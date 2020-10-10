Тревожный знак для Ови: в НХЛ кончились деньги. Антирекорд рынка - ни одного контракта выше $6,5 млн

Активность клубов резко упала: если в прошлом году только за первые четыре часа подмахнули контрактов на 582 млн долларов, то вчера – на 136 млн, а за весь день – на 300 миллионов.

Радикально снизились и суммы индивидуальных контрактов. О восьмизначных величинах даже речи не идет – ау-у, Брайан Маклеллан и Александр Овечкин!

Максимальный контракт как по общей сумме – 45,5 млн, так и в годовом исчислении – 6,5 млн долларов, выбил 29-летний защитник Тори Крюг. Год назад американец легко получил бы 8 – 9 млн, конечно, не в прижимистом «Бостоне». О чем говорить, если Труба из захолустного «Виннипега» озолотился в «Рейнджерс» ежесезонными 8 млн на семь лет! Ведущий защитник финалиста Кубка Стэнли-2019 и чемпиона регулярки-2020 те же семь сезонов согласился отыграть в «Сент-Луисе» дешевле более чем на десяток миллионов. Любопытно: по информации инсайдеров, «Брюинз» предлагали Крюгу те же 6,5 млн, но на 6 лет. Неужели все решил один лишний год? В любом случае «Бостон» лишился основного блюлайнера бригады большинства.

Вообще, как и ожидалось, нынешние торги стали бенефисом вратарей. 80-летие со дня рождения Джона Леннона сразу12 голкиперов – а это почти треть команд лиги! – отметили новыми контрактами. Окончательно съехала с катушек «Оттава», которая выписала завалившему два последних чемпионата и плей-офф в «Питтсбурге» Мэтту Мюррею – 6,25 млн в год на четыре сезона?! Это второе место после Крюга, а на третьем – Якоб Маркстрем. Крепкий сезон в «Ванкувере» помог шведу получить достойный ангажемент от вечно мучающегося с воротчиками «Калгари» - 36 млн за 6 лет. Нормальная цена.

А вот Антон Худобин, похоже, стал жертвой возраста. В интервью накануне он признал, что согласился подвинуться по деньгам, но и вы, «Даллас», дескать, подвиньтесь. Ясно, что речь шла о сроке нового договора, предыдущий со «Старз» был двухлетним на 2,5 млн в год. В итоге сошлись на 10 млн за три сезона, что для 34-летнего россиянина, еще не доказавшего, что он – твердый номер один, приемлемо.