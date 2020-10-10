Тревожный знак для Ови: в НХЛ кончились деньги. Антирекорд рынка - ни одного контракта выше $6,5 млн

Активность клубов резко упала: если в прошлом году только за первые четыре часа подмахнули контрактов на 582 млн долларов, то вчера – на 136 млн, а за весь день – на 300 миллионов.
Радикально снизились и суммы индивидуальных контрактов. О восьмизначных величинах даже речи не идет – ау-у, Брайан Маклеллан и Александр Овечкин!
Максимальный контракт как по общей сумме – 45,5 млн, так и в годовом исчислении – 6,5 млн долларов, выбил 29-летний защитник Тори Крюг. Год назад американец легко получил бы 8 – 9 млн, конечно, не в прижимистом «Бостоне». О чем говорить, если Труба из захолустного «Виннипега» озолотился в «Рейнджерс» ежесезонными 8 млн на семь лет! Ведущий защитник финалиста Кубка Стэнли-2019 и чемпиона регулярки-2020 те же семь сезонов согласился отыграть в «Сент-Луисе» дешевле более чем на десяток миллионов. Любопытно: по информации инсайдеров, «Брюинз» предлагали Крюгу те же 6,5 млн, но на 6 лет. Неужели все решил один лишний год? В любом случае «Бостон» лишился основного блюлайнера бригады большинства.
Вообще, как и ожидалось, нынешние торги стали бенефисом вратарей. 80-летие со дня рождения Джона Леннона сразу12 голкиперов – а это почти треть команд лиги! – отметили новыми контрактами. Окончательно съехала с катушек «Оттава», которая выписала завалившему два последних чемпионата и плей-офф в «Питтсбурге» Мэтту Мюррею – 6,25 млн в год на четыре сезона?! Это второе место после Крюга, а на третьем – Якоб Маркстрем. Крепкий сезон в «Ванкувере» помог шведу получить достойный ангажемент от вечно мучающегося с воротчиками «Калгари» - 36 млн за 6 лет. Нормальная цена.
А вот Антон Худобин, похоже, стал жертвой возраста. В интервью накануне он признал, что согласился подвинуться по деньгам, но и вы, «Даллас», дескать, подвиньтесь. Ясно, что речь шла о сроке нового договора, предыдущий со «Старз» был двухлетним на 2,5 млн в год. В итоге сошлись на 10 млн за три сезона, что для 34-летнего россиянина, еще не доказавшего, что он – твердый номер один, приемлемо.
Зато точно переплатили 35-летнему Кори Кроуфорду (экс-«Чикаго») в «Нью-Джерси» - 7,8 млн за два сезона и 33-летнему Кэму Тальбо (экс-«Калгари») в «Миннесоте» - 11 млн за три сезона. Адекватных денег в «Ванкувере» добился отпущенный из «Вашингтона» Брейден Холтби – 8,6 млн за два года. Заменит его в «Кэпиталз», как и ожидалось, шведский мышелов Лундквист – над Овечкиным голый король Хенрик будет издеваться один сезон за полтора миллиона.
Принимаются ставки, что генменеджер «столичных» Брайан Маклеллан за регулярные провальные сделки удостоится давно заслуженного им пинка под зад по ходу предстоящего сезона. Он, кстати, продолжает наводнять линию обороны непонятными персонажами: вслед за 29-летним Диллоном – 4 года по 3,9 млн за сезон подписан 30-летний Шульц (экс-«Питтсбург») – 8 млн за два года. Платежка «Вашингтона» заполнена, а боттом-6 форвардов – по-прежнему нулевой.
Подтвердил класс лучший на сегодня управленец НХЛ Жюльен Брисбуа. «Тампа» за копейки сохранила две ключевые фигуры чемпионского состава – крушителя Патрика Маруна (1,8 млн за два года) и качественного оборонца Люка Шенна (800 тыс на сезон). А вот его коллегу по амплуа Шаттенкирка удержать не удалось: на предложение «Лайтнинг» в два миллиона за сезон «Анахайм» ответил 11,7 млн за три года. Попутно выставлен на драфт отказов нападающий Тайлер Джонсон с его ежегодными пятью миллионами до 2024-го. Обменять его, судя по всему, не удалось, а пространство под потолком зарплат для неограниченно свободных агентов Сергачева, Сирелли, Чернака нужно срочно освобождать.
Кому стоит посочувствовать отдельно, так это Сергею Бобровскому. Смена менеджмента «Флориды» никак не отразилась на политике «пантер» - снова более чем сомнительные новобранцы. Центрфорвард Веннберг, чей контракт выкупил «Коламбус», подписан за 2,25 млн в год. Нападающий-резервист «Тампы» Верхаг заработает за два года два миллиона, а неповоротливый защитник-толстяк Гудас, отправленный в запас «Вашингтоне», удостоился роскошного для его калибра трехлетнего договора на 7,5 млн долларов.
Итожим: в первый день из россиян подписался лишь Худобин. Ждем новостей от Дадонова, Куликова, Наместникова, Ничушкина, Задорова, Гаврикова, Михеева, Гурьянова, Сергачева, Георгиева, Волкова, Ковальчука.