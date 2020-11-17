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Игрокам НХЛ лучше получить что-то, чем гарантированный ноль. Берите пример с НБА
17 ноября 19:00
автор: Виталий Славин

Игрокам НХЛ лучше получить что-то, чем гарантированный ноль. Берите пример с НБА

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин встает на сторону владельцев клубов НХЛ и предлагает игрокам согласиться на выдвинутые требования.

Прошли все сроки, когда НХЛ, по информации инсайдеров, должна была официально объявить, что регулярный чемпионат откроется 1 января. Очевидно, что проблема в деньгах. НХЛ теряет миллионы долларов из-за пандемии и требует от профсоюза новых уступок.

Каковы возможные аргументы игроков, мы изложили здесь. Теперь встанем на сторону владельцев клубов.

Когда Суперлига отказалась от трансферного договора с НХЛ, по которому нашим клубам платили за игрока до 200 тысяч долларов, президент ИИХФ Рене Фазель усмехнулся и произнес: «Лучше получить что-то, чем гарантированный ноль».

Нечто похожее грозит сейчас энхаэловцам. Пять владельцев клубов пригрозили, что готовы пропустить сезон. Играть без зрителей – одни убытки. И это не шутки! Однажды НХЛ это уже проделала, когда 15 лет назад отменила сезон. Профсоюз тогда был разгромлен, а игроки не просто за год ничего не заработали, но еще и вынуждены были согласиться урезать действующие контракты на четверть. И это без всякой пандемии!

Если разобраться, работяги и капиталисты ныне в одной лодке. Ну закроется НХЛ, куда денутся игроки? Звезды, конечно, где-то трудоустроятся, правда, за принципиально иные деньги. Но 95% окажутся у дырявого корыта!

Хоккей в Северной Америке уже в четверку по популярности не входит, пропустив вперед соккер. Отрыв от американского футбола, бейсбола, баскетбола достиг катастрофических размеров. А ведь Калифорния (Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Анахайм), столица Канады, Детройт, Нью-Джерси, Буффало и так с 12 марта живут без ледовой игры. Слить еще сезон? Да останутся ли вообще болельщики!

Взять ту же НБА. Она завершила плей-офф позже НХЛ. Тем не менее уже официально объявила, что следующий сезон стартует 22 декабря. Комиссар лиги Адам Сильвер надеется начать чемпионат со зрителями – до 50% от вместимости арены. А ведь многие команды НХЛ играют на тех же стадионах, что баскетболисты. Чем же хоккеисты хуже?

И потом: провальный по деньгам у НХЛ сезон только ближайший. Через год в лиге дебютирует «Сиэтл Кракен» с многомиллионным вступительным взносом. Еще сотни миллионов долларов в казну НХЛ принесет новый телеконтракт на трансляции в США.

Между тем, если ничего не изменится, к концу сезона-2020/21 лига переплатит игрокам миллиард долларов. Выход один: одолжить владельцам больше, чем 10%. По информации инсайдеров, именно с таким предложением НХЛ обратилась к главе профсоюза.

Мистер Фер, нужно соглашаться!

источник: «Советский спорт»
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