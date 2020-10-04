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Владимир Крикунов: Брюквин не доиграл матч из-за травмы
04 октября 17:28
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Крикунов: Брюквин не доиграл матч из-за травмы

После матча «Динамо» – «Куньлунь», который завершился со счетом 6:3, своими впечатлениям поделились главные тренеры команд Владимир крикунов и Алексей Ковалев.

– Два периода сыграла строго и внимательно в обороне, – сказал Крикунов. – В первом периоде забили 1:0, во втором 2:0. Вроде бы игра пошла нормально. Предупредил перед третьим периодом, что эта команда играет до конца, что ребята там сидят на просмотровых контрактах, поэтому будут биться до последнего, и тут же пропустили гол. Хорошо, что потом было большое удаление, и мы сумели реализовать два момента, сделали счет 5:1, и успокоились. Затем – 6:1 и совсем наступило благодушие. Ну и получили две шайбы в конце. Ребята в целом играли хорошо, старались, по крайней мере, сначала, первые два периода. А в третьем играли по счету.

– Брюквин после удаления Торопченко не выходил на лед. У него травма или решили его поберечь?
– Нет. У него травма. А насколько она серьезная, узнаем только завтра.

– Пулккинен оформил хет-трик с передачи Линдберга. Это был их лучший матч в плане взаимодействия?
– В плане результативности лучший матч, но не в плане взаимодействия. Линдберг подсел немного, поскольку у него не получилось предсезонки. Он приехал позже остальных ребят. А потом заболел. Первые матчи сыграл хорошо, но потом съехал.

– Шипов в первых матчах сезона был одним из лучших, а потом несколько игр подряд не попадает в стартовый состав, при том, что центр третьего и четвертого звена не блещет результативностью. Что с Ильей?
– Он сейчас играет во второй команде. Там тоже матч непростые. Наше четвертое звено позавчера тоже там играло. А Шипов появится у нас в ближайшее время. У него была травма, но сейчас он начал играть.

«Не думаю, что Торопченко наиграл на удаление»

– Мы выжимали по максимуму из наших игроков, – сказал Ковалев. – Сейчас все находятся в такой ситуации, связанной с вирусом, много игроков выбывает, другие заходят, поэтому тяжело включать ребят. Некоторые с самолета приходят, но они молодцы. Надо отдать им должное, парни пытаются выкладываться по полной программе, и играют, как могут.

– Алексей Торопченко проводил первый матч в карьере против родного клуба. Связываете его удаление с переизбытком эмоций от этого факта?
– Я не думаю, что там было удаление. Все было по правилам, на мой взгляд. Он играет, и это его стиль. Он еще не набрал кондиции, поскольку это первая игра Торопченко. Не думаю, что в той ситуации сыграл на удаление. Он сыграл так, как видел эту ситуацию.

источник: «Советский спорт»
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Владимир Крикунов: Брюквин не доиграл матч из-за травмы
Владимир Крикунов: Брюквин не доиграл матч из-за травмы
После матча «Динамо» – «Куньлунь», который завершился со счетом 6:3, своими впечатлениям поделились главные тренеры команд Владимир крикунов и Алексей Ковалев.
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