Владимир Крикунов: Брюквин не доиграл матч из-за травмы

– Два периода сыграла строго и внимательно в обороне, – сказал Крикунов. – В первом периоде забили 1:0, во втором 2:0. Вроде бы игра пошла нормально. Предупредил перед третьим периодом, что эта команда играет до конца, что ребята там сидят на просмотровых контрактах, поэтому будут биться до последнего, и тут же пропустили гол. Хорошо, что потом было большое удаление, и мы сумели реализовать два момента, сделали счет 5:1, и успокоились. Затем – 6:1 и совсем наступило благодушие. Ну и получили две шайбы в конце. Ребята в целом играли хорошо, старались, по крайней мере, сначала, первые два периода. А в третьем играли по счету.

– Брюквин после удаления Торопченко не выходил на лед. У него травма или решили его поберечь?

– Нет. У него травма. А насколько она серьезная, узнаем только завтра.

– Пулккинен оформил хет-трик с передачи Линдберга. Это был их лучший матч в плане взаимодействия?

– В плане результативности лучший матч, но не в плане взаимодействия. Линдберг подсел немного, поскольку у него не получилось предсезонки. Он приехал позже остальных ребят. А потом заболел. Первые матчи сыграл хорошо, но потом съехал.

– Шипов в первых матчах сезона был одним из лучших, а потом несколько игр подряд не попадает в стартовый состав, при том, что центр третьего и четвертого звена не блещет результативностью. Что с Ильей?

– Он сейчас играет во второй команде. Там тоже матч непростые. Наше четвертое звено позавчера тоже там играло. А Шипов появится у нас в ближайшее время. У него была травма, но сейчас он начал играть.

«Не думаю, что Торопченко наиграл на удаление»