Профсоюз игроков: ни шагу назад! НХЛ готова ждать лишь 48 часов. Календарь на 60 туров уже готов

Эту информацию выдал популярный инсайдер Пьер Лебрун. В своем твиттере он написал, что профсоюз в среду ограничился только дискуссией. До голосования дело не дошло. Но игроки все больше склоняются к тому, чтобы в наступающем сезоне оставить все, как есть. Как прописано в продленном летом до 2026 года коллективном соглашении. А именно: эскроу – 20 процентов, а от оставшихся 80 процентов зарплаты отдать в долг лиге еще 10 процентов, которые она возвратит к 2025 году.

НХЛ из-за непрекращающейся на континенте пандемии пока даже надеться не может вернуть зрителей на трибуны. А билеты и прочее, связанное с посещением матчей, составляют половину доходов лиги.

Владельцы клубов и профсоюз вроде бы договорились начать сезон 1 января. Но теперь лига хочет хоть как-то компенсировать потери и предложила урезать зарплаты игроков пропорционально несыгранным матчам от стандартной программы в 82 тура. Во вторник появился инсайд, что НХЛ скорректировала свои пожелания и теперь просит игроков вдобавок к 10 согласованным процентам дать в долг еще 13 процентов. Таким образом в сезоне-2020/21 хоккеисты будут играть не за 72 процента, а за 61,6% от суммы, указанной в контракте. Более того, просочилась информация, что НХЛ хочет дополнительно уже не 13 процентов, а 16!

Вообще-то 13 процентов – это шаг навстречу работникам. Потому что в любом случае доходы по итогам каждого сезона в соответствии с коллективным соглашением должны распределяться поровну. Если ничего не изменится, игрокам в наступающем сезоне по всем финансовым прогнозам переплатят миллиард долларов. Так или иначе, их придется вернуть. НХЛ настаивает на том, что, чем больше игроки сверх квоты в 50 процентов получат в следующем сезоне, тем больше придется отдать в будущие годы. А потому лига намерена пересмотреть размер эскроу в последние три сезона действия коллективного соглашения: поднять с шести процентов до 9,5%.

Профсоюз с 50 процентами согласен. Однако игроки считают, что они уже учли все пожелания лиги в новом коллективном соглашении, и пока твердо держатся этой позиции.