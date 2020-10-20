«Спартак», позови Ковальчука! Москвичи проиграли в Ярославле

«НА КОВИ НЕТ ДЕНЕГ»

Нападающий Илья Ковальчук ищет клуб. В номере за понедельник «Советский спорт» рассказал о вариантах трудоустройства за океаном. В тот же день пошел гулять по сайтам-порталам слух: Кови собирается играть за «Спартак» до открытия тренировочных лагерей в НХЛ, пока не получит устраивающее его предложение из сильнейшей лиги мира.

- У нас нет на Ковальчука денег, - мгновенно отреагировал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов, недавно отпраздновавший 50-летний юбилей.

- Сейчас Ковальчук в Америке с семьей, варианты трудоустройства в России пока не рассматривает, - отозвалась на слух сторона 37-летнего игрока.

Если хоккеист нужен клубу – деньги для него найдутся. Тем более что Кови вряд ли получит за океаном контракт долее 700-800 тысяч долларов, а после вычета налогов почти вдвое меньше. В КХЛ он вполне может рассчитывать на 25-30 млн рублей. Это не те деньги, которые невозможно найти. Тем более «Спартак» отнюдь не упирается в потолок зарплат. А недавно выставил на драфт отказов бронзового призера ЧМ-2016 Романа Любимова, правда, подписав защитника атакующего плана Никиту Пивцакина.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ ЦСКА

Так что еще смущает руководство красно-белых? Или их главного тренера Олега Знарка? Срок контракта - Кови нужен не до середины декабря, а на весь сезон? Однако ныне московской команде не до жиру. На повестке дня не высокие цели-материи, а банальная задача-минимум – попасть в плей-офф. Очки нужны позарез. Ни «Северсталь», ни «Витязь» путевку сами не отдадут, ее придется выгрызать. Посему теперь каждый матч для «Спартака» превращается в кубковый, решающий. Ковальчук же обладает врожденным талантом забивать голы.