На Сергачева нет денег, на Ковальчука нет спроса

У «Флориды» свободны почти 12 миллионов долларов. Однако в клубе после огромных предыдущих расходов прежнего генменеджера Дейла Тэллона, похоже, установили свой потолок зарплат в районе 75 млн. «Пантеры» пригласили уже пятерых форвардов, в том числе матерого Патрика Хернквиста из «Питтсбурга». Завис на рынке и другой ведущий нападающий южан Майк Хоффман – 5,187 млн в минувшем сезоне. «Флорида» склоняется продлить отношения с Дадоновым, но примерно на тех же условиях.

Судя по всему, нашему самому дорогому свободному агенту придется менять клуб и соглашаться на солидное снижение гонорара. Под потолком зарплат «Виннипега» места не осталось. К тому же с 7 октября подписаны сразу четыре защитника – все с односторонними контрактами. Так что, линия обороны «Джетс» укомплектована. Где окажется Куликов, большой вопрос. Но больше трех миллионов в год ему вряд ли где-то дадут.

Илья – смелый парень. Не согласился с квалификационным предложением «Торонто» и подал в арбитраж. Но откуда «листьям» найти для Михеева желаемые миллион+, если уже сейчас под потолком зарплат и 500 тысяч не осталось? «Лифс» подписали куда более опытных Джейсона Спеццу и Тревиса Бойда за 700 тысяч, Джимми Веси – за 900, Уэйна Симмондса – за 1,5 млн. В команде на контрактах уже 12 форвардов. Решение суда «Торонто» выполнять не обязан и может просто отказаться от услуг россиянина.

ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ

$925 тыс

$67,875 млн

Коламбус, защитник, 24 года

За Владислава можно не беспокоиться. «Колумбы» давно объявили, что заинтересованы в россиянине вдолгую. Осталось договориться о сумме и сроке нового договора, тем более свободных денег у «мундиров» навалом. Исходя из клубной иерархии, где никто не зарабатывает даже шести миллионов, а у основных защитников Сета Джонса – 5,4 млн, Зака Веренски – 5 млн, Гавриков вправе рассчитывать на контракт-мостик в районе 3,5 млн долларов.

МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ

$894 тыс

$78,604 млн

Тампа, защитник, 22 года

Второй после Виктора Хедмана защитник чемпионов, конечно, нужен «молниям». По сути это будущее «Тампы». Но прежний генменеджер Стив Айзерман в погоне за Кубком Стэнли загнал клуб в ловушку потолка зарплат. Мало того, что большинство игроков на жирных окладах, у многих еще и запрет на обмен. «Лайтнинг» выставили на драфт отказов нападающего Тайлера Джонсона. Однако всех отпугнули его 5 млн до 2024 года. А ведь, кроме Сергачева, «Тампа» хочет сохранить еще двух ограниченно свободных агентов - 23-летнего защитника Эрика Чернака и 23-летнего центра Энтони Сирелли. Михаил заслужил контракт порядка 4 – 5 млн долларов, но где их взять?

ДЕНИС ГУРЬЯНОВ

$894 тыс

$74,842 млн

Даллас, нападающий, 23 года

Наверняка Денис останется в «Далласе» - все-таки лучший снайпер команды в регулярке. Опять же вопрос строго в цене, которую пандемия радикально снизила по всей лиге. Центрфорвард с пятилетним стажем в НХЛ Радек Факса на днях подписался со «звездами» на пять лет за 3,25 млн за сезон. Это и есть ориентир для Гурьянова, равно как для его финского ровесника Роопе Хинтца – по 3 млн годовых, и «Старз» вписываются в потолок зарплат.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

$864 тыс

$78,604 млн

Тампа, нападающий, 22 года

Тупиковая ситуация для сенсационного чемпиона, дебютировавшего в Кубке Стэнли в заключительном матче финала. Александру остается ждать, когда «Тампа» разберется с Сергачевым, Чернаком, Сирелли. Только потом очередь дойдет до него.

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВ

$792,5 тыс

$63,396 млн

Рейнджерс, вратарь, 24 года

Александр, как и Михеев, решил покачать права в арбитраже. Но он-то точно останется на Бродвее, после того как ньюйоркцы выкупили контракт шведского ветерана Лундквиста. В прошлом году тот же путь избрал другой «рейнджер» – нападающий Павел Бучневич. Однако до суда дело не дошло. Стороны согласились на двухлетний договор на 6,5 млн. То есть россиянин поднял оклад более чем в три раза. Вероятно, и Георгиев рассчитывает на подобную прибавку – 2 млн в год в принципе реальны.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

$700 тыс

$81,725 млн

Вашингтон, нападающий, 37 лет

Экс-капитан «Миннесоты» Микко Койву, ровесник Ильи, в выходные заключил однолетний контракт с «Коламбусом» на 1,5 млн долларов. Однако после провала в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» Ковальчуку придется ориентироваться на цифры другого 37-летнего нападающего - Джейсона Спеццы, продлившего на сезон договор с «Торонто» за 700 тысяч. Впрочем, для героя Квебека-2008 и Берна-2009 сейчас любая сумма подойдет – главное остаться в НХЛ. Хотя «Лос-Анджелес» в прошлом декабре и выкупил его трехлетний контракт, «короли» заплатили россиянину за два года более 14 млн долларов.