С «шутами» не соскучишься. «Йокерит» рискует не сыграть все 60 матчей регулярного чемпионата

Не клеятся у «Йокерита» отношения с кахаэловским календарем. От слова совсем. На этот раз положительные тесты на коронавирус сдали не представители «шутов», а приезжие хоккеисты из «Куньлунь Ред Стар». Согласно финскому законодательству команды не смогут провести игру в Хельсинки. О том, когда состоится матч под номером 311 «Йокерит» — «Куньлунь», КХЛ объявит дополнительно.

Переносить встречи финнов уже, по сути, некуда. Разве что упихивая их ногами в и без того уплотненное расписание «ковидного» сезона. «Йокерит» на данный момент провел всего 19 игр, меньше всех в чемпионате. У лидера Западной конференции ЦСКА, к примеру, 27 проведенных матчей, на Востоке ряд клубов сыграли уже по 28. До окончания регулярки «шутам» остается 41 поединок, которые они обязаны провести за 101 день. В среднем 2,46 дня на матч. С учетом перелетов из Финляндии, что вряд ли сильно легче, чем из Хабаровска, принимая во внимание географию нашей лиги.

Проблемы финского клуба начались со старта сезона. Не прошло и двух недель, как «Йокерит» был отправлен на карантин по решению местных властей после того, как команда контактировала с «подозрительными» хоккеистами «Нефтехимика». У нижнекамцев были выявлены положительные тесты после игры в Риге, а в Хельсинки они играли через день после посещения столицы Латвии. Органы здравоохранения Финляндии посчитали правильным не рисковать, хотя больных среди местных игроков не было. Та изоляция привела к переносу пяти матчей с участием «Йокерита» - с «Ак Барсом», «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА.

В октябре COVID-19 добрался уже до самого «Йокерита». После возвращения с выездной серии в клубе были обнаружены четверо хоккеистов с положительными тестами, а команда отправилась на изоляцию. В результате матчи «джокеров» снова были перенесены - с «Автомобилистом» (26 октября) и «Витязем» (28-го).

Вскоре КХЛ сообщила на официальном сайте, что по обоюдному согласию команд приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата «Локомотив» - «Йокерит» с 14 на 19 ноября. 8 и 9 ноября ковид выявили у семи финских хоккеистов. Хотя по неофициальной информации, после нового путешествия по просторам КХЛ заразу обнаружили у двух десятков игроков и сотрудников клуба. Один финский журналист даже назвал по этому поводу Россию страной обетованной для коронавируса. За несколько дней до этого команда вернулась из очередной поездки. 12 ноября финны по календарю должны были гостить в Магнитогорске, но игру естественно отменили.