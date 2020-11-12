ЦСКА показал Чайку, «Салават» спрятал Амирова, Подколзин и Аскаров деклассировали «Витязь»

Молодым везде у нас дорога! Герои Кубка «Карьяла» в фокусе всеобщего внимания. Защитнику «Салавата Юлаева» Шакиру Мухамадуллину на официальном сайте КХЛ посвятили целый очерк с заголовком «Уфимский вундеркинд. История успеха». Не рано ли? Об успехе можно будет говорить после МЧМ-2021 в «пузыре» Эдмонтона, куда 18-летний юлаевец, верится, поедет.

Увы, его форварда-одноклубника Родиона Амирова на «ЦСКА-Арене» болельщики не увидели, лучший снайпер финского турнира (забивал в каждом из трех матчей) в заявку не попал. Как и Данил Алалыкин. Его 19-летний тезка центрфорвард Башкиров выходил, но редко.

Зато ЦСКА впервые показал 18-летнего защитника Даниила Чайку. Его похвалил после Кубка «Карьяла» сам Игорь Ларионов, и.о. главного тренера на турнире в Хельсинки. Профессор отметил высокий хоккейный интеллект защитника, который в Финляндии выходил в бригаде большинства и даже гол забил хозяевам расчетливым броском с кистей.

Разумеется, ждать от него подвигов в матче против мастеровитого «Салавата Юлаева» было наивно, но 5 смен он сыграл. В последнем дерби со «Спартаком» форвард-гренадер Егор Афанасьев так и не появился на льду, полируя лавку. А вот Чайка вышел уже в первом периоде и даже прицелился по воротам от синей линии. Шайба до вратаря Юхи Метсолы не долетела.

За четыре секунды до перерыва получил статус «играл» вице-чемпион мира среди молодежи Максим Соркин. Он отправился в штрафной бокс вместо удаленного до конца игры за удар в голову форварда Павла Карнаухова. Сокрушил армеец защитника Александра Алексеева из системы «Вашингтона», после чего принял вызов уфимского гренадерам Алексея Семенова. Кулаки соперники берегли, решили провести борцовский поединок.