых сезонов.
«Северстали» стоит отдать должное – боевая, характерная дружина Разина бьется до конца, не прижимается к воротам, рвется в атаку. Этим и подкупает.
И, конечно, без игры вратарей такого драйва не было бы. Подъяпольский подтверждал звание лучшего голкипера КХЛ прошлой недели, поражая публику крутыми сейвами. Ну а Фурх? Он просто шаман какой-то! 53 минуты держать ворота на замке при таком натиске соперника и … Доминик, вы умеете колдовать?