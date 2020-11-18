Пятая победа подряд. «Спартак» взял два очка в игре с «Северсталью»

Команда Олега Знарка в ноябре набрала ход, обыграв сразу четырёх соперников подряд. И каких соперников! Пали топы «Авангард» и ЦСКА, а также дважды повержен частый сосед по таблице и географии, подольский «Витязь».
«Северсталь» же в недавнем прошлом обыграла в Москве бело-голубых и понесла поражение от СКА на домашнем льду.
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Начало первого периода красно-белые, определенно, могут занести в актив - «Спартак» остро атаковал и, если игра перемещалась в зону хозяев, то там они просто не давали череповчанам свободного льда. Самое важное, что смогли дважды отличиться на третьей и пятой минуте.
Открыл счёт Сергей Широков, который «докопал» на пятачке Подъяпольского после броска Александра Никишина. 1:0
И спустя пару минут гости заигрались в атаке, упустили шайбу, а вместе с ней и Максима Майорова. И если 16-й номер «Спартака» Шону Лаллонду удалось нейтрализовать, то подоспевшего Мартина Бакоша было не остановить. Форвард расстреливал ворота почти в упор. 2:0
Ответить «Северсталь» смогли лишь в концовке периода. Зато как! Находясь в меньшинстве, Александр Петунин сумел «обворовать» хозяев, выйти один на один с Гудачеком и реализовать момент. 2:1
НЕ ТАК-ТО ПРОСТО
Второй отрезок сложился для подопечных Разина не очень хорошо. Как ведро холодной воды на головы гостей. Начался заброшенной шайбой Максима Цыплакова, как вихрь промчавшегося по флангу и заставшего врасплох Подъяпольского. 3:1
Желто-чёрные поменяли голкипера, вышел Дмитрий Шугаев, которому пришлось не медля приступать к активной защите ворот, ведь партнеры удалялись дважды. А в третьем и вовсе «Северсталь» играла втроём против пятерых и не дала хозяевам отличиться.
Видимо, это дало какой-то правильный импульс команде Андрея Разина. В очередной атаке первое звено сократило разрыв. Кирилла Капустина все забыли. Все, кроме Игоря Гераськина, передача которого прошла на форварда гостей. Мощный бросок по центру и 3:2. А спустя пару минут череповчане получают большинство, и Александр Петунин переводит игру в овертайм. 3:3
ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ
Гости начали его довольно напористо, но на исходе третьей минуты Максим Цыплаков сумел улучить момент, прорвался по правому флангу и хлестким броском поставил точку в этом противостоянии. 4:3 (ОТ).
Победа «Спартака». Пятая подряд. И четвёртое место в турнирной таблице Запада. Вот такая математика.