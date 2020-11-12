ЦСКА показал Чайку, «Салават» спрятал Амирова, Подколзин и Аскаров деклассировали «Витязь»

Молодым везде у нас дорога! Герои Кубка «Карьяла» в фокусе всеобщего внимания. Защитнику «Салавата Юлаева» Шакиру Мухамадуллину на официальном сайте КХЛ посвятили целый очерк с заголовком «Уфимский вундеркинд. История успеха». Не рано ли? Об успехе можно будет говорить после МЧМ-2021 в «пузыре» Эдмонтона, куда 18-летний юлаевец, верится, поедет.
Увы, его форварда-одноклубника Родиона Амирова на «ЦСКА-Арене» болельщики не увидели, лучший снайпер финского турнира (забивал в каждом из трех матчей) в заявку не попал. Как и Данил Алалыкин. Его 19-летний тезка центрфорвард Башкиров выходил, но редко.
Зато ЦСКА впервые показал 18-летнего защитника Даниила Чайку. Его похвалил после Кубка «Карьяла» сам Игорь Ларионов, и.о. главного тренера на турнире в Хельсинки. Профессор отметил высокий хоккейный интеллект защитника, который в Финляндии выходил в бригаде большинства и даже гол забил хозяевам расчетливым броском с кистей.
Разумеется, ждать от него подвигов в матче против мастеровитого «Салавата Юлаева» было наивно, но 5 смен он сыграл. В последнем дерби со «Спартаком» форвард-гренадер Егор Афанасьев так и не появился на льду, полируя лавку. А вот Чайка вышел уже в первом периоде и даже прицелился по воротам от синей линии. Шайба до вратаря Юхи Метсолы не долетела.
За четыре секунды до перерыва получил статус «играл» вице-чемпион мира среди молодежи Максим Соркин. Он отправился в штрафной бокс вместо удаленного до конца игры за удар в голову форварда Павла Карнаухова. Сокрушил армеец защитника Александра Алексеева из системы «Вашингтона», после чего принял вызов уфимского гренадерам Алексея Семенова. Кулаки соперники берегли, решили провести борцовский поединок.
В последнее время Карнаухов все чаще выходит из берегов, оставляя команду в меньшинстве. «Спартак» за это наказал голом и вернулся в игру. Уфимцы после перерыва тоже реализовали большинство, но гол Александра Кадейкина отменили после тренерского запроса хозяев. Оказалось, он успел подбить конек вратаря Александра Шарыченкова и повалить его на лед. Этим славился легенда Борис Михайлов, даже канадцев не щадил. Делал это лучший советский бомбардир ювелирно, незаметно для судей.
Столь же решительно копал на пятачке участник ЧМ-2018 Максим Мамин, оформивший дубль. Дважды гости сравнивали счет, но решающее слово сказал экс-уфимец Антон Слепышев, забив гол-красавец фирменным кистевым броском из обводки.
А в Подольске вдалеке от глаз болельщиков отличились вратарь Ярослав Аскаров и капитан сборной на «Карьяла» Василий Подколзин «похоронили» «Витязь» 8:1. Первый справился с 24 бросками, второй забил и отдал. Так бы и в Эдмонтоне.
P.S. Игра ЦСКА и ХК «Сочи», которая состоится в Парке легенд в субботу, 14 ноября, пройдет со зрителями. Заполняемость арены составит 25 процентов.
ТАБЛО
Трактор – Ак Барс – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Гика, Бывальцев - Хенкель
Нефтехимик – Барыс – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Хайруллин – Виделль, Лилья
Торпедо – Куньлунь – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Жафяров, Ураков
Локомотив – Автомобилист – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: А.Марченко - Мэйсек, Голышев
Витязь – СКА – 1:8 (1:2, 0:4, 0:2)
Голы: Дергачев – Аалтонен, Бенгтссон, Ожиганов, Галенюк, Токранов, Подколзин, И.Морозов, Кемппайнен
Динамо М – Северсталь – 2:3Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: А.Алексеев, А.Сергеев – Провольнев, Гераськин, Адамчук (реш. бул.
ЦСКА – Салават Юлаев – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Мамин (2), Слепышев, Окулов, Лайпсик – Маннинен, Кугрышев, Хартикайнен
*Время московское.