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Кому без тренера жить хорошо? Обсуждаем успехи команд, лишившихся наставников
13 октября 19:01
автор: Владислав Домрачев

Кому без тренера жить хорошо? Обсуждаем успехи команд, лишившихся наставников

Коронавирус и не только выкосил лидеров команд, но и их наставников.

СКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», а с прошлого понедельника и московское «Динамо» вынуждены были переформатировать тренерские штабы. Во вторник к ним присоединился ХК «Сочи», уволив рулевого Александра Андриевского. Но как эти перемены у штурвала сопряжены с успехами клубов? «Советский спорт» попытался найти ответ на этот вопрос.

АППЕНДИЦИТ НА ЗДОРОВЬЕ

Перед утренней раскаткой в день матча с СКА у главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова подскочила температура. Всезнающий источник немедленно отреагировал новостью – бело-голубых возглавит их бывший капитан Алексей Кудашов. Клуб же официально сообщил, что у мэтра приступ аппендицита. Вечером Владимира Васильевича прооперировали в Санкт-Петербурге, вскоре он вернется в Москву и приступит к работе.

Когда говорят «аппендицит», я вспоминаю Владимира Юрзинова и Альберта Шестернева. Капитана хоккейного «Динамо» этот недуг оставил за бортом Инсбрука-1964 и лишил титула олимпийского чемпиона. Коварный приступ накрыл его буквально накануне вылета сборной на главный турнир четырехлетия. «Если б я знал, чем дело обернется, ни за что не позволил маме вызвать скорую», - сокрушался Юрзинов. А старшего тренера футбольного ЦСКА Шестернева (к слову, сильнейшего защитника в отечественной истории) лег под нож в июле 1983, когда его команду лихорадило. Лишившись наставника, московские армейцы разгромили киевское «Динамо» 4:1. Приглашенный на стадион «Динамо» президент ФИФА Жоао Авеланж стоя аплодировал капитану красно-синих Александру Тарханову, оформившему дубль. После возвращения Шестернева его команда финишировала за упокой, скатившись на 12-е место.

Вот и хоккеисты «Динамо» без перенесшего операцию аппендицита главного тренера сумели победить принципиального соперника – СКА 4:3. Отличились те, от кого ничего хорошего уже не ждали – Дмитрий Кагарлицкий и Артем Волков. Теперь «Динамо» жаждет реванша в дерби с ЦСКА. Напомним, в прошлый четверг с Крикуновым бело-голубые уступили армейцам 0:2, так и не распечатав ворота своего бывшего одноклубника Александра Шарыченкова.

БРАГИН ВЕРНУЛСЯ, НО ДО ЛАВКИ НЕ ДОБРАЛСЯ

А главного тренера СКА и по совместительству сборной России Валерия Брагина вывел из игры коварный COVID. В его отсутствие питерскими армейцами руководили Андрей Козырев и вице-президент клуба Роман Ротенберг. Они показали с дюжину новичков КХЛ, на равных сражались с «Ак Барсом», победили «Сибирь», «Амур» и «Сочи». Однако в четырех последних матчах потерпели три поражения. Устал бессменно защищающий ворота новичок команды Михаил Бердин, пока не вышли на свой привычно высокий уровень лидеры – Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Линден Вей, а вернувшиеся из-за океана Яков Тренин, Владислав Каменев и Дмитрий Завгородний адаптируются в КХЛ.

На последнем матче с «Динамо» был замечен Брагин. Но не на лавке, а в клубной ложе. В среду СКА сыграет в Сочи, а в пятницу – в Москве с ЦСКА. Увидим ли мы главного тренера на боевом посту в армейском дерби?

Кстати, накануне второй встречи со СКА сочинские «леопарды» уволили главного тренера Александра Андриевского. Причина банальная – отрицательный результат и десятое место в Западной конференции. Год назад та же участь постигла титулованного Сергея Зубова, у которого, по словам руководителей черноморского клуба, не было плана выхода из кризиса. Андриевский показал себя весьма квалифицированным «пожарным», но в плей-офф команду не поднял. Ныне «леопарды» с каждым матчем отдаляются от кубковой зоны. Сейчас они отстают от восьмого места на шесть очков.

К ближайшей встрече со СКА сочинцев готовит Егор Башкатов, который когда-то работал в штабе Андрея Хомутова в ХК МВД. Фигура это временная, как и Леонид Береснев, сменивший год назад Зубова и продержавшийся у штурвала две недели. А вот кто может сподвигнуть «леопардов» на вертикальный прыжок – загадка. Называемые в СМИ кандидаты в способности решить сложную задачу не убеждают.

Не обошел коронавирус стороной и штаб «Ак Барса». В двух последних матчах лучшей командой Востока прошлого сезона руководил малоизвестный Сергей Душкин, наставник команды «Барса» из ВХЛ. На лавку переместился генеральный менеджер клуба Рафик Якубов. После буллитной победы в Подольске над «Витязем» (3:2Б) тюбетейку для лучшего игрока матча вручили… Душкину. Однако в Нижнекамске его подопечные не устояли перед местным «Нефтехимиком» (2:3ОТ).

Наконец, во вторник отсутствовал на скамейке «Магнитки» ее рулевой Илья Воробьев. Бразды правления в принципиальной игре с чемпионом ЦСКА принял олимпионик и кавалер всех наград ЧМ Фредрик Стиллман, отвечающий за защитников. Шведа в бытность работы ассистентом главного тренера в «Адмирале» и «Торпедо» называли серым кардиналом, принимающим важные решения.

Под его руководством «сталевары» наколотили шесть шайб в сетку ЦСКА. В армейские ворота залетало буквально все. Правда, финский голкипер хозяев Юхо Олкинуора не давал умереть интриге и пускал «бабочки». Тем не менее «Магнитка» без Воробьева победила 6:4. Что будет дальше?

источник: «Советский спорт»
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