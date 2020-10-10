Ротенберг-шоу.  Почему хочется, чтобы оно продолжалось

Характерный пример - первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков, в свое время сменивший знаменитого Геннадий Величкина, который рулил «Металлургом» с перерывами три десятка лет. О Ласькове говорили «мужик с завода», когда он только появился в хоккейном клубе. Вся его трудовая деятельность, начиная со Ставрополя, связана с металлургией. В 2013-м он даже получил звание «Почетный металлург». Каких профессиональных решений в хоккее он с первых шагов способен напринимать?

Их и так перебор, тех, кто рулит процессом, не имея четкого представления о нем. Большинство наших хоккейных топ-менеджеров–просто смотрящие за деньгами боссов, выделяющих бабки на клуб, дилетанты чистой воды. Когда они только приходят в КХЛ, знаний о профессиональном хоккее у них ноль.

Насчет амбразуры не уверен. Наверное, были альтернативные варианты решения проблемы. Вероятно, вице-президентом движет желание приобрести бесценный опыт. Когда такое было бы возможно, чтобы человек, на профессиональном уровне не игравший в хоккей и без тренерской биографии, смог бы поруководить таким клубом. Если бы не эпидемия в команде, шансов на это не было. А подобные знания и практика крайне важны людям, которые принимают решения в нашем хоккее.

В сети по этому поводу куча обсуждений. Многие называют порыв главы штаба сборной порулить командой в период эпидемии - клоунадой. Есть те, кто полагает, что у армейцев сейчас просто нет другого выхода. Ведь тот же Бердичевский возглавляет другой клуб, пусть и из структуры питерцев, и там-то тоже необходим тренер. Так что говорят, что Ротенберг встал на амбразуру.

Вице-президент клуба временно замещает заболевшего Валерия Брагина и похоже вошел во вкус. Это была его третья игра, проведенная главным на лавке. До этого, перед гостевой серией, случились поражения от «Ак Барса» по буллитам и от «Магнитки» (1:4). А на выезд команду возил тренер «СКА-1946» Лев Бердичевский.

Таких управленцев, как Ласьков, в нашем спорте целый цех. Со временем они, конечно, входят в курс дела, перестают косячить. А потому любое желание наших менеджеров приобрести практические знания о хоккее – стоит поддерживать. В любом клубе. Лишними эти навыки точно не будут, ведь других менеджеров у нашего спорта нет.

У Ротенберга, правда, совсем другой бэкграунд, ничего общего с тем же управленцем из «Магнитки» не имеющий. Роман Борисович давно занимается спортивной деятельностью, которая не ограничивается лишь постами в ФХР, КХЛ и СКА. Он основатель компанийпо производству и дистрибуции спортивного питания, предоставляющих услуги в сфере спортивного маркетинга, медиа, экипировки. Владелец финского стадиона «Хартвалл Арена». Никак не назовешь его человеком, далеким от спорта. Но профессиональным хоккеистом он не был, а потому полезно будет познать, что такое – стоять на скамейке и управлять игрой.

В том же Питере, начиная с 2010 года, сменили 11 тренеров. Брагин - двенадцатый специалист. Больше двух лет не продержался никто, несмотря на выигрыши Кубка Гагарина Вячеславом Быковым и Олегом Знарком. Увольняли или уходили они по разным причинам, но решения по большинству принимались, естественно, при непосредственном участии Романа Ротенберга, ставшим вице-президентом СКА в 2011-м по предложению Геннадия Тимченко, нынешнего председателя совета директоров КХЛ и президента невских армейцев. Но одно дело, судить о тренерской работе со стороны, и другое – имея понимание, что это такое.

Трудно предугадать, выльется ли нынешний порыв Ротенберга поработать «главным» в нечто большее, чем опыт нескольких матчей. Вряд ли, управляя несколькими активами и структурами, возможно одновременно еще и тренировать на серьезном уровне. Тем более таким амбициозным клубом. Даже если есть желание (наверняка есть) попробовать. А вот на дальнейших решениях по тренерам нынешний навык способен отразиться. Причем как в лучшую (теперь-то я понимаю, какого это – быть тренером), так и в худшую (да я сам тренировал, что ты мне рассказываешь) сторону. Будем, впрочем, оптимистами, в надежде, что осенняя работа в качестве «и.о.» поможет одному из начальников в СКА несколько иначе взглянуть на нелегкую тренерскую долю.

В любом случае один положительный момент от истории «Ротенберг – тренер» есть сто процентов. Об этом сегодня все говорят. По запросам в «Яндексе» за последний месяц Роман Ротенберг идет почти вровень с Павлом Дацюком и Артемием Панариным. Уступая, конечно, Александру Овечкину раза в четыре. Для нашего хоккея сейчас важна любая публичная активность. Ведь КХЛ теряет в популярности.

Проблема не только в оттоке звезд, но и в фигурах людей, которые стоят во главе лиги и клубов. В свое время ее первый президент Александр Медведев внес огромный вклад в популяризацию КХЛ. У него это получилось великолепно (в отличии от последователей), потому что сам он в конце 90-х имел непродолжительный опыт работы в СМИ. Об этом вы сегодня не найдете упоминаний в поисковиках, но к интернету «Спорт-экспресса» Александр Иванович имел отношение. Оттого и знал не понаслышке, как надо раскручивать интерес к игре.

У Медведева и сегодня получается зажечь в Питере. Футбольный «Зенит» наряду со «Спартаком» - главный ньюсмейкер нашего спорта. Вокруг клуба все время идет движуха, за ним хочется следить, а его гендир своими высказываниями подчас на грани фола постоянно подогревает градус переживаний.

Хоккею таких людей недостает катастрофически. Когда-то феерил на просторах ледовых арен и газетных страниц Андрей Назаров со своим «Витязем». Пусть прославился он не совсем хорошими делами, но говорили в те времена о КХЛ куда больше, чем сейчас. Понятно, что Ягры с Ковальчуками и Панариными давно поуезжали, а Быков с Захаркиным, как и Назаров, не у дел, но даже в такой скудной в плане звезд оставшейся компании можно сделать что-то живенькое, а не то унылое зрелище, которые мы видим сегодня.

В медиа-пространстве КХЛ преобладает негатив. Перед сезоном все только и обсуждали, что сокращение зарплат, возможный уход клубов по экономическим проблемам и отток из лиги талантливой молодежи. Теперь второй месяц читаем сводки с коронавирусных фронтов, где ковид побеждает без видимых усилий, завоевывая один хоккейный клуб за другим. Переносы матчей и технические поражения стали нормой жизни. Нам пытаются рассказать о чем-то позитивном, о том, что у лиги нынче отличная молодежь. Но смотришь на 30 лучших бомбардиров КХЛ и находишь в ней самого молодого – Андрея Кузьменко из СКА, которому в феврале стукнет 24, на 29-м месте. Понимая, что не молодежь правит бал в КХЛ, а малоинтересные легионеры средней руки.

А хочется, черт побери, следить за чем-то привлекательным. Ротенберг-тренер в этом плане – топ-новость. В Питере есть хотя бы понимание того, что хоккей – это шоу, которое невозможно сделать классным, если относится к этому как к рутинной работе. У людей есть желание изменить скучное течение регулярного чемпионата. Потому и хочется, чтобы это шоу продолжалось.