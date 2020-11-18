Пятая победа подряд. «Спартак» взял два очка в игре с «Северсталью»

Команда Олега Знарка в ноябре набрала ход, обыграв сразу четырёх соперников подряд. И каких соперников! Пали топы «Авангард» и ЦСКА, а также дважды повержен частый сосед по таблице и географии, подольский «Витязь».

«Северсталь» же в недавнем прошлом обыграла в Москве бело-голубых и понесла поражение от СКА на домашнем льду.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Начало первого периода красно-белые, определенно, могут занести в актив - «Спартак» остро атаковал и, если игра перемещалась в зону хозяев, то там они просто не давали череповчанам свободного льда. Самое важное, что смогли дважды отличиться на третьей и пятой минуте.

Открыл счёт Сергей Широков, который «докопал» на пятачке Подъяпольского после броска Александра Никишина. 1:0