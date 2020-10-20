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Чем Михеев хуже канадца Симмондса с его полуторамиллионной зарплатой? Резоны форварда
20 октября 14:59
автор: Виталий Славин

Чем Михеев хуже канадца Симмондса с его полуторамиллионной зарплатой? Резоны форварда

Завтра в арбитраже НХЛ заслушают дело Ильи Михеева.

За «Торонто» мы порассуждали здесь. Теперь поговорим о доводах игрока.

Интересы Михеева в НХЛ представляет всем хорошо известный Дэн Мильштейн, выбивший у «Тампы» для Никиты Кучерова и Андрея Василевского по 76 млн долларов. Вот как он прокомментировал поход в арбитраж:

- Это бизнес. За последние три года в системе «Торонто» выступало 12 моих игроков. Я работаю на своих клиентов, а не на команду «Мейпл Лифс». Нам сделали предложение. Мы его не приняли. Я позвонил генменеджеру Дубасу и предупредил, что мы идем в суд. Так принято в Северной Америке. В отличие от других стран, тут нет никаких обид. Чисто рабочий момент. Думаю, мы найдем общий язык. Илье нравится в «Торонто», а клубу нравится Михеев. Просто мы не согласились с финансовой стороной контракта, не более того.

Как выяснилось, проблема не только в деньгах, но и в сроке.

Понятно, что 2,7 миллиона россиянину в «Торонто» не дадут. Это обыкновенные торги как на рынке. Сторона игрока закинула удочку и выжидает. В надежде, что клуб изменит позицию, а тогда на уступки может согласиться и игрок. Если же до консенсуса так и не дойдет, точку поставит независимый арбитр.

Откуда взялись эти почти три миллиона? В НХЛ все познается в сравнении. Именно исходя из этих соображений, будет вынесен вердикт и в суде.

Что мы видим в списке нападающих «листьев»? Давно едущий с ярмарки 32-летний Уэйн Симмондс, от которого в минувшем сезоне избавились в «Нью-Джерси», а затем в «Баффало», выгрыз у «Торонто» полтора миллиона и запрет на обмен. При этом канадец те же 8 голов забил в 68 матчах при жуткой полезности «минус 21». Спрашивается, с какой стати Михеев должен получать меньше? Наоборот, при таком раскладе Мильштейн как раз вправе требовать более двух миллионов.

С другой стороны, у 28-летнего Зака Хаймана остался последний год четырехлетнего контракта, по которому форвард заработает 2,25 млн. Канадец в «Торонто» с 2015 года и два сезона забрасывает по 21 шайбе: в позапрошлом чемпионате – в 71 игре, в прошлом – в 51. Это и есть ориентир на противоположном полюсе. Более двух миллионов, при всем уважении, Илья никак не может получать.

Итожим. Если дело все-таки дойдет до суда, арбитр назначит зарплату россиянину в границах 1,5 – 1,8 млн долларов. Клуб и игрок ударят по рукам и заключат контракт на два года.

Михеев хочет 2,7 миллиона долларов за год. «Торонто» дает два, но за пару сезонов. Резоны клуба

источник: «Советский спорт»
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