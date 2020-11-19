ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Владимир Крикунов: Рижан подвели удаления в третьем периоде
19 ноября 22:24
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Крикунов: Рижан подвели удаления в третьем периоде

После матча московского «Динамо» с рижским «Динамо» (6:1), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Владимир Крикунов и Петерис Скудра.

- Мы хорошо настроились. У нас с рижанами всегда непростые игры, - рассказал Крикунов.- Первый период мы выиграли, второй сыграли вничью, а в третьем соперника подвели удаления. Мы дали всем поиграть, в том числе и молодому Зайцеву. Он отыграл пятнадцать минут. Все молодцы, работали от начала и до конца.

- Есть эмоции от того, что вы сравнялись с Юрзиновым по числу побед?
- Нет. Я даже не знал об этом.

- Сегодня выстрелил Тарасов и получается, что у «Динамо» сейчас три крайних форварда на два звена. Сложно определить лишнего?
- Нет, не сложно. Во втором звене поставили Брюквина, потом там играл Тарасов. Это звено будет более продуктивным, чем с Пулккиненом. Пулккинен даже в четвертом звене забьет столько же, сколько забил бы с Тарасовым и Линдбергом.

- Иногда вы практикуете замену вратаря при крупном счете. Не хотели выпустить Кузнецова на пять – семь минут?
- Нет, не думал про это. Игра шла, ребята старались, рижане атаковали наши ворота. Особенно яростно пошли вперед в конце матча. Думал, пусть уж доиграет Бочаров до конца.

«У «Динамо» есть очень мастеровитая пятерка, с которой мы явно не справились»

- Начали первый период очень робко и не сыграли в тот хоккей, в который хотели, - рассказал Скудра. – Понятно, что в «Динамо» есть очень мастеровитая пятерка, с которой мы явно не справились. Считаю, что именно наша робкая игра в первом периоде не дала возможности зацепиться. Во втором периоде был момент при счете 1:2, когда мы переломили ход матча. У нас начло лучше получаться. Но пошли сомнительные удаления. Мы наполучали 16 минут штрафа. С такими мастерами, какие есть у «Динамо», выиграть невозможно.

- Отсутствие в заявке Дениса Паршина это тренерское решение или у него проблемы со здоровьем?
- У нас есть большая группа ребят, которые весь сентябрь и октябрь проболели. Исходя из кондиций, в первую очередь, мы стараемся выставить тот или мной состав. У нас есть ребята, которые стараются набрать форму после болезни, но в такой ситуации всегда непросто работать. Денис старается набрать нужные кондиции, чтобы вообще играть в этой лиге.

- Рихард Букартс тоже присоединился к команде?
- Да, он совсем недавно присоединился к нам и тренируется с командой в группе ребят, которые ударно работают над физикой. В той группе у нас 7-8 игроков. Посмотрим. Скорее всего, нам удастся его выпустить на этом выезде.

- Почему было так много удалений?
- Удаления, которые мы получали, это потеря концентрации. Во втором периоде мы добавили в агрессии, попросили ребят больше играть в тело. Было много удалений из разряда пятьдесят на пятьдесят, которые нам просто выписывали. Это судьи так видят ситуацию.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Погром. Как сборная России устроила позор себе, а болельщикам - практикум по психологииKia Rio X (2020) цена и комплектацииЧерчесов о матче в Сербии: стоит задача занять первое место в группеРазгром сборной России от Сербии: последовала реакция КремляКадр на миллион: как сейчас выглядит Алина КабаеваУткин о словах Черчесова: Это хамство на уровне повозки с осликом
Хабиб: Живу теперь среди баранов
"Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков", - рассказал Хабиб.
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика