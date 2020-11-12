Амиров против чемпиона. Москва встречает героев Кубка «Карьяла»

В Москву к злому ЦСКА приехал «Салават Юлаев» с нападающими Родионом Амировым, Данилом Башкировым, возможно, Данилом Алалыкиным и защитником Шакиром Мухамадуллиным. Интересно, сколько игрового времени получат эти парни? Уфимцы выйдут в сильнейшем составе. С финской чудо-тройкой Маркус Гранлунд – Саккари Маннинен – Тему Хартикайнен, которая в полном составе пропустила домашний матч с ЦСКА по медицинским причинам. В той игре армейцы хозяйничали на льду (4:2), к тому же юлаевцев не выручил вратарь Александр Скрынник. Сегодня на посту номер один мы наверняка увидим лучшего вратаря позапрошлого сезона, обладателя приза зрительских симпатий сезона прошлого Юху Метсолу.
А в прошлом сезоне «Салават» одержал победы над действующим обладателем Кубка Гагарина в обоих матчах (5:2, 4:2). Красно-синие выйдут на лед после двух подряд поражений в дерби (от «Динамо» и «Спартака»). Уфимцы во вторник отдыхали и готовились к турне.
Кстати, в системе ЦСКА есть свежеиспеченный победители Кубка «Карьяла» - защитник Даниил Чайка, форварды Егор Афанасьев и Тахир Мингачев. Первые двое отметились голами. А главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов похвалил 18-летнего Чайку за высокий хоккейный интеллект, упомянув и об ошибках в обороне. Начинать атаки пасом через центр своей зоны – такое в ЦСКА не потерпят. Поэтому вряд ли мы увидим высокого защитника-юниора в чемпионской команде. Ему нужно опериться, заматереть, оббиться.
В последнем дерби со «Спартаком» Афанасьев полировал лавку, ждал шанса, но не дождался.
У СКА в Хельсинки 3:26 провел на льду центрфорвард Марат Хуснутдинов, в запасе остался вратарь Ярослав Аскаров. А капитан сборной на Кубке «Карьяла» Василий Подколзин в заявку не попал. Ждем их в Подольске. Как и нападающего-новичка питерцев Максима Грошева, перешедшего из «Нефтехимика», а также форварда «Витязя» Захара Бардакова, который в матче с московским «Динамо» разделил участь армейца Афанасьева.
Увы, матч в Подмосковье соперников одной системы увидят только телезрители канала КХЛ, да и то в записи (22.40 мск).
Особняком стоит встреча в Ярославле «Локомотив» – «Автомобилист». Павел Дацюк продолжает восстанавливаться от перелома пальцев ног. Хозяева постараются взять реванш за поражение 28 октября в Екатеринбурге (0:1 ОТ), которое прервало триумфальное шествие железнодорожников по регулярному чемпионату. Напомним, по потерянным очкам именно «Локомотив» лидирует в Западной конференции. Нельзя исключать смену декораций сегодня вечером.
Сегодня встречаются:
17.00* «Трактор» – «Ак Барс» КХЛ ТВ
19.00 «Нефтехимик» – «Барыс»
19.00 «Торпедо» – «Куньлунь Ред Стар»
19.30 «Локомотив» – «Автомобилист» КХЛ ТВ
19.30 «Витязь» – СКА КХЛ ТВ (22.40)
19.30 «Динамо» (Москва) – «Северсталь»
19.30 ЦСКА – «Салават Юлаев» КХЛ HD
20.30 «Динамо (Рига) – ХК «Сочи» КХЛ HD (22.25)
*Время московское.