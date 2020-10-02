Уход на пенсию Лундквиста Панарин отпраздновал парой шикарных дошираков

Пандемийный сезон НХЛ благополучно канул в историю. Следующий чемпионат до сих пор неизвестно, каким будет и когда начнется. Но хоккейная жизнь в североамериканском пузыре лучших игроков планеты не замирает ни на день. Пробежимся по горячим темам.
О том, что 6 октября начнется драфт новичков, и «Рейнджерс», выигравшие в лотерее первый выбор, назовут Лафреньера, надеюсь, все в курсе. Или не выберут? А что, если разобраться, не все так однозначно. Юниорский хоккей, доминирование в нем ничего не гарантируют. Примеров тьма.
Для меня самый памятный – Дейгл из «Оттавы», который своим запредельным контрактом новичка обрек на годы мучений всю лигу и конкретно Алексея Яшина. НХЛ пришлось объявлять несколько локаутов вплоть до свержения Гуденау и установления жесткого потолка зарплат. Россиянину - без разрешения НХЛ и ИИХФ бежать в ЦСКА, нарваться на дисквалификацию, на новые издевательства фанатов «сенаторов» и в конце концов добиться грандиозного контракта в «Айлендерс».
Прошлогодний драфт тоже пока разочаровывает. Речь о двух первых номерах. Что Хьюз в «Нью-Джерси», что Какко в «Рейнджерс», мягко сказать, не впечатлили. Да и еще более ранний номер один 21-летний Хишир в «Девилз», хотя и удостоился от прежнего руководства команды чудовищного - а-ля Дейгл! - для его возраста семилетнего соглашения на 50,75 млн долларов (7,25 млн за сезон), по большому счету не тянет.
Фишка в том, что у «Рейнджерс» и без того один из самых молодых составов в лиге. Брать еще Лафреньера… Не знаю. Ведь ньюйоркцам жутко нужны центры и левые защитники. У Строма, которому Панарин, обеспечил уникальные цифры, контракт завершился. Наверняка канадский центрфорвард потребует серьезной прибавки, а заслуживает ли – вопрос. На Лафреньера же можно выменять готового мастера из небогатых клубов, желающих сократить платежную ведомость. В кулуарах даже прозвучала фамилия американского капитана «Баффало» Айкела, хотя сам 23-летний центр «Сейбрз» с 10-миллионным окладом возможность трейда отвергает.
Средний возраст «рейнджеров» еще более упал после давно напрашивавшихся расставаний с вратарем-мышеловом Лундквистом и защитником-тихоходом Стаалом. Вообще это какое-то чудо, что Айзерман зачем-то вытащил с Манхэттена в Детройт увядшего оборонца, от которого ньюйоркцы уже и не мечтали избавиться.
26 сентября 33-летний Стаал вместе с выбором во втором раунде драфта-2021 отправился в «Ред Уингз» за будущие компенсации. То есть практически даром. Но зато «синие рубашки» облегчили платежку сразу на 5,7 млн долларов! Канадец стал самым высокооплачиваемым тыловиком «крыльев», у которых в этой линии теперь на контракте четверо, в нападении – вдвое больше – и еще 27 млн баксов под потолком зарплат. Айзерману, судя по всему, понадобился дядька. Тем более реальная зарплата Стаала в этот последний сезон контракта составит 4,2 млн, большую часть он оприходовал ранее.
30 сентября новый праздник на Бродвее. Еще год назад я убеждал руководство «Рейнджерс», что с подписанием Шестеркина от услуг Лундквиста, которого в позапрошлом сезоне в одну калитку переиграл Георгиев, нужно немедленно избавляться. Два россиянина прекрасно справятся, что после Нового года экс-спартаковец и доказал. Обменять 38-летнего бабочника, естественно, не удалось. Ньюйоркцам ничего не оставалось, кроме как наконец-то выкупить заключительный год семилетнего договора вратаря на 59,5 млн (8,5 млн за сезон).
Этот маневр освободил еще 3 млн долларов. Ибо по правилам НХЛ компенсационные выплаты шведу за досрочный разрыв контракта будут растянуты на два сезона (по 1,5 млн долларов), при этом в первый под потолком будут учитывать 5,5 млн, во второй – 1,5 млн.
Итого у «Рейнджерс», вроде совсем недавно прижатому к верхнему пределу зарплат, вдруг обнаружилось более 23 млн неосвоенных баксов!
Вот тут-то и начинается работа менеджмента, за которой следить порой любопытнее, чем за собственно хоккеем.
Помимо старта драфта до 6 октября команды должны сделать квалификационные предложения своим ограниченно свободным агентам, коих у клуба четверо – Георгиев (было 792,5 тысяч за сезон), Дианжело (863 тыс), Лемье (839 тыс), Стром (3,1 млн). Все, разумеется, рассчитывают на миллионные повышения гонораров. О чем говорить, если Илья Сорокин, не проведший ни одной игры в НХЛ, в следующем сезоне заработает в «Айлендерс» сразу два миллиона!
8 октября захлопывается окно выкупа контрактов, а следующий день – самый горячий момент межсезонья: открывается рынок свободных агентов. Именно на нем, если кто забыл, «рейнджеры» приобрели себе вплоть до 2026 года премьера из Коркино за рекордные для россиян 11,643 млн за сезон.
Артемий, кстати, на днях на малую родину на поезде из Санкт-Петербурга и отправился. На списание в утиль Короля Хенрика Хлебушек отреагировал видеопрезентацией роскошной поляны в ВИП-купе, увенчанной сокровенной мечтой всех долларовых миллионеров – парой благоухающих, с пылу с жару дошираков.