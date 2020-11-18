Аскарова лишили «сухаря». А «Трактор» возглавил Восточную конференцию

Каких-то 7.33 не хватило 18-летнему вратарю СКА Ярославу Аскарову, чтобы впервые в КХЛ сохранить ворота вне прикосновенности. Все решило вчистую выигранное вбрасывание в зоне хозяев. Лукаш Седлак в споре на точке с Йонасом Кемппайненом отбросил шайбу назад под бросок своему соотечественнику Томашу Гике, который с короткого замаха поразил цель. До ворот было 10,2 метра, шайба проскользнула между щитков голкипера.

Чешский гол «Трактора» заставил вспомнить большую российскую победу в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити. Напомню, наша дружина под руководством Вячеслава Фетисова одолела действующих олимпиоников, причем с тем же счетом 1:0. Тогда вбрасывание (только не в правом кругу, а в левом) выиграл Андрей Николишин, а разящий бросок по воротам Доминика Гашека нанес Максим Афиногенов. Так что можно сказать, что челябинские чехи поквитались за поражение Гашека и Ко.

Если в Солт-Лейке-2002 чехи безраздельно властвовали на льду, не справившись с нашим вратарем Николаем Хабибуллиным, то сегодня в Санкт-Петербурге челябинцы два периода ни в чем не уступали армейцам, а по броскам их превзошли.

Несколько раз Аскаров эффектно фиксировал шайбу в ловушке и победоносно вскидывал правую руку (ловушка у него на ней). Кстати, канадский вратарь Патрик Руа делал то же самое, но в решающий момент в плей-офф шайбу выронил и ее добили в сетку.

Гол гости забили, когда в игре наметился перелом, питерцы навалились на ворота Ивана Федотова. Форвард Антон Бурдасов и защитник Игорь Ожиганов до сих пор сокрушаются по поводу упущенных возможностей забить.