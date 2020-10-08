Драфт НХЛ-2020: русский фактор больше не работает, швейцарцы в ауте, а немцы наступают

К драфту я давно отношусь спокойно. Если не считать первую десятку, все остальное - гадание на кофейной гуще. Да и с номером один обломов хватает. Достаточно вспомнить эпические фейлы с выбором первым американца Брайана Лоутона (1983 год), канадца Александра Дейгла (1993), чеха Патрика Штефана (1999), россиянина Наиля Якупова (2012). Зато на другой стороне поначалу такие недооцененные скаутами фигуры, как Павел Дацюк (№171), Андрей Марков (№162), Никита Кучеров (№58), Евгений Дадонов (№71), Даниил Марков (№223), Евгений Набоков (№219)…
Так что, анализируя очередную ярмарку талантов, правильнее остановиться на трендах. В отношении России главный из них, что подтверждается третий год – русский фактор больше не работает. Клубы НХЛ после обвала курса рубля и в целом снижения зарплат в КХЛ теперь не боятся драфтовать наших ребят. Тем более что многие уже переехали за океан, выступают в юниорских лигах и ждут не дождутся ангажемента из НХЛ.
Смотрите, как менялась динамика: 1999 год – 30 задрафтованных, 2000 – 42 (рекорд!), 2001 – 38, 2002 – 34, 2003 – 30, 2004 – 20, 2005 – 11, 2006 – 15, 2007 – 8, 2008 (первый год КХЛ) – 9, 2009 – 7 (антирекорд), 2010 – 8, 2011 – 9, 2012 – 11, 2013 – 8, 2014 – 13… В дальнейшем менее 17 не было.
Однако, еще раз обращу внимание, количество ничего не решает. Из 34 выбранных в 2002 году до НХЛ добрались лишь трое – Александр Семин, Денис Гребешков, Антон Бабчук. Из трех десятков следующего созыва в НХЛ отметился вообще один Николай Жердев. Зато из самого скудного отряда из семи призывников-2009 до сих пор в НХЛ ударно трудятся Дмитрий Орлов и Дмитрий Куликов.
Что касается Канады и США, они по-прежнему вне конкуренции. Хотя представительство Кленовых падает: после 2009 года (106 задрафтованных) – постоянно менее сотни. Причем в последние три года – не более 74 игрока. А вот американцы стабильны: ниже 50 в ХХI веке опустились лишь четыре раза.
Из сюрпризов выделим полный провал швейцарцев от слова ноль, впервые в истории два немца в первом раунде – Штюцле (№3) и Райхел (№17), австриец Росси на девятой позиции – выше из этой страны уходил только Томаш Ванек (№5 в 2003 году).
К неожиданностям можно также отнести наличие четырех россиян в самом престижном первом раунде. Помогла… пандемия, из-за которой драфт с июня перенесли на октябрь. Если с Аскаровым как с лучшим вратарем генерации всем давным-давно все было ясно, то Амиров, Мухамадуллин и особенно Чинахов выстрелили в КХЛ именно в сентябре. Что не осталось незамеченным в «Торонто», «Нью-Джерси» и «Коламбусе».
ДРАФТ-2020. ТОП-10 и НАШИ
ПЕРВЫЙ РАУНД
1. Рейнджерс – н Алексис Лафреньер, Канада
2. Лос-Анджелес - Куинтон Байфилд, Канада
3. Оттава – н Тим Штюцле, Германия
4. Детройт – н Лукас Раймонд, Швеция
5. Оттава – з Джейк Сандерсон, США
6. Анахайм – з Джейми Драйсдейл, Канада
7. Нью-Джерси – н Александр Хольц, Швеция
8. Баффало – н Джек Куинн, Канада
9. Миннесота – н Марко Росси, Австрия
10. Виннипег – н Коул Перфетти, Канада
11. Нэшвилл – в Ярослав Аскаров, СКА, КХЛ…
15. Торонто – н Родион Амиров, Салават Юлаев, КХЛ…
20. Нью-Джерси – з Шакир Мухамадуллин, Салават Юлаев, КХЛ
21. Коламбус – н Егор Чинахов, Авангард, КХЛ…
ВТОРОЙ РАУНД
37. Миннесота – н Марат Хуснутдинов, СКА, КХЛ…
50. Калгари – з Ян Кузнецов, университет Коннектикута, Студенческая лига США…
53. Каролина – н Василий Пономарев, Шавиниган, Юниорская лига Квебека…
61. Оттава – н Егор Соколов, Кейп-Бретон, Юниорская лига Квебека…
ТРЕТИЙ РАУНД
69. Каролина – н Александр Никишин, Спартак, КХЛ…
76. Сан-Хосе – н Даниил Гущин, Ниагара, Юниорская лига Онтарио…
85. Тампа – н Максим Грошев, Нефтехимик, КХЛ…
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД
96. Калгари – в Даниил Чечелев, ХК Рязань, ВХЛ…
106. Торонто – в Артур Ахтямов, Барс, ВХЛ…
117. Вашингтон – н Богдан Тринеев, Динамо МО, ВХЛ…
ПЯТЫЙ РАУНД
129. Анахайм – н Артем Галимов, Ак Барс, КХЛ
137. Торонто – н Дмитрий Овчинников, Сибирь, КХЛ…
138. Эдмонтон – н Максим Березкин, Локомотив, КХЛ…
ШЕСТОЙ РАУНД
171. Монреаль – н Александр Гордин, СКА-Нева, ВХЛ…
175. Ванкувер – н Дмитрий Злодеев, Динамо МО, ВХЛ…
186. Тампа – в Амир Мифтахов, Ак Барс, КХЛ…
СЕДЬМОЙ РАУНД
199. Каролина – н Александр Пашин, Толпар, МХЛ…
210. Сан-Хосе – н Тимофей Спицеров, Академия Калвера, Юниорская лига США…
215. Вегас – н Максим Марушев, Барс, ВХЛ
ИГРОКИ ПО СТРАНАМ
1. Канада
73
2. США
51
3. Швеция
32
4. Россия
23
5. Финляндия
17
6. Чехия
8
7. Австрия
3
7. Германия
3
9. Беларусь
2
9. Словакия
2
10. Латвия
1
10. Норвегия
1