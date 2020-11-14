Третьяк против ЦСКА. А вместе с ним и лучший защитник октября

Повезло болельщикам московского «Динамо» и Уфы. Их встречу покажет «Матч ТВ». Может, по такому случаю главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся покажет нам форварда-героя Кубка «Карьяла» Родиона Амирова. Или финн опасается, что талантливого юниора уведут клубы-олигархи? Как в 2017-м Кирилла Капризова. Напомним, в заявку на матч с ЦСКА Амиров не попал. Будем верить, что сегодня мы его увидим на льду.

А как вам афиша «Третьяк против ЦСКА»? Интригующая, зазывающая! Тем более что матч чемпиона против «леопардов» ТВ не покажет. А зря. Максим Третьяк, внук легенды Владислава Третьяка, вытеснил хваленого шведа Юэля Лассинантти из состава и готов сразиться со своим родным клубом. К слову Третьяк-младший дебютировал в КХЛ как раз в игре против московских армейцев. 25 сентября 2016 года он в форме «Адмирала» (была такая команда из Владивостока) вышел в ЛДС ЦСКА против финалиста Кубка Гагарина. Отыграл достойно, пропустив всего две шайбы (третья влетела в пустые ворота). Лишь в середине матча армейцы распечатали его владения и победили 3:0.

ХК «Сочи». На фото: Максим Третьяк

В этом сезоне Третьяк успел засушить «сухарь» – первый в своей карьере. В четверг ему не хватило 53 секунд до второго шатаута. В Риге сочинцы одержали победу 3:1 и продолжают борьбу за плей-офф.

К слову, Владислав Третьяк тоже играл против ЦСКА. Один раз неофициально. На сборе в Австрии его поставили на третий период за местную команду. Так лучший вратарь XX века пропустил больше шайб, чем австрийский голкипер за первые два. Третьяк от огорчения не пришел на ужин, сутки ни с кем не разговаривал.

А вот официальный матч. 12 августа 1976 на Мемориале погибшей команды ВВС в рамках подготовки к Кубку Канады Третьяк вышел в составе экспериментальной сборной СССР против родного клуба и разгромил его 9:4. При этом пропустил после щелчка Александра Лобанова с центра поля.