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Амиров против чемпиона. Москва встречает героев Кубка «Карьяла»
12 ноября 07:10

Амиров против чемпиона. Москва встречает героев Кубка «Карьяла»

Сегодня в чемпионате КХЛ восемь матчей. Встреча «Металлург» – «Йокерит» отменена из-за вспышки коронавируса в команде из Хельсинки. Лига сообщит решение. Мы же в первую очередь следим за молодежью, выигравшей этап Евротура в столице Финляндии.

В Москву к злому ЦСКА приехал «Салават Юлаев» с нападающими Родионом Амировым, Данилом Башкировым, возможно, Данилом Алалыкиным и защитником Шакиром Мухамадуллиным. Интересно, сколько игрового времени получат эти парни? Уфимцы выйдут в сильнейшем составе. С финской чудо-тройкой Маркус Гранлунд – Саккари Маннинен – Тему Хартикайнен, которая в полном составе пропустила домашний матч с ЦСКА по медицинским причинам. В той игре армейцы хозяйничали на льду (4:2), к тому же юлаевцев не выручил вратарь Александр Скрынник. Сегодня на посту номер один мы наверняка увидим лучшего вратаря позапрошлого сезона, обладателя приза зрительских симпатий сезона прошлого Юху Метсолу.

А в прошлом сезоне «Салават» одержал победы над действующим обладателем Кубка Гагарина в обоих матчах (5:2, 4:2). Красно-синие выйдут на лед после двух подряд поражений в дерби (от «Динамо» и «Спартака»). Уфимцы во вторник отдыхали и готовились к турне.

Кстати, в системе ЦСКА есть свежеиспеченный победители Кубка «Карьяла» - защитник Даниил Чайка, форварды Егор Афанасьев и Тахир Мингачев. Первые двое отметились голами. А главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов похвалил 18-летнего Чайку за высокий хоккейный интеллект, упомянув и об ошибках в обороне. Начинать атаки пасом через центр своей зоны – такое в ЦСКА не потерпят. Поэтому вряд ли мы увидим высокого защитника-юниора в чемпионской команде. Ему нужно опериться, заматереть, оббиться.

В последнем дерби со «Спартаком» Афанасьев полировал лавку, ждал шанса, но не дождался.

У СКА в Хельсинки 3:26 провел на льду центрфорвард Марат Хуснутдинов, в запасе остался вратарь Ярослав Аскаров. А капитан сборной на Кубке «Карьяла» Василий Подколзин в заявку не попал. Ждем их в Подольске. Как и нападающего-новичка питерцев Максима Грошева, перешедшего из «Нефтехимика», а также форварда «Витязя» Захара Бардакова, который в матче с московским «Динамо» разделил участь армейца Афанасьева.

Увы, матч в Подмосковье соперников одной системы увидят только телезрители канала КХЛ, да и то в записи (22.40 мск).

Особняком стоит встреча в Ярославле «Локомотив» – «Автомобилист». Павел Дацюк продолжает восстанавливаться от перелома пальцев ног. Хозяева постараются взять реванш за поражение 28 октября в Екатеринбурге (0:1 ОТ), которое прервало триумфальное шествие железнодорожников по регулярному чемпионату. Напомним, по потерянным очкам именно «Локомотив» лидирует в Западной конференции. Нельзя исключать смену декораций сегодня вечером.

Сегодня встречаются:

17.00* «Трактор» – «Ак Барс» КХЛ ТВ

19.00 «Нефтехимик» – «Барыс»

19.00 «Торпедо»«Куньлунь Ред Стар»

19.30 «Локомотив»«Автомобилист» КХЛ ТВ

19.30 «Витязь» – СКА КХЛ ТВ (22.40)

19.30 «Динамо» (Москва) – «Северсталь»

19.30 ЦСКА – «Салават Юлаев» КХЛ HD

20.30 «Динамо (Рига) – ХК «Сочи» КХЛ HD (22.25)

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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