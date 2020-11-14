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Третьяк против ЦСКА. А вместе с ним и лучший защитник октября
14 ноября 10:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА. На фото: Андрей Локтионов против Даниила Мироманова

Третьяк против ЦСКА. А вместе с ним и лучший защитник октября

Большая суббота в КХЛ – cемь матчей, четыре из них в Москве и Подмосковье. Огорчает лишь то, что все они пройдут параллельно. А ТВ-эфир не резиновый.

Повезло болельщикам московского «Динамо» и Уфы. Их встречу покажет «Матч ТВ». Может, по такому случаю главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся покажет нам форварда-героя Кубка «Карьяла» Родиона Амирова. Или финн опасается, что талантливого юниора уведут клубы-олигархи? Как в 2017-м Кирилла Капризова. Напомним, в заявку на матч с ЦСКА Амиров не попал. Будем верить, что сегодня мы его увидим на льду.

А как вам афиша «Третьяк против ЦСКА»? Интригующая, зазывающая! Тем более что матч чемпиона против «леопардов» ТВ не покажет. А зря. Максим Третьяк, внук легенды Владислава Третьяка, вытеснил хваленого шведа Юэля Лассинантти из состава и готов сразиться со своим родным клубом. К слову Третьяк-младший дебютировал в КХЛ как раз в игре против московских армейцев. 25 сентября 2016 года он в форме «Адмирала» (была такая команда из Владивостока) вышел в ЛДС ЦСКА против финалиста Кубка Гагарина. Отыграл достойно, пропустив всего две шайбы (третья влетела в пустые ворота). Лишь в середине матча армейцы распечатали его владения и победили 3:0.

ХК «Сочи». На фото: Максим Третьяк

В этом сезоне Третьяк успел засушить «сухарь» – первый в своей карьере. В четверг ему не хватило 53 секунд до второго шатаута. В Риге сочинцы одержали победу 3:1 и продолжают борьбу за плей-офф.

К слову, Владислав Третьяк тоже играл против ЦСКА. Один раз неофициально. На сборе в Австрии его поставили на третий период за местную команду. Так лучший вратарь XX века пропустил больше шайб, чем австрийский голкипер за первые два. Третьяк от огорчения не пришел на ужин, сутки ни с кем не разговаривал.

А вот официальный матч. 12 августа 1976 на Мемориале погибшей команды ВВС в рамках подготовки к Кубку Канады Третьяк вышел в составе экспериментальной сборной СССР против родного клуба и разгромил его 9:4. При этом пропустил после щелчка Александра Лобанова с центра поля.

Впрочем, не стоит удивляться-сокрушаться, если против чемпиона новый главный тренер сочинцев Евгений Ставровский бросит вратаря-новичка Алексея Красикова, которому указали на дверь в «Сибири». Интересно, что в это межсезонье команда со снежинкой продлила на три года контракт с Красиковым, а теперь вот такой поворот. К слову, несколько лет назад голкипер-гренадер останавливал ЦСКА Дмитрия Квартальнова. Третьяк и Красиков ровесники – им по 24 года. Вес первого из них – за центнер, второй – похудел на 10 кило (90 кг).

А еще хочется увидеть в серьезном деле лучшего защитника октября в КХЛ 23-летнего Даниила Мироманова. Раньше на него мало кто обращал пристальное внимание, но в Сочи парень ростом 194 см и весом 90 кг преобразился и в 24 матчах набрал 16 (5+11) очков.

4 сентября на «ЦСКА Арене» хозяева без проблем переиграли «леопардов» 3:1, счет тогда открыл Маркус Нильссон, который недавно покинул «Сочи». Разочаровал и Лассинантти. Не удивимся, если он разделит участь своего соотечественника.

А в Подольске «Спартак» проведет с «Витязем» мини-плей-офф из двух матчей – в субботу и понедельник. Соперники ведут яростную борьбу за место в кубковой восьмерке. Успеют ли красно-белые снять короны после красивой победы в дерби с ЦСКА (4:3ОТ)? С прошлого вторника команда Олега Знарка не играла. Сумеет ли подмосковная команда оправиться от нокдауна, в который ее отправили питерские армейцы (1:8)? Голевых моментов соперники создали примерно поровну, а шайб гости забросили в восемь раз больше. Парадокс…

источник: «Советский спорт»
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