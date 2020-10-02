Уход на пенсию Лундквиста Панарин отпраздновал парой шикарных дошираков

Пандемийный сезон НХЛ благополучно канул в историю. Следующий чемпионат до сих пор неизвестно, каким будет и когда начнется. Но хоккейная жизнь в североамериканском пузыре лучших игроков планеты не замирает ни на день. Пробежимся по горячим темам.

О том, что 6 октября начнется драфт новичков, и «Рейнджерс», выигравшие в лотерее первый выбор, назовут Лафреньера, надеюсь, все в курсе. Или не выберут? А что, если разобраться, не все так однозначно. Юниорский хоккей, доминирование в нем ничего не гарантируют. Примеров тьма.

Для меня самый памятный – Дейгл из «Оттавы», который своим запредельным контрактом новичка обрек на годы мучений всю лигу и конкретно Алексея Яшина. НХЛ пришлось объявлять несколько локаутов вплоть до свержения Гуденау и установления жесткого потолка зарплат. Россиянину - без разрешения НХЛ и ИИХФ бежать в ЦСКА, нарваться на дисквалификацию, на новые издевательства фанатов «сенаторов» и в конце концов добиться грандиозного контракта в «Айлендерс».

Прошлогодний драфт тоже пока разочаровывает. Речь о двух первых номерах. Что Хьюз в «Нью-Джерси», что Какко в «Рейнджерс», мягко сказать, не впечатлили. Да и еще более ранний номер один 21-летний Хишир в «Девилз», хотя и удостоился от прежнего руководства команды чудовищного - а-ля Дейгл! - для его возраста семилетнего соглашения на 50,75 млн долларов (7,25 млн за сезон), по большому счету не тянет.

Фишка в том, что у «Рейнджерс» и без того один из самых молодых составов в лиге. Брать еще Лафреньера… Не знаю. Ведь ньюйоркцам жутко нужны центры и левые защитники. У Строма, которому Панарин, обеспечил уникальные цифры, контракт завершился. Наверняка канадский центрфорвард потребует серьезной прибавки, а заслуживает ли – вопрос. На Лафреньера же можно выменять готового мастера из небогатых клубов, желающих сократить платежную ведомость. В кулуарах даже прозвучала фамилия американского капитана «Баффало» Айкела, хотя сам 23-летний центр «Сейбрз» с 10-миллионным окладом возможность трейда отвергает.