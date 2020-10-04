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Если Ленеру выложили $25 млн, то сколько стоит Худобин, обыгравший шведа в западном финале?
04 октября 15:00
автор: Виталий Славин

Если Ленеру выложили $25 млн, то сколько стоит Худобин, обыгравший шведа в западном финале?

В преддверии драфта новичков НХЛ, первый раунд которого состоится в ночь со вторника на среду по Москве, клубы наконец-то начали подписывать свободных и ограниченно свободных агентов. Показательно, что особой популярностью пользуются вратари.

Что бы кто ни говорил о необходимости классной команде иметь качественных защитников или центрфорвардов, построение любого конкурентоспособного коллектива начинается с вратаря. Пример рано вылетевших из плей-офф-2020 звездных «Колорадо» и того же «Бостона» только в этом еще раз убедил. Многие о рубеже номер один заботятся заблаговременно.

Как, к примеру, «Айлендерс»: благодаря специальному компромиссному решению НХЛ сожгли контракт новичка Ильи Сорокина, и не проведший ни одной игры в лиге экс-армеец в предстоящем сезоне сразу получит два миллиона долларов.

Другие, в частности, наш любимый «Вашингтон» заранее известил, что с первым номером – Брейденом Холтби продлевать отношения на его условиях не намерен. Аналогичный вердикт вынесли в «Детройте» в отношении Джимми Ховарда, а в «Питтсбурге» намекнули на подобное Мэтту Мюррею, который слабо выглядел после рестарта.

Третьи попросту выкупили контракт – так вроде легенда «Рейнджерс» Херник Лундвкист очутился на бирже труда. Ньюйоркцы сделали окончательный выбор в пользу российского дуэта. Осталось разобраться, сколько 24-летнему Александру Георгиеву накинут к предыдущим смешным 792,5 тыс годовых.

Но все-таки большая часть клубов затаилась. Хотя своим ограниченно свободным агентам они уже неделю как могут выдвигать квалификационные предложения либо сразу подписывать свободных агентов.

Затишье продолжалось до 3 октября, когда три команды по-настоящему взорвали рынок, подписав сразу трех голкиперов. «Филадельфия» продлила контракт с 35-летним Брайаном Эллиоттом на год и 1,5 млн долларов. «Питтсбург» подмахнул 25-летнему Тристану Джарри 10,5 млн за три сезона. «Вегас» завалил деньгами списанного в прошлом голу из «Айлендерс» 29-летнего Робина Ленера – 25 млн за пять лет.

О чем это говорит? Мюррею, получавшему в «Пингвинз» 3,75 млн, точно придется искать новое место работы. Равно как сочтены дни в «Вегасе» ветерана Флери с его бешеными 7 млн.

А еще это помогает понять, на какие суммы вправе реально претендовать герой Кубка Стэнли-2020 34-летний Антон Худобин, чей договор с «Далласом» (2,5 млн за сезон) истек. Не забудем, что его коллега по амплуа в «Старз» 33-летний Бен Бишоп обеспечен зарплатой в 4,916 млн до 2023 года. Доказал ли россиянин за август и сентябрь, что способен быть основным и держать уровень, не два месяца, а весь сезон? Не уверен. Все-таки минувший плей-офф выдался исключительным. Ключевой вопрос, судя по всему, будет в сроке контракта. Но в любом случае на 3,5+ млн Худобин может рассчитывать. Все-таки Ленера в западном финале он сейчас переиграл.

Новое соглашение шведа, пожалуй, самое интересное. Никто не знает, когда начнется и в каком виде пройдет следующий сезон, а «рыцари» легко так выложили 25 миллионов долларов. Значит, игорная столица мира верит в светлое будущее льда, клюшки и шайбы в пустыне, несмотря ни на какие пандемии! Ведь, как признался комиссар НХЛ Гари Беттман, без зрителей команды теряют половину доходов. Тем не менее «Вегас» рискнул - с пятью миллионами за сезон Ленер ворвался в топ-10 действующих голкиперов НХЛ. Любопытно, что именно столько еще три сезона будет зарабатывать преемник шведа в «Айлендерс» Семен Варламов. Но он год назад подписывался, когда еще никто представить не смел, что потолок зарплат заморозят до лучших дней.

Ленер задал четкий ориентир и для полевых игроков, выходящих 9 октября на рынок. А среди них немало россиян, самые яркие из которых:

  • защитник Михаил Сергачев, 22 года, 894 тыс – зарплата в последнем сезоне;
  • нападающий Денис Гурьянов, 23, 894 тыс;
  • защитник Никита Задоров, 25, 3,2 млн;
  • защитник Владислав Гавриков, 24, 925 тыс;
  • нападающий Валерий Ничушкин, 25, 850 тыс;
  • нападающий Илья Михеев, 25, 925 тыс;
  • нападающий Александр Волков, 22, 864 тыс.

Это ограниченно свободные агенты. А вот те россияне, помимо Худобина, которым доступны любые клубы:

  • нападающий Евгений Дадонов, 31 год, 4 млн;
  • нападающий Владислав Наместников, 27, 4 млн;
  • нападающий Илья Ковальчук, 37, 700 тыс.

Для них ориентиром вполне может также служить новый четырехлетний контракт на 25 млн долларов 32-летнего защитника Джеффа Петри с «Монреалем», который активируется только в следующем году. То есть в 2025-м в 37 лет американец будет получать 6,25 млн.

Однако!

Выходит, «Канадиенс» мыслят точно так же, как «золотые рыцари» Лас-Вегаса. Все будет хорошо.

источник: «Советский спорт»
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Если Ленеру выложили $25 млн, то сколько стоит Худобин, обыгравший шведа в западном финале?
Если Ленеру выложили $25 млн, то сколько стоит Худобин, обыгравший шведа в западном финале?
В преддверии драфта новичков НХЛ, первый раунд которого состоится в ночь со вторника на среду по Москве, клубы наконец-то начали подписывать свободных и ограниченно свободных агентов. Показательно, что особой популярностью пользуются вратари.
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