Два хет-трика, дюжина голов в Казани, стоп-кран для железнодорожников. Обзор КХЛ

В Ярославле претендент на Кубок континента «Локомотив» как-то легко уступил «Йокериту» 1:4. Московский динамовец Дмитрий Яшкин и казанский «барс» Виктор Тихонов оформили хет-трик. Казань вернула себе лидерство в Восточной конференции.

«Ак Барс» и «Торпедо» выдали голевое пиршество. Ко второму перерыву хозяева вели, казалось, с комфортным счетом 4:2, однако автозаводцы забросили две шайбы, потом пропустили одну, но нашли в себе силы сквитать результат – 5:5. Тут-то главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов едва не выпрыгнул на лед. Судьи отправились в «кино». Как выяснилось, на входе в казанскую зону шайба угодила не в борт, а в колено форварда хозяев Дмитрия Воронкова и, стало быть, покинула поле. Гол отменили. После этого соперники еще трижды поразили цель. Нападающий Виктор Тихонов, пришедший в «Ак Барс» за Кубок Гагарина, сделал хет-трик.

Победа 7:5 позволила казанцам вернуться в лидеры Восточной конференции.

Тремя голами в матче с рижскими динамовцами разразился силовой форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. С 17 шайбами русский чех возглавил снайперскую гонку чемпионата. За полтора сезона в КХЛ он разменял шестой десяток голов (сейчас их 51). Главный тренер бело-голубых в кои-то веки похвалил свое первое звено.

Чемпион ЦСКА в Нижнекамске позволил себе предоставить отдых сразу четырем ведущим форвардам – Антону Слепышеву, Константину Окулову, Максимам Мамину и Шалунову. Во втором звене вышли Кирилл Максимов – Максим Соркин – Егор Афанасьев, в первой паре защитников – победитель Кубка «Карьяла» Даниил Чайка. После затяжной паузы вернулся в состав креативный нападающий Андрей Локтионов.