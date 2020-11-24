Бомба в Лас-Вегасе: минимум у четырех игроков «Голден Найтс» вирус! Сезону НХЛ каюк?  

- Четыре игрока «Голден Найтс» на днях сдали позитивный тест на КОВИД-19, - говорится в заявлении клуба, - все четверо самоизолировались и быстро идут на поправку. В качестве меры предосторожности тренировочные зоны клуба вне льда (раздевалка, холл, тренажерный зал, игровой зал и видеокомната) будут закрыты для всех игроков и персонала клуба в праздничные выходные в День благодарения.

Попутно прошла информация, что с 19 по 22 ноября в канадской провинции Альберта, в столице которой - Эдмонтоне 25 декабря должен стартовать молодежный ЧМ-2021, сразу на 40 процентов подскочило число инфицированных.

Напомним, в субботу Кленовые листья официально объявили, что, несмотря на все меры предосторожности, в пузырь в Ред-Дире зараза все-таки проникла. Вирус обнаружен у непрофильного сотрудника, который вроде бы не имел доступа к игрокам, однако с тренерами он находился в близком контакте. В итоге Майкл Дайк и Джейсон Лабарбера, отвечающий за подготовку вратарей, помещены на 14-дневный карантин в гостинице команды в Ред-Дире.

Тренировочный центр клуба «Городская национальная арена», включая клубный магазин и пиццерию, продолжат функционировать в соответствии с директивами штата Невада и местных органов здравоохранения. Мы продолжим следовать рекомендациям медицинских властей США, НХЛ и региональных официальных лиц, чтобы обеспечить здоровье и безопасность нашего сообщества, хоккеистов и персонала.

Однако это, судя по всему, только вершина айсберга. Как утверждают инсайдеры, количество инфицированных может быть много больше. Это четыре только подтвержденных случая. Другие близко контактировавшие с ними игроки, возможно, пока либо не испытывают симптомов болезни, либо вирус только проник в организм. При этом точно известно, что позитивные тесты также сдали несколько членов семей игроков «Вегаса».

Все это ставит под угрозу планы НХЛ начать регулярный чемпионат 1 января. Мало того, что лига никак не может договориться с профсоюзом игроков по деньгам, незаконно требуя пересмотреть условия подписанного четыре месяца назад коллективного соглашения. Теперь совершенно неясно, реально ли к 10 декабря открыть тренировочные лагеря без угрозы массового заражения хоккеистов и персонала? А главное – по какой формуле проводить регулярный чемпионат?

Первоначально лига предполагала, как и Кубок Стэнли-2020, играть в сезоне-2020/21 в пузырях. Только не в двух, а минимум - в четырех, в своем для каждого дивизиона. И не жестких, а модифицированных, когда после матчей в течение 10 – 12 дней в четырех хабах игроков на неделю будут распускать по домам.

Но большинство клубов выступили против этой системы. Они хотят принимать соперников на своих аренах, чтобы играть в удобное для телезрителей время и зарабатывать на рекламе от местных спонсоров. Плюс все лелеют-таки надежду, когда-то начать запускать на трибуны зрителей.

После ЧП в Лас-Вегасе идея с матчами с переездами, судя по всему, дискредитирована окончательно. Ибо только пузыри способны гарантировать защиту от заразы.

Ждем официальной реакции НХЛ и профсоюза. Медлить с объявлением даты старта нового сезона больше нельзя.