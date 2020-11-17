Игрокам НХЛ лучше получить что-то, чем гарантированный ноль. Берите пример с НБА

Прошли все сроки, когда НХЛ, по информации инсайдеров, должна была официально объявить, что регулярный чемпионат откроется 1 января. Очевидно, что проблема в деньгах. НХЛ теряет миллионы долларов из-за пандемии и требует от профсоюза новых уступок.

Каковы возможные аргументы игроков, мы изложили здесь. Теперь встанем на сторону владельцев клубов.

Когда Суперлига отказалась от трансферного договора с НХЛ, по которому нашим клубам платили за игрока до 200 тысяч долларов, президент ИИХФ Рене Фазель усмехнулся и произнес: «Лучше получить что-то, чем гарантированный ноль».

Нечто похожее грозит сейчас энхаэловцам. Пять владельцев клубов пригрозили, что готовы пропустить сезон. Играть без зрителей – одни убытки. И это не шутки! Однажды НХЛ это уже проделала, когда 15 лет назад отменила сезон. Профсоюз тогда был разгромлен, а игроки не просто за год ничего не заработали, но еще и вынуждены были согласиться урезать действующие контракты на четверть. И это без всякой пандемии!

Если разобраться, работяги и капиталисты ныне в одной лодке. Ну закроется НХЛ, куда денутся игроки? Звезды, конечно, где-то трудоустроятся, правда, за принципиально иные деньги. Но 95% окажутся у дырявого корыта!