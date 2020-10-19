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В НХЛ 100+ хитов за матч, в игре лидеров КХЛ – 10. «Дело Панина» силовые приемы в России обнуляет
19 октября 20:00
автор: Виталий Славин

В НХЛ 100+ хитов за матч, в игре лидеров КХЛ – 10. «Дело Панина» силовые приемы в России обнуляет

Давеча я пожурил армейских олигархов за мягкотелость, когда ЦСКА и СКА первое в сезоне свидание отметили аж десятью хитами.

Как выяснилось, не очень-то они и виноваты. Просто в КХЛ силовая борьба по сути запрещена. Панин не даст соврать.

В это трудно поверить, но напомню: в стыке двух столиц москвичи забросили больше шайб – 3, чем сделали силовых приемов – 1?! На что петербуржцы ответили девятью хитами. Причем пять пришлись на недавних энхаэловцев Тренина и Каменева. Руки помнят!

Однако, если разобраться, все закономерно. ЦСКА – команда тренерская, дисциплинированная. Игоря Никитина игроки слушаются беспрекословно, а что свистеть будут все, судьи показали уже на 2-й минуте, когда удалили Шалунова за легкую задержку руками в средней зоне Бурдасова. Дальше – больше. На 17-й минуте Тимкин сбоку у борта въезжает в Попова, а бойца СКА сзади в свою очередь профилактически прессует Науменков. Но на скамью штрафников едет один москвич, что тут же оборачивается пропущенной шайбой – 1:1.

Разумеется, тренер ЦСКА дал указание – хитовать аккуратнее. Однако в конце второго периода Карнаухов в зоне атаки отважился завершить силовой прием на Хафизуллине, когда тот уже избавился от шайбы. И что? Милости просим в штрафной бокс!

Неудивительно, что после стартовой трети красно-синие не совершили ни одного физического контакта?! По крайней мере в официальном протоколе – два нуля.

В итоге жалкие 10 силовых приемов на две команды, которые, казалось бы, должны были рубиться в кровь.

Для сравнения беру первый попавшийся матч из Кубка Стэнли-2020: «Айлендерс» - «Тампа» - 1:2 и 102 хита. Или «Тампа» - «Даллас» - 1:4 и 106 хитов. Или «Вегас» - «Даллас» - 0:1 и 96 хитов.

Так чему удивляться, что игроки КХЛ неконкурентоспособны на более или менее серьезном уровне типа чемпионата мира, а на Олимпиаде-2018 в финале с немцами из домашней лиги спаслись от вселенского позора только благодаря чуду от Никиты Гусева!

Зафиксировало балет в КХЛ де-юре сегодняшнее решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. За чистейший силовой прием на омиче Шумакове чиновники постфактум наказали защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина матч-штрафом за атаку в голову, дисквалифицировали на игру и наложили денежный штраф (по регламенту – от 100 до 300 тысяч рублей).

Но что там было? На видео на сайте КХЛ все прекрасно можно проследить.

Шумаков подобрал шайбу у своих ворот, набрал максимальную скорость рывком через все поле, легко по дуге обежал Ларсена и уже выкатывал на пятак уфимцев. И что? Панин должен был открыть ему зеленую улицу к своим воротам? Нет, конечно! Капитан юлаевцев мгновенно переключился на нападающего «Авангарда», сделал одно движение коньками и, не подпрыгивая, не выставляя руки или локоть, банально корпусом закрыл противнику путь на пятак. То есть сделал то, что обязан сделать любой защитник.

Разве Панин виноват, что Шумаков его не видел и ударился лбом об стену? А должен был видеть, ибо, как наставлял Анатолий Тарасов, в любой ситуации хоккеист должен быть готов передать привет блондинке на пятом ряду.

Это аксиома. Контролировать все, что происходит по крайней мере на траектории твоего движения.

Так за что распяли Панина! За то, что попал в голову Шумакову? А куда он еще мог попасть, если омич наклонился! Что, защитнику следовало вообще не трогать соперника и уклониться от столкновения?

Ну тогда, КХЛ и ИИХФ, отмените силовую борьбу напрочь!

источник: «Советский спорт»
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