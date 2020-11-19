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Профсоюз игроков: ни шагу назад! НХЛ готова ждать лишь 48 часов. Календарь на 60 туров уже готов
19 ноября 15:19
автор: Виталий Славин

Профсоюз игроков: ни шагу назад! НХЛ готова ждать лишь 48 часов. Календарь на 60 туров уже готов

Спор относительно условий нового сезона НХЛ вступил в решающий этап. Лидеры профсоюза провели почти трехчасовую зум-конференцию. Общее мнение – больше на уступки лиге не идти.

Эту информацию выдал популярный инсайдер Пьер Лебрун. В своем твиттере он написал, что профсоюз в среду ограничился только дискуссией. До голосования дело не дошло. Но игроки все больше склоняются к тому, чтобы в наступающем сезоне оставить все, как есть. Как прописано в продленном летом до 2026 года коллективном соглашении. А именно: эскроу – 20 процентов, а от оставшихся 80 процентов зарплаты отдать в долг лиге еще 10 процентов, которые она возвратит к 2025 году.

НХЛ из-за непрекращающейся на континенте пандемии пока даже надеться не может вернуть зрителей на трибуны. А билеты и прочее, связанное с посещением матчей, составляют половину доходов лиги.

Владельцы клубов и профсоюз вроде бы договорились начать сезон 1 января. Но теперь лига хочет хоть как-то компенсировать потери и предложила урезать зарплаты игроков пропорционально несыгранным матчам от стандартной программы в 82 тура. Во вторник появился инсайд, что НХЛ скорректировала свои пожелания и теперь просит игроков вдобавок к 10 согласованным процентам дать в долг еще 13 процентов. Таким образом в сезоне-2020/21 хоккеисты будут играть не за 72 процента, а за 61,6% от суммы, указанной в контракте. Более того, просочилась информация, что НХЛ хочет дополнительно уже не 13 процентов, а 16!

Вообще-то 13 процентов – это шаг навстречу работникам. Потому что в любом случае доходы по итогам каждого сезона в соответствии с коллективным соглашением должны распределяться поровну. Если ничего не изменится, игрокам в наступающем сезоне по всем финансовым прогнозам переплатят миллиард долларов. Так или иначе, их придется вернуть. НХЛ настаивает на том, что, чем больше игроки сверх квоты в 50 процентов получат в следующем сезоне, тем больше придется отдать в будущие годы. А потому лига намерена пересмотреть размер эскроу в последние три сезона действия коллективного соглашения: поднять с шести процентов до 9,5%.

Профсоюз с 50 процентами согласен. Однако игроки считают, что они уже учли все пожелания лиги в новом коллективном соглашении, и пока твердо держатся этой позиции.

Свое сообщение Пьер Лебрун закончил фразой: «Дискуссии внутри профсоюза будут продолжены». Но времени, чтобы открыть регулярный чемпионат 1 января, все меньше. А то, что пять хозяев команд НХЛ пригрозили сняться с чемпионата, далеко не блеф. Так, в Лиге Восточного побережья от участия в турнире, который стартует 11 декабря, отказались сразу шесть клубов Северного дивизиона, который пришлось попросту упразднить.

Проблем НХЛ добавит избрание президентом США Байдена. В отличие от бизнесмена и спортивного болельщика Трампа, демократ намерен максимально закрутить гайки вплоть до полной отмены спортивных соревнований до спада пандемии. Хотя НБА, планирующая начать сезон 22 декабря, рассчитывала заполнять трибуны до 50 процентов от вместимости арен.

НХЛ пока даже с профсоюзом договориться не может. При этом источники информируют, что лига предъявила клубам и профсоюзу готовый календарь чемпионата-2020/21 из 60 туров. В течение ближайших 48 часов все должно быть улажено, чтобы стартовать 1 января.

источник: «Советский спорт»
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