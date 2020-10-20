Чем Михеев хуже канадца Симмондса с его полуторамиллионной зарплатой? Резоны форварда

За «Торонто» мы порассуждали здесь. Теперь поговорим о доводах игрока.

Интересы Михеева в НХЛ представляет всем хорошо известный Дэн Мильштейн, выбивший у «Тампы» для Никиты Кучерова и Андрея Василевского по 76 млн долларов. Вот как он прокомментировал поход в арбитраж:

- Это бизнес. За последние три года в системе «Торонто» выступало 12 моих игроков. Я работаю на своих клиентов, а не на команду «Мейпл Лифс». Нам сделали предложение. Мы его не приняли. Я позвонил генменеджеру Дубасу и предупредил, что мы идем в суд. Так принято в Северной Америке. В отличие от других стран, тут нет никаких обид. Чисто рабочий момент. Думаю, мы найдем общий язык. Илье нравится в «Торонто», а клубу нравится Михеев. Просто мы не согласились с финансовой стороной контракта, не более того.

Как выяснилось, проблема не только в деньгах, но и в сроке.

Понятно, что 2,7 миллиона россиянину в «Торонто» не дадут. Это обыкновенные торги как на рынке. Сторона игрока закинула удочку и выжидает. В надежде, что клуб изменит позицию, а тогда на уступки может согласиться и игрок. Если же до консенсуса так и не дойдет, точку поставит независимый арбитр.