Владимир Крикунов: Рижан подвели удаления в третьем периоде

- Мы хорошо настроились. У нас с рижанами всегда непростые игры, - рассказал Крикунов.- Первый период мы выиграли, второй сыграли вничью, а в третьем соперника подвели удаления. Мы дали всем поиграть, в том числе и молодому Зайцеву. Он отыграл пятнадцать минут. Все молодцы, работали от начала и до конца.

- Есть эмоции от того, что вы сравнялись с Юрзиновым по числу побед?

- Нет. Я даже не знал об этом.

- Сегодня выстрелил Тарасов и получается, что у «Динамо» сейчас три крайних форварда на два звена. Сложно определить лишнего?

- Нет, не сложно. Во втором звене поставили Брюквина, потом там играл Тарасов. Это звено будет более продуктивным, чем с Пулккиненом. Пулккинен даже в четвертом звене забьет столько же, сколько забил бы с Тарасовым и Линдбергом.

- Иногда вы практикуете замену вратаря при крупном счете. Не хотели выпустить Кузнецова на пять – семь минут?

- Нет, не думал про это. Игра шла, ребята старались, рижане атаковали наши ворота. Особенно яростно пошли вперед в конце матча. Думал, пусть уж доиграет Бочаров до конца.

«У «Динамо» есть очень мастеровитая пятерка, с которой мы явно не справились»

- Начали первый период очень робко и не сыграли в тот хоккей, в который хотели, - рассказал Скудра. – Понятно, что в «Динамо» есть очень мастеровитая пятерка, с которой мы явно не справились. Считаю, что именно наша робкая игра в первом периоде не дала возможности зацепиться. Во втором периоде был момент при счете 1:2, когда мы переломили ход матча. У нас начло лучше получаться. Но пошли сомнительные удаления. Мы наполучали 16 минут штрафа. С такими мастерами, какие есть у «Динамо», выиграть невозможно.