Капризов увидел, как забил его наследник. ЦСКА победил «Авангард»

Теперь его сын готов и уже берет реванш за отца. Впереди молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, куда Егор должен не просто пробиться, но и стать лидером сборной. А поможет ему в этом новичок омичей Клим Костин, носивший литеру «С» на МЧМ-2019 в Ванкувере. Правда, он собирается вернуться в свой «Сент-Луис» к открытию тренировочных лагерей в НХЛ. Когда? Предположительно в декабре.

Когда выбыл на две недели форвард-решала Рид Буше, штамповавший шайбы в АХЛ, тренеры выпустили вместо него 19-летнего Егора Чинахова, который в последних двух матчах забил четыре гола. Автор этих строк в конце 1990-х брал интервью у его отца – Валерия Чинахова, выступавшего за нижегородское «Торпедо» и задрафтованного «Рейнджерс». После этого карьера Чинахова-старшего покатилась по наклонной плоскости.

Толчинский сразу стал важной деталью в механизме Боба Хартли, который сделал ставку на скоростную агрессию. Экс-армеец выходит в бригаде большинства легионеров, забивает и отдает.

В межсезонье «Авангард» перетряхнул не только состав, но и административный штаб. Упразднили должность президента клуба, которую занимал легенда Максим Сушинский. Бразды правления отдали Алексею Волкову, работавшему в селекционной службе… ЦСКА. Он перевез в Балашиху армейца Сергея Толчинского. Быстроногий форвард оказался настолько нужен «Авангарду», что омичи не только удовлетворили его финансовые аппетиты, но и выложили ЦСКА компенсацию – 85 миллионов рублей.

В матче против чемпиона Чинахов продолжил голевую феерию. Его уантаймер превратил преимущество хозяев в две шайбы в минимальное. Ассистировал юниору Толчинкий.

Вскоре уже сам Толчинский обязан был сравнивать счет, но с убойной дистанции угодил в перчатку с ловушкой вратаря Александра Шарыченкова. Сколько же скорби читалось во взгляде «ястреба» после упущенного шанса.

Кстати, в селекции «Авангард» планирует ориентироваться на собственных воспитанников. В перспективе их должно быть 13 в основном составе. Почему чертова дюжина? Простым болельщикам сие неведомо. К слову, на последний матч регулярного чемпионата-2019/20 «Локомотив» привез в Подольск 14 уроженцев Ярославля. Думается, это достижение для Книги рекордов Гиннеса. Пока же «Авангард» выпускает троих парней 2001 года рождения – помимо Чинахова это форвард Арсений Грицюк и защитник Семен Чистяков.

ПОЧИН ГОЛДОБИНА

Заменить Толчинского и не только призван вернувшийся из «Ванкувера» форвард-технарь Николай Голдобин. Его сразу поставили в первое звено вместо Кирилла Капризова, подписавшего контракт с «Миннесотой». Однако после обнадеживающего Кубка мэра новичка накрыла «засуха». Ни одного гола со старта чемпионата. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил на эту тему, что Голдобину дали время на адаптацию к европейскому хоккею.

Да и от подобных черных серий не застрахованы даже звезды первой величины. Александр Радулов, к примеру, в плей-офф-2011 не мог распечатать ворота 18 (!) матчей.

Голдобин не забивал, хотя моментов имел предостаточно. В матче с «Авангардом» его прорвало. Едва омич Денис Зернов покинул штрафной бокс, и болельщики армейцев с горечью отметили очередной упущенный шанс в большинстве, Голдобин с левого фланга хлестко бросил с кистей в ближнюю девятку. Поставленный защитником гостей Алексеем Береглазовым экран помешал вратарю Эмилю Гарипову среагировать. Счет вырос до 3:0.

Почину Николая радовались даже в клубной ложе, куда пригласили Кирилла Капризова.

С главным снайпером КХД двух последних сезонов соседствовал новый лидер красно-синих Антон Слепышев, пропускавший матч из-за повреждения.

- Дня через три он выйдет, покатается, там видно будет, когда вернется, - прояснил ситуацию Никитин.

Стало быть, вторничное дерби с «Динамо» Слепышев пропустит.

По-прежнему лечится-восстанавливается основной вратарь ЦСКА Ларс Юханссон, для Шарыченкова это шанс. Играет он с ошибками, но его команда побеждает.

Два периода голкипер хозяев сохранял ворота на замке. А в третьем их распечатал… свой же - Андрей Светлаков. Оказавшись на линии броска финского защитника Оливера Каски, армеец клюшкой подправил шайбу в сетку. Так началась погоня «ястребов», едва не завершившаяся успехом.

В первом периоде гости трижды разыгрывали лишнего, больше минуты провели «5 на 3», но пробить Шарыченкова так и не сумели. В концовке матча шанс на спасение им подарил защитник хозяев Богдан Киселевич, в куче-мале у своих ворот едва не открутив голову Береглазову. Однако омские спецбирагды сфальшивили.

Красно-синие же четвертую шайбу отгрузили в пустые ворота. Мамин оставил за спиной уставшего капитана гостей Алексея Емелина и… притормозил у рамки, предлагая подъехавшему на подмогу Максиму Шалунову: «Давай, забивай». Однако тот отказался от благородного жеста тезки. Такое бывает только в дружном коллективе. Капризов оценил!