Беги, Саша, беги! Неужели «Вашингтон» завтра подпишет мышелова Лундквиста?

Вообще-то это уму непостижимо: что ни ход Маклеллана, то шаг к краю бездны. Отказ от услуг тренера-чемпиона Троца, замена его дебютантом-тихоней Рирденом, обмен Нисканена на Гудаса, полный провал с боттом-6 форвардов, досрочное заключение сумасшедшего контракта с ветераном-тихоходом Бекстремом до 2025 года, наивная вера в чудо при приглашении Ковальчука…

И вот апофеоз: списанный за ненадобностью в «Рейнджерс» 38-летний экс-король Хенрик, возможно, уже завтра в день открытия рынка свободных агентов заключит контракт с «Кэпиталз». Заметьте, ньюйоркцы пока даже не мечтают о Кубке Стэнли – им бы банально в плей-офф попасть. Тем не менее они выкупили контракт Лундквиста. Но ведь «Вашингтон», заменив лузера Рирдена на матерого Лавиолетта, вроде как нацелился на второе чемпионство. Это вы серьезно - с вратарем по сути новичком Самсоновым и сбитым скандинавским летчиком в главных ролях?

К сожалению, минувший сезон показал, что Илья на основного голкипера не тянет. Но Лундквист-то и к номеру два не готов: в позапрошлом чемпионате в одну калитку проиграл в «Рейнджерс» конкуренцию Георгиеву, в минувшем сезоне – еще и Шестеркину. Ну да, Лундквист будет стоить копейки. Но неужели горе-управленец Маклеллан на примере Троца так и не понял, что скупой платит дважды?

«Кэпиталз» и без того перегружен едущими с базара персонажами – девять из 18 подписанных «столичных» в возрасте 30+. При этом очевидно, что после победы в Кубке Стэнли-2018 все, кроме Овечкина, Уилсона, Карлсона и Орлова, деградировали. А тут еще ключевой защитник Кемпны на родине в Чехии порвал ахилл и предстоящий сезон пропустит. Сомневаюсь, что пришедший из «Сан-Хосе» Диллон, которого Маклеллан с окладом 3,9 млн долларов до 2024 года сделал третьим среди защитников после Карлсона и Орлова, реально укрепит оборону «Вашингтона».

Маклеллан так объяснил влечение к Лундквисту: «Мы ищем запасного вратаря-ветерана». То есть ударная стройка пансионата для престарелых продолжается. Потому снова возникает сакраментальный вопрос: «А что тут делает Великая восьмерка?». У Ови еще год контракта с «Кэпиталз».