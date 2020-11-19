А Тихонова после 3:8 на Лубянку возили… Как отечественный хоккей переживал крупные поражения

Заговорили даже об отставке главного тренера Станислава Черчесова. А как переживал подобные удары отечественный хоккей?

Неслыханный разгром 2:7 от чехословаков сборной Всеволода Боброва на ЧМ-1974 в Хельсинки остался оргвыводов не повлек. В повторной встрече наши взяли реванш 3:1 и отстояли титул. После турнира Боброва сняли, но не по спортивной причине – Гагарина русского хоккея нахамил в лифте советскому послу в Финляндии в ответ на его фамильярность.

Сменивший Боброва у штурвала сборной Борис Кулагин не совладал с тем же соперником на Призе «Известий»-1974/75 с разъездами. В Праге наших разнесли 3:9. Разгром усугубил защитник Александр Гусев, учинивший самосуд над Марьяном Штястны (старшим из трех братьев). Словак получил нокаутирующий удар в челюсть. Разразился скандал. После возвращения в Москву нашу команду вызвали на ковер к главе Спорткомитета Сергею Павлову. «Он орал, обвинил нас в подрыве дружбы с соседями по соцлагерю, - вспоминал Владислав Третьяк. – В итоге Гусева отцепили от чемпионата мира». К счастью, на ЧМ в Западной Германии советская сборная выиграла все матчи, Гусева вернули, в Инсбруке-1976 он стал олимпийским чемпионом.

А Кулагин удержался в кресле старшего тренера после конфуза в стартовом матче ЧМ-1976 в польском Катовице. Поражение 4:6 от хозяев похлеще свежего фиаско с Белграде. Наши уступили титул чехословакам, однако эту неудачу перевесило олимпийское золото. Кулагин ушел через год после того, как в Вене-1977 его сборная дважды не справилась со шведами (1:5, 1:3) и довольствовалась бронзой ЧМ.

Заступивший к штурвалу Виктор Тихонов начал с фиаско – на Призе «Известий»-1977 его сборная была разгромлена Чехословакией 3:8. Когда Третьяк за воротами останавливал шайбу, трибуны язвительно аплодировали – мол, молодец, не пропустил. На следующий день тренера прямо из Лужников увезли на Лубянку к могущественному шефу КГБ Юрию Андропову, курировавшему хоккей. Тот начал сухо, но Тихонов заявил, что эта неудача закалит команду перед ЧМ-1978 в Праге. Никто не верил в нашу сборную в столице Чехословакии, тренеру предрекали неизбежную отставку. Но случилось чудо – советские хоккеисты выиграли решающий матч у хозяев с нужным счетом (3:1) и отвоевали титул. Команду представили к государственным наградам – ее капитан Борис Михайлов и Третьяк получили орден Ленина, Тихонов – орден Трудового Красного Знамени.