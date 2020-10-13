Кому без тренера жить хорошо? Обсуждаем успехи команд, лишившихся наставников

СКА, «Салават Юлаев», «Ак Барс», а с прошлого понедельника и московское «Динамо» вынуждены были переформатировать тренерские штабы. Во вторник к ним присоединился ХК «Сочи», уволив рулевого Александра Андриевского. Но как эти перемены у штурвала сопряжены с успехами клубов? «Советский спорт» попытался найти ответ на этот вопрос.

АППЕНДИЦИТ НА ЗДОРОВЬЕ

Перед утренней раскаткой в день матча с СКА у главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова подскочила температура. Всезнающий источник немедленно отреагировал новостью – бело-голубых возглавит их бывший капитан Алексей Кудашов. Клуб же официально сообщил, что у мэтра приступ аппендицита. Вечером Владимира Васильевича прооперировали в Санкт-Петербурге, вскоре он вернется в Москву и приступит к работе.

Когда говорят «аппендицит», я вспоминаю Владимира Юрзинова и Альберта Шестернева. Капитана хоккейного «Динамо» этот недуг оставил за бортом Инсбрука-1964 и лишил титула олимпийского чемпиона. Коварный приступ накрыл его буквально накануне вылета сборной на главный турнир четырехлетия. «Если б я знал, чем дело обернется, ни за что не позволил маме вызвать скорую», - сокрушался Юрзинов. А старшего тренера футбольного ЦСКА Шестернева (к слову, сильнейшего защитника в отечественной истории) лег под нож в июле 1983, когда его команду лихорадило. Лишившись наставника, московские армейцы разгромили киевское «Динамо» 4:1. Приглашенный на стадион «Динамо» президент ФИФА Жоао Авеланж стоя аплодировал капитану красно-синих Александру Тарханову, оформившему дубль. После возвращения Шестернева его команда финишировала за упокой, скатившись на 12-е место.

Вот и хоккеисты «Динамо» без перенесшего операцию аппендицита главного тренера сумели победить принципиального соперника – СКА 4:3. Отличились те, от кого ничего хорошего уже не ждали – Дмитрий Кагарлицкий и Артем Волков. Теперь «Динамо» жаждет реванша в дерби с ЦСКА. Напомним, в прошлый четверг с Крикуновым бело-голубые уступили армейцам 0:2, так и не распечатав ворота своего бывшего одноклубника Александра Шарыченкова.

БРАГИН ВЕРНУЛСЯ, НО ДО ЛАВКИ НЕ ДОБРАЛСЯ

А главного тренера СКА и по совместительству сборной России Валерия Брагина вывел из игры коварный COVID. В его отсутствие питерскими армейцами руководили Андрей Козырев и вице-президент клуба Роман Ротенберг. Они показали с дюжину новичков КХЛ, на равных сражались с «Ак Барсом», победили «Сибирь», «Амур» и «Сочи». Однако в четырех последних матчах потерпели три поражения. Устал бессменно защищающий ворота новичок команды Михаил Бердин, пока не вышли на свой привычно высокий уровень лидеры – Владимир Ткачев, Антон Бурдасов и Линден Вей, а вернувшиеся из-за океана Яков Тренин, Владислав Каменев и Дмитрий Завгородний адаптируются в КХЛ.