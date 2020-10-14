На Сергачева нет денег, на Ковальчука нет спроса

ДМИТРИЙ КУЛИКОВ
$4,333 млн (здесь и далее - Зарплата в сезоне-2019/20)
$81,473 млн (Текущая платежка клуба ($81,5 млн – максимум)
Виннипег, защитник, 29 лет
Судя по всему, нашему самому дорогому свободному агенту придется менять клуб и соглашаться на солидное снижение гонорара. Под потолком зарплат «Виннипега» места не осталось. К тому же с 7 октября подписаны сразу четыре защитника – все с односторонними контрактами. Так что, линия обороны «Джетс» укомплектована. Где окажется Куликов, большой вопрос. Но больше трех миллионов в год ему вряд ли где-то дадут.
ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ
$4 млн
$69,936 млн
Флорида, нападающий, 31 год
У «Флориды» свободны почти 12 миллионов долларов. Однако в клубе после огромных предыдущих расходов прежнего генменеджера Дейла Тэллона, похоже, установили свой потолок зарплат в районе 75 млн. «Пантеры» пригласили уже пятерых форвардов, в том числе матерого Патрика Хернквиста из «Питтсбурга». Завис на рынке и другой ведущий нападающий южан Майк Хоффман – 5,187 млн в минувшем сезоне. «Флорида» склоняется продлить отношения с Дадоновым, но примерно на тех же условиях.
ИЛЬЯ МИХЕЕВ
$925 тыс
$81,094 млн
Торонто, нападающий, 25 лет
Илья – смелый парень. Не согласился с квалификационным предложением «Торонто» и подал в арбитраж. Но откуда «листьям» найти для Михеева желаемые миллион+, если уже сейчас под потолком зарплат и 500 тысяч не осталось? «Лифс» подписали куда более опытных Джейсона Спеццу и Тревиса Бойда за 700 тысяч, Джимми Веси – за 900, Уэйна Симмондса – за 1,5 млн. В команде на контрактах уже 12 форвардов. Решение суда «Торонто» выполнять не обязан и может просто отказаться от услуг россиянина.
ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ
$925 тыс
$67,875 млн
Коламбус, защитник, 24 года
За Владислава можно не беспокоиться. «Колумбы» давно объявили, что заинтересованы в россиянине вдолгую. Осталось договориться о сумме и сроке нового договора, тем более свободных денег у «мундиров» навалом. Исходя из клубной иерархии, где никто не зарабатывает даже шести миллионов, а у основных защитников Сета Джонса – 5,4 млн, Зака Веренски – 5 млн, Гавриков вправе рассчитывать на контракт-мостик в районе 3,5 млн долларов.
МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ
$894 тыс
$78,604 млн
Тампа, защитник, 22 года
Второй после Виктора Хедмана защитник чемпионов, конечно, нужен «молниям». По сути это будущее «Тампы». Но прежний генменеджер Стив Айзерман в погоне за Кубком Стэнли загнал клуб в ловушку потолка зарплат. Мало того, что большинство игроков на жирных окладах, у многих еще и запрет на обмен. «Лайтнинг» выставили на драфт отказов нападающего Тайлера Джонсона. Однако всех отпугнули его 5 млн до 2024 года. А ведь, кроме Сергачева, «Тампа» хочет сохранить еще двух ограниченно свободных агентов - 23-летнего защитника Эрика Чернака и 23-летнего центра Энтони Сирелли. Михаил заслужил контракт порядка 4 – 5 млн долларов, но где их взять?
ДЕНИС ГУРЬЯНОВ
$894 тыс
$74,842 млн
Даллас, нападающий, 23 года
Наверняка Денис останется в «Далласе» - все-таки лучший снайпер команды в регулярке. Опять же вопрос строго в цене, которую пандемия радикально снизила по всей лиге. Центрфорвард с пятилетним стажем в НХЛ Радек Факса на днях подписался со «звездами» на пять лет за 3,25 млн за сезон. Это и есть ориентир для Гурьянова, равно как для его финского ровесника Роопе Хинтца – по 3 млн годовых, и «Старз» вписываются в потолок зарплат.
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
$864 тыс
$78,604 млн
Тампа, нападающий, 22 года
Тупиковая ситуация для сенсационного чемпиона, дебютировавшего в Кубке Стэнли в заключительном матче финала. Александру остается ждать, когда «Тампа» разберется с Сергачевым, Чернаком, Сирелли. Только потом очередь дойдет до него.
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВ
$792,5 тыс
$63,396 млн
Рейнджерс, вратарь, 24 года
Александр, как и Михеев, решил покачать права в арбитраже. Но он-то точно останется на Бродвее, после того как ньюйоркцы выкупили контракт шведского ветерана Лундквиста. В прошлом году тот же путь избрал другой «рейнджер» – нападающий Павел Бучневич. Однако до суда дело не дошло. Стороны согласились на двухлетний договор на 6,5 млн. То есть россиянин поднял оклад более чем в три раза. Вероятно, и Георгиев рассчитывает на подобную прибавку – 2 млн в год в принципе реальны.
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК
$700 тыс
$81,725 млн
Вашингтон, нападающий, 37 лет
Экс-капитан «Миннесоты» Микко Койву, ровесник Ильи, в выходные заключил однолетний контракт с «Коламбусом» на 1,5 млн долларов. Однако после провала в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» Ковальчуку придется ориентироваться на цифры другого 37-летнего нападающего - Джейсона Спеццы, продлившего на сезон договор с «Торонто» за 700 тысяч. Впрочем, для героя Квебека-2008 и Берна-2009 сейчас любая сумма подойдет – главное остаться в НХЛ. Хотя «Лос-Анджелес» в прошлом декабре и выкупил его трехлетний контракт, «короли» заплатили россиянину за два года более 14 млн долларов.