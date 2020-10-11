Георгиев и Михеев за миллионами пошли в суд, а Задоров отправился за светлым будущим в Чикаго

Вслед за Антоном Худобиным еще два россиянина разобрались со своим ближайшим будущим. Но прежде «Колорадо» отправил защитников Никиту Задорова и шведа Антона Линдхольма в «Чикаго» в обмен на защитника Денниса Гилберта и нападающего Брендона Саада. Если не забыли, именно за этого американца «Блэкхокс» в свое время отдали «Коламбусу» Артемия Панарина. Мучения с Саадом продолжались три сезона, но на этом не закончились: «Чикаго» еще год будет выплачивать форварду миллион из его безумного шестимиллионного контракта.

С «Чикаго» 25-летний Задоров заключил точно такой же договор, какой был с «лавинами»: на год за 3,2 млн долларов. На самом деле это шаг назад. Так как по новому коллективному соглашению между НХЛ и профсоюзом эскроу в следующем сезоне установлен максимальный – 20 процентов. А ведь еще есть налоги штата и федеральные – 43,76 процента. Итого на руки Никита получит не многим более миллиона. Другое дело, в «Чикаго» у москвича должно быть куда больше игрового времени, в том числе в большинстве.

Из русского квартета «Колорадо» в команде остался только Валерий Ничушкин, продливший отношения на два сезона за 2,5 млн долларов в год. Владислав Каменев вернулся в КХЛ, а центрфорварды – самая дефицитная позиция в сборной. Владислав Наместников в поисках нового места работы. Ничушкин немного потерял по сравнению с тем, что ему пару лет назад выписали в «Далласе» - 5,9 млн за два сезона. Но через два года Валерий сможет сам протестировать рынок неограниченно свободных агентов, чем сейчас занят Наместников.

Тем временем сразу 26 хоккеистов, несогласных с контрактным предложением, обратились в арбитраж НХЛ, где слушания начнутся 20 октября. Среди недовольных – двое россиян: вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев (прежняя зарплата – 792,5 тыс долларов) и нападающий «Торонто» Илья Михеев (925 тыс). Георгиев, исходя из личной статистики, вполне может рассчитывать на 1,5 – 2 млн. А вот Михеев, пропустивший из-за травмы руки большую часть регулярки, вряд ли добьется в суде чего-то серьезного.

Из других сделок отметим неожиданно щедрые ангажементы от «Сан-Хосе» нападающему Кевину Лабанку – 18,9 млн на 4 года (минувший сезон в «Шаркс» он почему-то отыграл за миллион) и от «Колорадо» Андре Бураковски – 4,9 млн за сезон на два года. Позапрошлым летом «Вашингтон» избавился от шведа как неперспективного. Окончательно оформилась российская вратарская бригада в «Айлендерс» в лице Ильи Сорокина и Семена Варламова, относительно которого вдруг возникли слухи об обмене. Но Лонг-Айленд покинул немец Томас Грайсс, переехавший на два года в «Детройт» за 7,2 млн долларов.