В НХЛ 100+ хитов за матч, в игре лидеров КХЛ – 10. «Дело Панина» силовые приемы в России обнуляет

Как выяснилось, не очень-то они и виноваты. Просто в КХЛ силовая борьба по сути запрещена. Панин не даст соврать.

В это трудно поверить, но напомню: в стыке двух столиц москвичи забросили больше шайб – 3, чем сделали силовых приемов – 1?! На что петербуржцы ответили девятью хитами. Причем пять пришлись на недавних энхаэловцев Тренина и Каменева. Руки помнят!

Однако, если разобраться, все закономерно. ЦСКА – команда тренерская, дисциплинированная. Игоря Никитина игроки слушаются беспрекословно, а что свистеть будут все, судьи показали уже на 2-й минуте, когда удалили Шалунова за легкую задержку руками в средней зоне Бурдасова. Дальше – больше. На 17-й минуте Тимкин сбоку у борта въезжает в Попова, а бойца СКА сзади в свою очередь профилактически прессует Науменков. Но на скамью штрафников едет один москвич, что тут же оборачивается пропущенной шайбой – 1:1.

Разумеется, тренер ЦСКА дал указание – хитовать аккуратнее. Однако в конце второго периода Карнаухов в зоне атаки отважился завершить силовой прием на Хафизуллине, когда тот уже избавился от шайбы. И что? Милости просим в штрафной бокс!

Неудивительно, что после стартовой трети красно-синие не совершили ни одного физического контакта?! По крайней мере в официальном протоколе – два нуля.