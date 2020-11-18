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Аскарова лишили «сухаря». А «Трактор» возглавил Восточную конференцию
18 ноября 22:39
автор: Владислав Домрачев

Аскарова лишили «сухаря». А «Трактор» возглавил Восточную конференцию

В Санкт-Петербурге «Трактор» победил 1:0 СКА, опередил «Ак Барс» и вышел в лидеры Восточной конференции.

Каких-то 7.33 не хватило 18-летнему вратарю СКА Ярославу Аскарову, чтобы впервые в КХЛ сохранить ворота вне прикосновенности. Все решило вчистую выигранное вбрасывание в зоне хозяев. Лукаш Седлак в споре на точке с Йонасом Кемппайненом отбросил шайбу назад под бросок своему соотечественнику Томашу Гике, который с короткого замаха поразил цель. До ворот было 10,2 метра, шайба проскользнула между щитков голкипера.

Чешский гол «Трактора» заставил вспомнить большую российскую победу в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити. Напомню, наша дружина под руководством Вячеслава Фетисова одолела действующих олимпиоников, причем с тем же счетом 1:0. Тогда вбрасывание (только не в правом кругу, а в левом) выиграл Андрей Николишин, а разящий бросок по воротам Доминика Гашека нанес Максим Афиногенов. Так что можно сказать, что челябинские чехи поквитались за поражение Гашека и Ко.

Если в Солт-Лейке-2002 чехи безраздельно властвовали на льду, не справившись с нашим вратарем Николаем Хабибуллиным, то сегодня в Санкт-Петербурге челябинцы два периода ни в чем не уступали армейцам, а по броскам их превзошли.

Несколько раз Аскаров эффектно фиксировал шайбу в ловушке и победоносно вскидывал правую руку (ловушка у него на ней). Кстати, канадский вратарь Патрик Руа делал то же самое, но в решающий момент в плей-офф шайбу выронил и ее добили в сетку.

Гол гости забили, когда в игре наметился перелом, питерцы навалились на ворота Ивана Федотова. Форвард Антон Бурдасов и защитник Игорь Ожиганов до сих пор сокрушаются по поводу упущенных возможностей забить.

В третьем периоде главный тренер СКА соединил в звене Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Василия Подколзина, они неплохо двигали шайбу, но безрезультатно.

Могло помочь большинство, но во втором и третьем периодах соперники ни разу не посетили штрафной бокс, обменявшись удалениями в стартовой 20-минутке.

Кстати, в сборной Аскаров сподобился на первый для себя «сухарь» в заключительном матче Кубка «Карьяла»-2020 против чехов. Ту победу со счетом 3:0 наша молодая команда добыла во многом благодаря вратарям – Аскарову и чешскому, напускавшему «бабочек» (его фамилию я забыл и вспоминать не хочу). Сам Владислав Третьяк сыграл на ноль в более позднем возрасте, чем Аскаров.

А «Трактор» благодаря победе над СКА набрал 40 очков, сравнялся с «Ак Барсом» и по дополнительным показателям возглавил Восточную конференцию. Большой успех Анвара Гатиятулина, работавшего в штабе Брагина в молодежной сборной, а также ассистентом главных тренеров СКА!

Завтра Казань принимает «Торпедо» и, вероятно, вернет лидерство.

Статистика

СКА – Трактор – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 6315 зрителей.

Гол: Гика. Вратари: Аскаров (57.35) – Федотов.

Броски: 26-22.

Время в атаке: 14.36-6.44.

Штраф: 2-2

источник: «Советский спорт»
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