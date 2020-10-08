Драфт НХЛ-2020: русский фактор больше не работает, швейцарцы в ауте, а немцы наступают

К драфту я давно отношусь спокойно. Если не считать первую десятку, все остальное - гадание на кофейной гуще. Да и с номером один обломов хватает. Достаточно вспомнить эпические фейлы с выбором первым американца Брайана Лоутона (1983 год), канадца Александра Дейгла (1993), чеха Патрика Штефана (1999), россиянина Наиля Якупова (2012). Зато на другой стороне поначалу такие недооцененные скаутами фигуры, как Павел Дацюк (№171), Андрей Марков (№162), Никита Кучеров (№58), Евгений Дадонов (№71), Даниил Марков (№223), Евгений Набоков (№219)…

Так что, анализируя очередную ярмарку талантов, правильнее остановиться на трендах. В отношении России главный из них, что подтверждается третий год – русский фактор больше не работает. Клубы НХЛ после обвала курса рубля и в целом снижения зарплат в КХЛ теперь не боятся драфтовать наших ребят. Тем более что многие уже переехали за океан, выступают в юниорских лигах и ждут не дождутся ангажемента из НХЛ.

Смотрите, как менялась динамика: 1999 год – 30 задрафтованных, 2000 – 42 (рекорд!), 2001 – 38, 2002 – 34, 2003 – 30, 2004 – 20, 2005 – 11, 2006 – 15, 2007 – 8, 2008 (первый год КХЛ) – 9, 2009 – 7 (антирекорд), 2010 – 8, 2011 – 9, 2012 – 11, 2013 – 8, 2014 – 13… В дальнейшем менее 17 не было.

Однако, еще раз обращу внимание, количество ничего не решает. Из 34 выбранных в 2002 году до НХЛ добрались лишь трое – Александр Семин, Денис Гребешков, Антон Бабчук. Из трех десятков следующего созыва в НХЛ отметился вообще один Николай Жердев. Зато из самого скудного отряда из семи призывников-2009 до сих пор в НХЛ ударно трудятся Дмитрий Орлов и Дмитрий Куликов.

Что касается Канады и США, они по-прежнему вне конкуренции. Хотя представительство Кленовых падает: после 2009 года (106 задрафтованных) – постоянно менее сотни. Причем в последние три года – не более 74 игрока. А вот американцы стабильны: ниже 50 в ХХI веке опустились лишь четыре раза.