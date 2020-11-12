Почему самый талантливый защитник поколения ходит на футбол, а не готовится к сезону в «Тампе»?

Такой паузы после открытия трансферного рынка еще не было. За судьбу обладателей Кубка Стэнли-2020 Михаила Сергачева и Александра Волкова все более тревожно!

Лига продолжит играть без зрителей. По крайней мере Беттман никак не обозначил хотя бы процент от максимальной вместимости, с которого клубы смогут начать запускать на трибуны зрителей. Ясно, что полностью дворцы раскроют двери только после массовой вакцинации населения США и Канады. Хорошо, если это произойдет хотя бы через год.

Еще страшнее то, что большинство команд так и не сыграют на своем льду! Этой чести удостоятся лишь организаторы пузырей. Как Эдмонтон и Торонто при проведении Кубка Стэнли-2020. А это значит, что клубы не просто ничего не заработают на болельщиках и сопутствующих продажах в день матча, но и не выполнят обязательства перед титульным спонсором стадиона, который заплатил миллионы долларов за право назвать своим именем арену.

Как ранее признался Беттман, смету НХЛ наполовину формируют зрители. Вот потому хозяева клубов и оцепенели разом, судорожно сводя вероятный дебит с кредитом второго пандемийного аврала. Вот потому несколько биг боссов прямо предложили Беттману отменить сезон.

ТЕЙВЗУ ПОВЕЗЛО…

Вот потому «Тампа» никак не может переподписать трех своих бесценных ограниченно свободных агентов – 22-летнего защитника Михаила Сергачева, 22-летнего канадского центра Энтони Сирелли и 23-летнего словацкого защитника-бугая Эрика Чернака. Плюс еще томится без контракта 22-летний форвард Александр Волков.

По совести и заслугам тут и десяти миллионов долларов не хватит. А у «Лайтнинг» под потолком зарплат даже трех миллионов свободных баксов нет. Необходимо кого-то менять. Однако на рынке нет спроса. Вообще никакого! Он попросту умер.

Достаточно сказать, что последний трейд в лиге состоялся аж 12 октября! Но там была любопытная история. Защитник Девон Тейвз, недовольный предложением «Айлендерс», вздумал обратиться в арбитраж. Лу Ламорелло в таких ситуациях церемониться не привык: сразу спихнул строптивца в «Колорадо» в обмен на пару выборов в драфте. «Лавины» тут же подмахнули канадцу шикарный четырехлетний контракт на 16,4 млн долларов.

Но это, считайте, исключение.

Мало того, что большинство команд из-за пустых трибун недосчитаются порядка 50 процентов доходов. «Аризона», «Ванкувер», «Сент-Луис», «Торонто», «Вашингтон», «Вегас», «Анахайм», «Виннипег», «Эдмонтон» уже пробили потолок зарплат. У «Далласа», «Монреаля», «Каролины», «Калгари», «Питтсбурга», «Колорадо», «Сан-Хосе», «Миннесоты», «Тампы», «Баффало», «Айлендерс» даже четырех миллионов свободных не осталось.

…А БАРЗАЛУ - НЕТ

Получается, из 31 команды лиги 20 (!) сидят почти с пустыми карманами. На Сергачева, который после великолепного чемпионского сезона менее пяти миллионов не стоит, у них элементарно нет денег. А те, что в загашнике еще что-то имеют, установили собственный предел на гонорары в условиях пандемийного форс-мажора.

Потому главная вишенка рынка ограниченно свободных агентов 23-летний центрфорвард Метью Барзал до сих пор на вольных хлебах. Наверное, канадская ракета рассчитывает на 6 – 7 млн долларов в год. Не исключаю, что Ламорелло давно их бы дал. Если бы платежка позволяла!

В самое тяжелое положение угодила все-таки «Тампа». Среди 37 все еще неподписанных крепостных – шестеро принадлежат «молниям»! У тех же «Айлендерс» безработным остался один Барзал, у «Коламбуса» - центр Пьер-Люк Дюбуа, у «Чикаго» - центр Дилан Стром, у «Нью-Джерси» - нападающий Еспер Братт и так далее. При этом «Ванкувер», «Торонто», «Эдмонтон», «Даллас», «Питтсбург», «Сан-Хосе», «Рейнджерс» заявку на будущий сезон закрыли полностью.

Вот потому сейчас и крайне тревожно за Сергачева. Михаил мне чем-то напоминает одновременно Валерия Васильева и Вячеслава Фетисова. Хотя почему – чем-то? Бесстрашием, спортивной наглостью, но и ответственностью, умением вовремя подключиться к атаке и мастерски ее завершить.

Столь многообещающих защитников в ХХI веке у нас еще не было. Но вместо того, чтобы целенаправленно готовиться к сезону, а главное – знать, где и когда его начнешь, Сергачев убивает время на дешевых тусовках и нашем горемычном футболе.

Говорят, давеча его запеленговали на матче «Динамо» - «Локомотив»…