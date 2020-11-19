ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Два хет-трика, дюжина голов в Казани, стоп-кран для железнодорожников. Обзор КХЛ
19 ноября 22:55
автор: Владислав Домрачев

Два хет-трика, дюжина голов в Казани, стоп-кран для железнодорожников. Обзор КХЛ

Семь матчей принесли, пожалуй, один неожиданный результат.

В Ярославле претендент на Кубок континента «Локомотив» как-то легко уступил «Йокериту» 1:4. Московский динамовец Дмитрий Яшкин и казанский «барс» Виктор Тихонов оформили хет-трик. Казань вернула себе лидерство в Восточной конференции.

«Ак Барс» и «Торпедо» выдали голевое пиршество. Ко второму перерыву хозяева вели, казалось, с комфортным счетом 4:2, однако автозаводцы забросили две шайбы, потом пропустили одну, но нашли в себе силы сквитать результат – 5:5. Тут-то главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов едва не выпрыгнул на лед. Судьи отправились в «кино». Как выяснилось, на входе в казанскую зону шайба угодила не в борт, а в колено форварда хозяев Дмитрия Воронкова и, стало быть, покинула поле. Гол отменили. После этого соперники еще трижды поразили цель. Нападающий Виктор Тихонов, пришедший в «Ак Барс» за Кубок Гагарина, сделал хет-трик.

Победа 7:5 позволила казанцам вернуться в лидеры Восточной конференции.

Тремя голами в матче с рижскими динамовцами разразился силовой форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. С 17 шайбами русский чех возглавил снайперскую гонку чемпионата. За полтора сезона в КХЛ он разменял шестой десяток голов (сейчас их 51). Главный тренер бело-голубых в кои-то веки похвалил свое первое звено.

Чемпион ЦСКА в Нижнекамске позволил себе предоставить отдых сразу четырем ведущим форвардам – Антону Слепышеву, Константину Окулову, Максимам Мамину и Шалунову. Во втором звене вышли Кирилл Максимов – Максим Соркин – Егор Афанасьев, в первой паре защитников – победитель Кубка «Карьяла» Даниил Чайка. После затяжной паузы вернулся в состав креативный нападающий Андрей Локтионов.

Армейцы без особых проблем добились победы 4:2. Открыли личный голевой счет в КХЛ нижнекамец Андрей Чивилев и москвич Кирилл Максимов. Не ушел без заброшенной шайбы и Локтионов.

В Ярославле игрой «Йокерита» руководил с лавки генеральный менеджер клуба знаменитый Яри Курри. Уже в первом периоде «шуты» как-то легко забросили две шайбы и отправили лучшего вратаря Шведских игр-2019 Илью Коновалова на лавку. Его сменщик Эдди Паскуале за 40 минут капитулировал тоже два раза. Хозяева смогли ответить точным броском финского защитника Атте Охтамаа. А победный гол на счету Эли Толванена, блиставшего в КХЛ в олимпийском сезоне-2017/17. Тогда он забил 19 шайб в регулярном чемпионате и 6 – в плей-офф, но титул лучшего новичка почему-то не заслужил. Сейчас на его счету всего три гола.

Ровно столько поражений подряд потерпели железнодорожники. В субботу они могут прервать эту серию в домашнем матче с аутсайдером рижским «Динамо».

ТАБЛО

Амур – Металлург – 2:1ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Г.Зогорна (2) – Чибисов

Барыс – Авангард – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1). Голы: Лилья, Гурков – Зернов (2), Якупов, Емелин, К.Семенов

Локомотив – Йокерит – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0). Голы: Охтамаа – Пудас, Толванен, О’Нилл, Йоэнсуу

Ак Барс – Торпедо – 7:5 (2:1, 2:1, 3:3). Голы: Тихонов (3), Галиев, Д.Воронков, Юдин, Лямкин – Миле, Шенфельд, Шварц (2), Пайгин

Нефтехимик – ЦСКА – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Голы: Чивилев, Порядин – А.А. Попов, Максимов, Светлаков, Локтионов

Динамо М – Динамо Р – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Голы: Шипачев, Яшкин (3), Миронов, Брызгалов – Митчелл

Динамо Мн – ХК Сочи – 3:2ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). Голы: Протас, Принс, Козун – Шмелев, Руденков.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское «Динамо» разделалось с рижским, минское победило «Сочи»Apple запустила программу App Store по поддержке малого бизнесаСербские СМИ о национальной сборной: «Это был очередной год, «съеденный саранчой»Разгром сборной России от Сербии: последовала реакция КремляКадр на миллион: как сейчас выглядит Алина КабаеваУткин о словах Черчесова: Это хамство на уровне повозки с осликом
Хабиб: Живу теперь среди баранов
"Хочу немного развиться в сельском хозяйстве, уже приобрел баранов, бычков", - рассказал Хабиб.
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика