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«Спартак», позови Ковальчука! Москвичи проиграли в Ярославле
20 октября 21:55
автор: Владислав Домрачев

«Спартак», позови Ковальчука! Москвичи проиграли в Ярославле

Во вторник «Спартак» уступил в Ярославле (0:1Б). Шесть раз москвичи не преуспели в большинстве, ни разу не забили в серии буллитов. Будь в красно-белой форме Илья Ковальчук, ничего подобного нее случилось бы.

«НА КОВИ НЕТ ДЕНЕГ»

Нападающий Илья Ковальчук ищет клуб. В номере за понедельник «Советский спорт» рассказал о вариантах трудоустройства за океаном. В тот же день пошел гулять по сайтам-порталам слух: Кови собирается играть за «Спартак» до открытия тренировочных лагерей в НХЛ, пока не получит устраивающее его предложение из сильнейшей лиги мира.

- У нас нет на Ковальчука денег, - мгновенно отреагировал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов, недавно отпраздновавший 50-летний юбилей.

- Сейчас Ковальчук в Америке с семьей, варианты трудоустройства в России пока не рассматривает, - отозвалась на слух сторона 37-летнего игрока.

Если хоккеист нужен клубу – деньги для него найдутся. Тем более что Кови вряд ли получит за океаном контракт долее 700-800 тысяч долларов, а после вычета налогов почти вдвое меньше. В КХЛ он вполне может рассчитывать на 25-30 млн рублей. Это не те деньги, которые невозможно найти. Тем более «Спартак» отнюдь не упирается в потолок зарплат. А недавно выставил на драфт отказов бронзового призера ЧМ-2016 Романа Любимова, правда, подписав защитника атакующего плана Никиту Пивцакина.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ ЦСКА

Так что еще смущает руководство красно-белых? Или их главного тренера Олега Знарка? Срок контракта - Кови нужен не до середины декабря, а на весь сезон? Однако ныне московской команде не до жиру. На повестке дня не высокие цели-материи, а банальная задача-минимум – попасть в плей-офф. Очки нужны позарез. Ни «Северсталь», ни «Витязь» путевку сами не отдадут, ее придется выгрызать. Посему теперь каждый матч для «Спартака» превращается в кубковый, решающий. Ковальчук же обладает врожденным талантом забивать голы.

- У «Спартака» с большинством все в ажуре, процент реализации сумасшедший – 25, - предвкушаю возражения болельщиков.

Это так, но есть одно но. У «Спартака» шесть легионеров, и всякий раз Знарок ломает голову, кого оставить вне игры. В последнее время разыгрался вратарь Юлиус Гудачек, так что шестым лишним становится полевой игрок. Вчера в Ярославле это был защитник Эмиль Юсе. Без шведа померкла нива жизни красно-белых в большинстве. Герой прошлого сезона Яков Рылов, конечно, не может его заменить в бригаде легионеров. А молодые с дядькой-наставником Сергеем Широковым пока не созрели для эффективного розыгрыша лишнего. Тут бы и пригодился Кови на синей линии с его «пушкой», наводившей ужас на вратарей. Особенно на Илью Сорокина из ЦСКА. Никто чаще Ковальчука не огорчал московских армейцев.

БОЛЕЛЬЩИКИ КРАСНО БЕЛЫХ НЕ ДЕРЖАТ ЗЛА НА КОВИ

Спартаковское будущее в лице Максима Цыплакова, Ильи Талалуева, Егора Круженкова, Захара Шабловского, Михаила Котляревского, Руслана Новрузова, Александра Никишина рядом с живой легендой быстрее превратится из подмастерьев в мастеров.

Может, Знарок не хочет видеть Кови в своей команде? В это слабо верится. Два сезона они срабатывались в СКА, первый из которых был увенчан Кубком Гагарина. И не вина Ковальчука в поражении от ЦСКА в финале Запада 2018 года (2-4). Свой гол в шестом матче Илья забил, а волшебник Павел Дацюк не смог перебросить шайбу через вратарский щиток. А о Пхенчхане-2018 даже напоминать не надо. На Олимпиаде в Корее Кови признали самым ценным игроком.

Болельщики «Спартака» уже не держат обиды на своего блудного сына, который впервые обратил на себя внимание и попал на драфт НХЛ (под первым номером!) в красно-белой форме. Причем не в суперлиге, а в высшей (втором эшелоне чемпионата страны). Четырежды он возвращался на российский лед, но всякий раз не в «Спартак». В Сокольниках еще не стихло эхо от негодующего «у-у-у» московских фанатов в матче-разгроме СКА (6:1) в конце ноябре 2012-го, когда Кови касался шайбы.

Теперь «Спартак» принимает соперников не в допотопном дворце, а на современной «ЦСКА Арене».

Вряд ли Ковальчуку придется долго набирать форму. Талантливый игрок может сыграть с листа. Как Марио Лемье, Павел Дацюк или Сергей Мозякин. Будет красиво, если Кови на излете карьеры отблагодарит свой родной клуб.

Локомотив – Спартак – 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Красковский (реш. бул.)

источник: «Советский спорт»
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