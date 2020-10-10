«ЦСКА делал что хотел», а Яшкин разменял второй десяток. Обзор субботы в КХЛ

Но все их усилия свел на нет свой же вратарь Скрынник, пропустивший трижды от синей линии, и один раз – с дальнего пятачка. Гости усилиями Кемпе и Голдобина даже забили в большинстве, что им в этом сезоне несвойственно. Распечатал ворота и упомянутый Сергеев, который до командировки в Уфу и по возвращении в Москву забыл, что такое голы в своем исполнении. На его счету еще и передача.

Априори шансов у юлаевцев не было, но им пособничали их бывший защитник Сергеев и Коростелев, схватившие глупые удаления. В отличие от последнего дерби с «Динамо» армейские бригады меньшинства были далеки от идеала. Дважды хозяева успешно разыграли лишнего.

Армейцы, зная о кадровых проблемах хозяев, дали передышку незаменимому защитнику Робинсону, а также форварду-новичку, претендующему на лидирующую роль, Лайпсику. На лед вышли давно не игравшие Коростелев и Максимов, а также «лимитчик» Мингачев.

В Уфе ждут возвращения финнов. Один из них, главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся уже руководил командой с лавки. Вратарь Метсола был замечен за стеклом арены. Говорят, что на подходе тройка Хартикайнен – Маннинен – Гранлунд, а также решала Сошников. Из легионеров в строю «принц датский» - защитник Ларсен. Именно он сравнял счет в матче с ЦСКА.

В концовке начал чудить вратарь Шарыченков, герой дерби с «Динамо» и антигерой – со «Спартаком». Вратарь гостей, отбрасывая шайбу от ворот, ухитрился попасть в соперника, спасла штанга.

Во втором периоде травму в столкновении в средней зоне получил защитник Науменков, автор победного гола бело-голубым. Больше на льду его не видели.

Конечно, хотелось бы рассмотреть свежезадрафтованных уфимцев Амирова и Мухамадуллина. 19-летний форвард в армейских тисках потерялся, но не ушел со льда без ассистентского балла. А 18-летний защитник-гренадер остался в «минусах» - «-2». Парень он рукастый, головастый, с броском, но с неважнецким катанием. Как бы не превратиться в Пайгина…

«ЦСКА делал что хотел», - подвел итог матчу, завершившемуся победой ЦСКА 4:2, еще один молодой форвард хозяев Алалыкин. Он открыл личный голевой счет в КХЛ год назад в первой для себя смене, тут же ему позвонили из-за океана: «Тебя ждут в условном «Колорадо». Но на драфте-2020 Алалыкина проигнорировали. В отличие от Амирова и Мухамадуллина, а также вратаря из системы «Ак Барса» Ахтямова.

Ахтямова подставил капитан Азеведо

18-летний голкипер, выбранный «Торонто» под 106-м номером, вышел на 27-й минуте матча в Нижнекамске, заменив дернувшего мышцу ноги кандидата в сборную России Билялова. Ахтямов справился с 21 броском, включая штрафной бросок в исполнении Шиксатдарова. В двух пропущенных шайбах вины юного дебютанта нет. Победу 3:2ОТ «Нефтехимику» принес его лидер Порядин, совершив рывок от своих до чужих ворот. На удивление беспечно сыграл не первой же минуту овертайма капитан гостей Азеведо, отдав рискованную передачу вслепую на пятачок и тем самым организовав контратаку «2 в 1».

По-прежнему «Ак Барсом» руководит Сергей Душкин, тренер «Барса» из ВХЛ, а Дмитрий Квартальнов лечится. Кстати, после предыдущей встречи в Подольске, где команда из Казани одержала победу над «Витязем» 3:2Б, Душкину отдали тюбетейку для лучшего игрока матча.

Охтамаа – король овертайма

В Ярославле не смог сыграть капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев. После утренней раскатки он почувствовал недомогание, тренеры решили не рисковать его здоровьем. Первое звено бело-голубых приняло любопытное очертание: Яшкин – Игумнов – Кагарлицкий. Оно и забило оба гола. Это не опечатка – счет открыл 19-летний форвард Брызгалов с передачи Кагарлицкого, когда Яшкину в раздевалке оказывали помощь. Шайба после рикошета от клюшки партнера попала русскому чеху в подбородок, на лед он вернулся с пластырем на ране и дополнительной мотивацией. Яшкин с пятачка упрочил перевес динамовцев – 2:0, однако и этого для победы не хватило.

Хозяева еще до второго перерыва сквитали счет, но третий период остался за гостями. Главный тренер железнодорожников Андрей Скабелка пошел на рокировку центрфорвардов – Ткачев переместился к легионерам Пяярви-Свенссону и Петерссону, а Ландер – к Коршкову и Красковскому.

В овертайме все решил защитник Охтамаа, как и в предыдущем матче со «Спартаком» подключившийся к атаке. Хозяева опять праздновали волевую победу.

Яшкин же с 11 голами возглавил снайперскую гонку чемпионата, опередив «автомобилиста» Макеева. Взятый динамовцем темп позволит ему разменять пятый десяток голов.

Также заслуживает быть отмеченным «сухарь» омича Бобкова, который с недавних пор играет по очереди с Гариповым, не сумевшим подтащить «Авангард» в матче с ЦСКА (2:3). Своего принципиального соперника «Сибирь» подопечные Боба Хартли победили более чем уверенно – 4:0. Шумаков оформил дубль, в очередной раз восхитив изысканно заброшенной шайбой. Нет, не лакросс-голом, но быстротой ловких рук, отправив вратаря Красоткина на лавку. Сменивший его большой «К» - Красиков – удачливее не стал.